United Technologies si fa in tre, via allo scorporo delle attività di ascensori e climatizzatori

New York - Arriva la parola fine per un'altra storica conglomerata americana. United Technologies annuncia che si trasformerà in tre società separate. Sotto il marchio originale rimarrà il business aerospaziale, rafforzato dalla recente acquisizione di Rockwell Collins. La scelta degli spin off riflette il tramonto delle tradizionali aziende diversificate americane, il cui esempio più eclatante è quello del colosso industriale General Electric ormai impegnato da tempo in dismissioni e ristrutturazioni, accelerate da una grave crisi interna. I gruppi che oggi appaiono capaci di dar vita a nuovi imperi sono piuttosto i protagonisti tecnologici e di Internet, da Amazon a Alphabet, in continua espansione integrando attività grazie alla centralità di dati e informazioni.

Dietro gli spinoff un maxi-deal da 23 miliardi

United Technologies, con sede in Connecticut, affonda le sue radici nella United Aircraft Corporation, fondata nel 1934, e deve la sua attuale diversificazione alle strategie seguite dagli anni Settanta in avanti, quando cambiò nome. È oggi anche uno dei grandi fornitori del Pentagono. A consentire la formalizzazione dei piani di separazione di United Technologies è stata, più di una debacle del gruppo, la sua ultima conquista, il deal record da 23 miliardi di dollari nel settore aerospace. Ha ricevuto il via libera antitrust finale dalle autorita' cinesi nei giorni scorsi. La divisione “core” della nuova Ut, battezzata Collins Aerospace Systems, avrà in futuro entrate annuali attorno ai 65 miliardi. Sotto Ut ci saranno, tra l'altro, i motori per velivoli di Pratt & Whitney.

Scorporo nel 2020, “nascono” Otis e Carrier

La altre due aziende della neonata triade saranno Otis, specializzata in ascensori e con revenue annuali di oltre 12 miliardi, e Carrier, nei sistemi di climatizzazione e refrigerazione con un giro d'affari da quasi 18 miliardi. Lo scorporo dovrebbe essere completato nel 2020, stando ai pronostici del gruppo. E, ha affermato il presidentesse amministratore delegato Gregory Hayes, permetterà a tutti e tre le attività di meglio posizionarsi. Quella dello scorporo è stata una tesi incoraggiata anche da alcuni grandi investitori critici all'interno del gruppo, tra i quali Daniel Loeb e il suo fondo attivista Third Point. L'hedge fund aveva svelato di aver acquisito una significativa quota in United Technologies lo scorso aprile.

