Ior, disco verde dalle autorità bancarie Ue: avrà il suo “Iban Vaticano”

Anche lo Ior potrà avere il suo codice “Iban”, e poter quindi effettuare i pagamenti all’interno dell’area unica in euro, denominata Sepa. In realtà per ora la novità non riguarda lo Ior, la cosiddetta “banca vaticana”, ma la Santa Sede e lo Stato Città del Vaticano, dove l’Istituto è incardinato. La decisione è stata assunta dal consiglio dell'European Payments Council (Epc) che ha approvato la scorsa settimana l’estensione dell'area geografica dell'area unica dei pagamenti in euro (Sepa) allo stato di papa Francesco. Si tratta dell’ultimo miglio di una lunga riforma dei regolamenti e degli standard anti-riciclaggio e di trasparenza che oltre ad un accreditamento internazionale ha portato anche a chiudere vecchi conteziosi con l’Italia già nel 2016.

Nuovo regime dal marzo 2019. Assieme a Ue, Svizzera e Monaco

L'avvio del nuovo regime sarà dal prossimo 1 marzo 2019, quando saranno aperti i regimi Sepa alle istituzioni finanziarie dello Stato della Città del Vaticano: oltre allo Ior potrebbero entrare nel Sepa anche l'Apsa, il dicastero che controlla e amministra il patrimonio immobiliare ma che ha anche un cospicuo portafoglio finanziario. A regime alla Sepa aderiranno quindi 36 Paesi: i 28 Stati membri dell'Ue più Islanda, Norvegia, Liechtenstein, Svizzera, Monaco, San Marino, Principato di Andorra e Vaticano/Santa Sede. Sepa armonizza il modo in cui i pagamenti elettronici in euro vengono effettuati in tutta Europa. Consente ai consumatori, alle imprese e alle amministrazioni pubbliche europee di effettuare e ricevere bonifici e addebiti diretti alle stesse condizioni di base e rende tutti i pagamenti transfrontalieri in euro facili quanto i pagamenti nazionali.

Di Ruzza (Aif): in futuro potranno aderire anche altri enti vaticani

«La partecipazione all'ambito geografico Sepa è un passo in avanti nel consolidamento del sistema interno e per la sicurezza e trasparenza dei trasferimenti di fondi. Sarà utilizzato un codice Iban Vaticano per il trasferimento di fondi e questo è un cambiamento significativo», afferma Tommaso Di Ruzza, direttore dell'Aif (Autorità di Informazione Finanziaria), l'organismo di vigilanza nato nel 2011 dalla prima riforma delle finanze vaticane voluta da Benedetto XVI, che ha condotto i negoziati in sede europea e Bce. «Si tratta della prima fase – ha aggiunto Di Ruzza – La seconda sarà la domanda di adesione agli schemi Sepa da parte dello Ior nel 2019. Non solo, gli schemi Sepa sono aperti anche alle pubbliche amministrazioni. Per il futuro questa è una opportunità anche per quegli organismi della Santa Sede e dello Stato della Città del Vaticano competenti per la finanza sovrana». Ai fini della partecipazione a Sepa è stato varato un nuovo set di regolamenti dall'Aif – sui cui intervenne papa Francesco già nel 2013, poco dopo l'elezione, conferendo all'Authority nuovi poteri e dando la leva decisiva della “vigilanza preventiva” – creando le condizioni per la successiva adesione dello Ior e di eventuali altri enti vaticani.

“Si tratta di un passaggio importante che dà la cifra della credibilità del sistema vaticano a livello internazionale, frutto di un lavoro serio svolto negli ultimi anni per la corretta attuazione della Convenzione monetaria con l’Ue” Tommaso Di Ruzza, direttore Autorità di Informazione Finanziaria





L’ultimo miglio di un percorso iniziato nel 2011 e potenziato da Francesco

Negli ultimi anni era stato poi svolta una estesa attività di verifica degli utenti dello Ior che ha condotto alla chiusura di conti giudicati non conformi alla normativa vaticana o che presentavano indicatori di anomalia. L'obiettivo quindi è voltare davvero pagina rispetto ad un passato costellato di vicende talvolta oscure. «I servizi di pagamento sono oggi sottoposti a regole efficaci, in linea alla normativa europea rilevante, inclusa la Direttiva PSD2, le cui disposizioni rilevanti sono state trasposte con regolamenti Aif». Ora per il Torrione Niccolò V, sede della banca pontificia, si apre una nuova stagione: «Con l'adesione dello Ior agli schemi Sepa saranno migliorati i servizi a favore degli utenti, con una riduzione di tempi e costi. Questa è una buona notizia che ci consente di guardare al futuro da un'altra prospettiva, ossia quella dei benefici per gli utenti, che sono in gran parte dipendenti della Santa Sede e dello Stato della Città del Vaticano e soggetti ecclesiastici». Infine dentro le stanze vaticane (il processo è stato monitorato dalla Segreteria di Stato, alla cui guida c'è il cardinale Pietro Parolin) c'è soddisfazione anche perché «il Consiglio Europeo per i Pagamenti secondo le procedure ha deliberato con il parere di conformità da parte della Commissione europea. Si tratta di un passaggio importante che dà la cifra della credibilità del sistema vaticano a livello internazionale. Frutto anche di un lavoro serio svolto negli ultimi anni per la corretta attuazione della Convenzione monetaria con l’Unione europea, nel rispetto degli standard europei e al tempo stesso della peculiarità della Santa Sede e dello Stato della Città del Vaticano».

