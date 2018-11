In Ohio si potranno pagare le tasse in bitcoin

Mentre il bitcoin continua a perdere terreno sui mercati - domenica è scivolato fino sotto quota 4mila dollari - la criptovaluta più famosa raccoglie un insperato riconoscimento legale dall'Ohio, che questa settimana diventerà il primo stato al mondo a permettere alle aziende di pagare le tasse in bitcoin.

Lo stato americano ha aperto un apposito sito - OhioCrypto.com - dove le imprese potranno registrarsi per pagare tutte le imposte previste (ne sono elencate 23, dall'imposta sulle sigarette e sulla benzina alle ritenute per i dipendenti). Stando a quanto riporta il Wall Street Journal l'iniziativa potrà essere ampliata anche alle persone fisiche. L'idea è frutto dell'interesse del segretario al Tesoro dell'Ohio Josh Mandel, che da anni è un fautore delle criptovalute e che ha citato la tradizione di innovazione dello Stato.



«Credo che il bitcoin sia una forma legittima di valuta», ha affermato Mandel, aggiungendo di sperare che altri Stati seguiranno l'esempio. Come sottolinea sul Wsj Paul Vigna, giornalista esperto del settore, la decisione dell'Ohio non significa che al bitcoin sia riconosciuto status legale, ma rappresenta una sorta di approvazione tacita finora mancata.

Altri stati americani, tra cui Arizona, Georgia e Illinois, stanno considerando l'utilizzo della criptovaluta per la raccolta delle imposte, ma finora le iniziative sono rimaste a livello di progetto, arenate nei rispettivi parlamenti. Mandel invece sostiene di non aver bisogno dell'approvazione congressuale per procedere con l'iniziativa. I pagamenti saranno gestiti da un operatore specializzato, BitPay, che convertirà le somme in dollari.



Ci sono poi stati che stanno procedendo con iniziative nel campo della blockchain, la tecnologia alla base del funzionamento di bitcoin, Il Wyoming ha avviato un piano per attrarre startup attive nel settore, mentre New York ha sviluppato norme specifiche per il comparto cripto e il Delaware ha sviluppato un progetto per l'utilizzo della blockchain per il suo registro di imprese.

Al di fuori degli Stati Uniti, l'Italia sta adottando un progetto per dare valore giuridico alla blockchain per le applicazioni diverse dal bitcoin. In Svizzera il comune di Chiasso ha avviato una sperimentazione per il pagamento delle tasse comunali in bitcoin. Ma l'esperimento si è rivelato un flop: ad agosto un solo contribuente aveva sfruttato la possibilità.

