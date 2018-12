G20 appeso a Trump: notte di trattative per tentare un’intesa

BUENOS AIRES - L’America first di Trump al G 20 non è diventata l'America che va da sola, ma quasi. Nei negoziati che si sono protratti durante tutta al notte tra gli sherpa delle delegazioni delle 19 potenze più l'Unione europea si è creata una situazione insolita, che mostra tutte le crepe del multilateralismo. Da un lato ci sono gli Stati Uniti che insistono perché dal documento finale, pena l'abbandono dalle trattative, vengano sostituiti i termini con graditi, come “libero” riferito al commercio sostituito da “equo”, e smussate le parti che non vanno giù sul clima (a pochi giorni dall'inizio della conferenza internazionale in Polonia COP24 dal 3 dicembre a Katowice) e sui migranti, con i problemi ancora aperti per gli americani al confine con il Messico e il pollice verso contro i riferimenti alla strategia Onu sulle migrazioni.

Dall'altro lato ci sono tutti gli altri paesi che parlano di dialogo, cercano di trovare punti di contatto, mediazioni. Ma così è. Nonostante la presidenza argentina abbia puntato a una agenda poco ambiziosa nel programma di questo vertice annuale delle venti grandi potenze, che per la prima volta si svolge in un paese latino americano, c'è il rischio che oggi non si arrivi a una conclusione unitaria. Insomma che i venti grandi non riescano a mettersi d'accordo neanche su quattro paginette di impegni, abbastanza generici, sui temi del programma: lavoro, tecnologia, migranti, commercio, sviluppo e così via. Insomma un fallimento. E sarebbe la prima volta. Salvo un giro di tango della delegazione statunitense all'ultimo minuto.

La verità è che nell'America di Trump, nella sua idea e concezione dei rapporti internazionali, viene mal digerita l'idea della comunità internazionale, del concerto, della costruzione del consenso tra paesi con il lavoro della diplomazia su temi e progetti comuni. Come ha sempre fatto l'America nel Novecento, campione dell'idea multilaterale, per vincere le guerre, e subito dopo per ripartire con le Nazioni Unite, o far rinascere l'Europa con il piano Marshall made in Usa. Trump al multilateralismo – e si era capito al suo ultimo discorso all'Assemblea generale dell'Onu – preferisce l'interesse nazionale. Tuttalpiù concepisce i rapporti bilaterali. Insomma con l'idea che quando gioca deve avere sempre il boccino dalla sua parte. Non deve stupire più di tanto quindi, in questa logica neo isolazionista, l'esito dei vertici come il G 7 e il G 20 che in questa fase storica stanno conoscendo un momento che si potrebbe definire di crisi d'identità.

Le delegazioni degli sherpa a Buenos Aires da lunedì sono al lavoro sul documento finale di questo G 20, ma è ancora tutto in discussione. Nel tardo pomeriggio di ieri i negoziati sono ripresi. “È in corso un confronto su tutto. Nulla è definito. È tutto in aria”, ha confermato una fonte vicina ai negoziati. Le trattative sono andate avanti tutta la notte per cercare una sintesi. Il procedimento per arrivare alla stesura del comunicato finale ha confermato anche un altro sherpa russo delegato ai negoziati “è stato di una lunghezza senza precedenti”. Abbiamo lavorato tutto la notte. È molto complicato. Le differenze rimangono, anche se penso che arriveremo a un comunicato finale”.

Nelle prossime ore si saprà come andrà a finire il G 20 argentino. I precedenti non lasciano presagire nulla di buono. L'ultimo G 7 in Canada, a giugno, si era concluso di fatto con un fallimento: Trump si era sfilato dalle conclusioni subito dopo la fine del vertice mentre tornava a casa sull'aereo presidenziale. Lo stesso esito c'è stato all'ultimo vertice economico dei paesi dell'Asia Pacifico (Apec) terminato per la prima volta nella sua storia senza un comunicato finale.

In ogni caso, anche se si dovesse arrivare a una intesa sul documento finale, resterebbe l'evidenza della difficoltà che stanno attraversando i vertici di questo tipo: il G 20 fu lanciato proprio dagli Stati Uniti nel 2008, sotto la presidenza di George W. Bush e – almeno nelle prime edizioni – ha avuto una importanza determinante per sostenere la ripresa globale e superare la crisi finanziaria.

L'altro fronte del G 20 sul quale oggi si deciderà è quello dei negoziati per un “cessate il fuoco” sulla war trade nel bilaterale tra Stati Uniti e Cina. Trump ieri ha detto che “ci sono buoni segnali prima della cena” con il presidente cinese. “Abbiamo lavorato duramente per arrivare a questo punto. Se ci sarà sarà un buon accordo”. Gli ostacoli ci sono. Ma un'intesa nella war trade potrebbe arrivare favorita dalle vicende giudiziarie di Trump: l'incontro con Putin al G 20 non è saltato per le tensioni con l'Ucraina. O almeno non solo. I russi confermano che si tratta di “ragioni interne americane”. Anche a Washington dicono che all'ultimo minuto è stato deciso di evitare un incontro che sarebbe stato imbarazzante per il presidente americano. Dopo la condanna dell'avvocato personale di Trump, Michael Cohen, per aver mentito al Congresso sui piani di investimento del tycoon che aveva intenzione di realizzare una Trump Tower a Mosca a giugno 2016, prima di accettare la nomination repubblicana alle presidenziali. Trump invece ha sempre detto di non aver avuto legami o interessi di nessun tipo con la Russia.

Per questo motivo una pax con i cinesi al G 20, seppur di facciata e temporanea, sarebbe una vittoria importante, e a questo punto anche un modo per sviare l'attenzione dalle questioni giudiziarie che lo attendono a casa. Le prossime ore diranno se è così. La cena tra Trump e Xi stasera (nella delegazione di Trump ci sarà anche il genero Jared Kushner per fare da pontiere oltre al segretario al Tesoro Stephen Mnuchin) dovrebbe essere il momento topico per suggellare la pax. L'accordo arriverà se gli americani tenderanno la mano ai cinesi, riducendo le richieste con un approccio più equilibrato. Almeno questa è la speranza dei cinesi che in previsione di un possibile patto, nel loro solito pragmatismo, hanno già programmato l'invio di una folta delegazione composta da 30 persone a Washington da metà dicembre per continuare i negoziati sulle partite che resterebbero ancora aperte.



