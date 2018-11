Merkel: niente summit sulla Brexit senza accordo prima

Dopo un incontro di quasi due ore con Jean-Claude Juncker, il primo ministro Theresa May tornerà a Bruxelles sabato per un vertice «last minute» sull’accordo per la Brexit fra Londra e la Ue. La scelta di May cerca di allentare il pressing della cancelliera tedesca, Angela Merkel, decisa a far saltare il summit in assenza di un accordo preliminare sulla dichiarazione che dovrebbe essere firmata il 25 novembre.

L’incontro di domenica è l’ultimo step prima del voto della Camera dei comuni britannica, l’appuntamento più spinoso per la stabilità politica del governo May e dello stesso processo di uscita di Londra dalla Ue. May ha dichiarato ai media che «sono stati fatti dei buoni progressi», anche se ha ammesso che «devono ancora essere affrontate alcune questioni» sul tavolo dei negoziati. Il testo non è ancora finito e i negoziatori, a quanto scrive l’agenzia Bloomberg, proseguiranno l’incontro tutta la notte per arrivare a una bozza di intesa entro domani.

Senza il testo il summit è a rischio

I negoziatori hanno confermato la linea di Merkel: in caso di mancato accordo, rischia di saltare l’intero summit. Fra i punti contesi c’è anche la questione Gibilterra, dove la Spagna di Pedro Sanchez minaccia di far saltare l’intesa. Madrid esige di avere una voce in capitolo sul futuro della rocca, diritti sulla pesca e poteri sulla gestione della sicurezza. Il presidente francese Emmanuel Macron ha dichiarato di volere discutere in prima persone l’accordo, senza delegarlo alle contrattazioni dei funzionari. Le tensioni con Bruxelles non facilitano la situazione di May, già incalzata da una serie di turbolenze con il suo stesso partito. Le ali più intransigenti dei Tory respingono l’accordo annunciato dalla premier, ritenuto troppo sbilanciato a favore della controparte europea. Per ora sembra essere naufragata l’ipotesi di una mozione di sfiducia, ma la fronda interna ai Tory è pronta a dare battaglia in vista del voto di metà dicembre.

