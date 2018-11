Merkel, il jet va in panne e atterra a Colonia. Si indaga per sabotaggio

Si sta indagando in tutte le direzioni, inclusa la pista criminale, per capire cosa sia accaduto al jet che avrebbe dovuto portare Angela Merkel a Buenos Aires per il G20. Lo scrive il quotidiano locale Rheinische Post, citando fonti nella sicurezza. Il veivolo, un Airbus A340, è andato in panne nella serata di giovedì ed è stato costretto a un atterraggio imprevisto allo scalo di Colonia-Bonn. Merkel e il ministro delle Finanze Olaf Scholz erano attesi in Argentina nella mattinata di venerdì 30, ma l’imprevisto ha fatto slittare il loro arrivo a summit iniziato. I media discutono apertamente anche sull'eventualità di un cyberattacco. Non si esclude che il problema tecnico sia stato provocato da un sabotaggio, per far perdere alla cancelliera l'inizio del summit. Il settimanale Der Spiegel scrive che il malfunzionamento ha coinvolto l’intero sistema di comunicazione dell’aereo, innescando un’emergenza che ha obbligato l’aereo ad atterrare usando un telefono satellitare di bordo.

I vecchi problemi del «Konrad Adenauer»

Non è la prima volta che l’aereo crea disagi a Merkel e al suo entourage. L’airbus, chiamato «Konrad Adenauer», è stato utilizzato per una decina d’anni sui voli di linea Lufthansa, prima di essere riconvertito nella sua nuova veste governativa. Da allora si è distinto per una serie di guasti, incluso quello che ha ritardato il ritorno del ministro Scholz dal vertice Fmi di Bali a ottobre. L’aereo governativo tedesco stava sorvolando Amsterdam quando è stato costretto a ripiegare su un atterraggio di emergenza all’aeroporto di Bonn-Colonia. «Il mondo è pieno di problemi - avrebbe detto Merkel ai cronisti - Ora abbiamo un problema minore: un difetto tecnico del volo. Dobbiamo tornare indietro». L’abitudine di “riciclare” aerei non è diffusa fra tutti i governi. Ad esempio il presidente degli Stati Uniti deve volare obbligatoriamente su jumbo Boeing di nuova produzione, come l’Air force che ha appena trasportato Donald Trump e la moglie Melania in Argentina.



