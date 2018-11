Riesplode la tensione Russia-Ucraina. Kiev valuta l’introduzione della legge marziale

La nave cisterna ferma sotto l’arcata del nuovissimo ponte sullo Stretto di Kerch non c’è più: Mosca ha riaperto alla navigazione civile il passaggio verso il mar d’Azov, teatro domenica del primo confronto diretto tra la Marina militare ucraina e quella russa. Il blocco economico dello Stretto - che separa la costa russa del Mar Nero dalla penisola di Crimea lasciando più isolata la parte di costa ucraina che si affaccia sul Mar d’Azov - sarebbe stato considerato un atto di guerra, con la Russia questa volta formalmente in campo, non più per interposta persona come nei giorni del distacco della Crimea e come in Donbass. Sui mercati finanziari sia il rublo che la grivna hanno accusato il colpo del più grave incidente dal confronto del 2014.



E tuttavia, in attesa del G-20 di fine settimana e del Consiglio di Sicurezza dell’Onu convocato con urgenza da Mosca, il rischio di un’escalation è elevato, sullo sfondo del consueto scambio di accuse sulla responsabilità di quanto accaduto domenica. Quando lo «Yana Kapu», un rimorchiatore ucraino partito da Odessa e diretto a Mariupol - entrato illegalmente, secondo Mosca, in acque territoriali russe - è stato speronato da una nave russa. Secondo l’Ucraina, alle autorità russe erano invece state consegnate tutte le informazioni necessarie, previste dagli accordi bilaterali.

Difficile concludere, da una registrazione della voce del capitano russo diffusa in rete, se l’ufficiale stesse esortando a tenere la rotta contro il rimorchiatore ucraino o stesse cercando di evitare la collisione. L’imbarcazione è poi stata sequestrata, insieme ad altre due piccole cannoniere ucraine che accompagnavano il rimorchiatore. Sei marinai ucraini sono rimasti feriti quando dalle motovedette della Guardia costiera russa sono partiti degli spari. La comunità internazionale chiede il rilascio immediato degli equipaggi fermati a Kerch.



Il giorno dopo, attraverso il portavoce Dmitrij Peskov il Cremlino punta il dito contro la «pericolosa provocazione» che richiederà «un’inchiesta speciale». Ma intanto nella notte a Kiev, dove dimostranti ucraini hanno incendiato un’automobile con targa diplomatica russa e, davanti ai cancelli dell’ambasciata di Mosca, hanno dato fuoco a pneumatici su cui avevano messo delle barchette di carta. In giornata il presidente Petro Poroshenko chiederà alla Verkhovna Rada, il Parlamento ucraino, l’imposizione della legge marziale per un periodo di 60 giorni.

Una mossa che viene letta in chiave elettorale: Poroshenko non vi fece ricorso neppure mentre le due regioni separatiste dell’Est, Luhansk e Donetsk, entravano di fatto in guerra con il resto del Paese; e ora che l’Ucraina va al voto in primavera, con il presidente in carica in difficoltà nei sondaggi di fronte a Yulia Tymoshenko, la legge marziale potrebbe imporre un rinvio delle elezioni.E prima ancora, darebbe a Poroshenko la possibilità di mostrarsi come un presidente forte.

Nello stesso tempo, è possibile che l’episodio rafforzi ancora di più la determinazione degli Stati Uniti e forse dell’Europa a imporre nuove sanzioni alla Russia, sia pure in attesa delle incertezze legate al previsto incontro tra Donald Trump e Vladimir Putin, al G-20 argentino a fine settimana. L’incontro, al momento, viene dato per confermato. Ma intanto, mentre Unione Europea e Nato condannano l’uso della forza nel Mar d’Azov da parte di Mosca e si schierano a fianco di Kiev, il ministro degli Esteri russo Serghej Lavrov dichiara che la possibilità di ulteriori sanzioni non preoccupa più la Russia: «Da tempo non ci preoccupa più. Certo - ha aggiunto Lavrov - le sanzioni sono sempre negative, ma ci è difficile commentare quando a causa di incidenti come quello di ieri la parte di cui è stata violata la sovranità viene vista come oggetto di nuove sanzioni».

Dal 2003 la navigazioen tra lo Stretto di Kerch e il Mar d’Azov - condiviso da Russia e Ucraina - è regolata da un trattato bilaterale che prevede la libera navigazione nell’ambito commerciale e la reciproca notifica in caso di passaggio di imbarcazioni militari. La crisi tra i due Paesi iniziata nel 2014 con il rientro della Crimea nella Federazione Russa ha immensamente complicato lo scenario, con pesanti ricadute sul traffico merci ucraino. E negli ultimi tempi Kiev ha denunciato l’irrigidimento dei controlli sulle proprie navi dirette a Mariupol. Sempre più isolata. E dove si teme una possibile nuova offensiva dei separatisti del Donbass.

