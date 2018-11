Campbell: all'Assemblea dei soci è tregua dopo una feroce faida familiare

New York - Una delle faide più feroci mai scoppiate in una dinastia aziendale americana si conclude oggi con un armistizio. L'assemblea dei soci di Campbell eleggerà in queste ore un nuovo board, ratificando nei fatti i frutti dell'accordo raggiunto in extremis tra i rami contrapposti della famiglia ereditaria dell'impero delle zuppe condensate in scatola e gli investitori che li sostengono. Nel board entrano due nuovi direttori indipendenti, proposti dall'azienda e accettati dai dissidenti. Una soluzione che, nelle intenzioni, dovrebbe consentire al gruppo in difficolta' strategica e di leadership - deve trovare un nuovo chief executive - di concentrarsi su un futuro riscatto.

«Rilanciare Campbell rimane la nostra grande priorità - spiega il chief operating officer di Campbell Luca Mignini a Il Sole 24 Ore - I risultati del nostro primo trimestre fiscale indicano che stiamo compiendo progressi misurabili su tutto l'arco delle attivita' aziendali». Mignini sottolinea l'obiettivo di «migliorare il focus e l'esecuzione». Campbell, marchio con 150 anni di storia alle spalle, ha riportato nei giorni scorsi utili trimestrali in calo ma superiori alle attese, pari a 194 milioni, e entrate di 2,69 miliardi, a loro volta oltre le previsioni. Un piano di revisione strategica per risanare le performance è stato varato a fine agosto.





Mignini tra i candidati. Ma in pole c’è il veterano Mark Clouse

La scelta del nuovo amministratore delegato è attesa entro fine anno, con Mignini tra i candidati interni e alcuni azionisti che preferibbero un nome esterno per guidare il rinnovamento. In pole position, secondo indiscrezioni, sarebbe al momento il veterano del settore alimentare Mark Clouse, già top executive di Pinnacle Foods. Il declino del gruppo, appesantito da debito legato ad acquisizioni, reduce da flessioni nel core business delle zuppe e affaticato da espansione negli snack, è stata anche la ragione dell'esplosione del duello tra i rami della famiglia di controllo. Un duello cominciato due anni or sono con una telefonata tra eredi miliardari: a prender i, telefono fu George Strawbridge, 81enne ex professore di storia nonché pronipote dell'inventore delle zuppe, il chimico John Dorrance, che prese in mano il gruppo dal fondatore John Campbell.

Chiamò la cugina Mary Alice Malone, principale azionista del gruppo. I due vivono a meno di dieci chilometri di distanza in grandi tenute della Pennsylvania ma quella distanza crebbe enormemente con la conversazione: George protestò che aveva perso fiducia nei manager dell'azienda. Mary Alice, che assieme ad alcuni alleati (il fratello e un'altra cugina) ha una quota del 41% del capitale, ascoltò cortesemente. Dopo di allora ruppe pero' ogni rapporto con il parente ribelle. Mentre Strawbridge e suo figlio si allearono con un investitore attivista esterno, Daniel Loeb e il suo fondo Third Point, per dare battaglia.

Il compromesso: due volti nuovi offerti da Campbell

Lo scontro si è aggravato fino a pochi giorni or sono: tutti erano pronti a salire sulle barricate e ad andare a uno scontro in assemblea. Third Point aveva inizialmente proposto una intera lista alternativa di propri 12 membri per il board, ammorbidendo in seguito le richieste a cinque seggi. Il compromesso ha visto i ribelli alla fine accettare i due volti nuovi offerti da Campbell, che allargheranno il consiglio di amministrazione a 14 membri. I nuovi arrivi sono l'ex Ceo di Gerber Kurt Scmidt e il direttore generale di Comscore Sarah Hofstetter. Third Point, inoltre, avrà voce in capitolo nella selezione del futuro amministratore delegato e nella nomina di un ulteriore esponente del board il prossimo maggio. Nel testo dell'intesa le parti promettono di cooperare, seppellendo le asce di guerra.

Le faide familiari non sono tuttavia rare nella Corporate America - e a volte riemergono dopo essersi assopite. È durata anni, tra alti a bassi, la battaglia tra padre e figlia nell'impero che controlla Viacom e Cbs, cioè tra Shari e Sumner Redstone. La loro holding di controllo dei media National Amusements fu lacerata da conflitti fin dal 2006-2007, calmatisi solo di recente con Shari che ha preso di fatto le redini dato che il padre ultranovantenne ormai conduce vita da recluso. Negli anni Ottanta e Novanta anche un colosso non quotato quale Koch Inudstries fu scosso da guerre interne per il controllo tra quattro fratelli. Un'intesa fu raggiunta soltanto nel 2001, con David e Charles Koch che rimasero soli dentro il gruppo.

