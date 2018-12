Dazi, summit alla Casa Bianca con i vertici dell’auto tedesca

Alla Casa Bianca summit con i vertici dell’industria dell’auto tedesca. L’amministrazione Trump ha convocato a Washington i tre ceo dell’automotive Herbert Diess di Volkswagen Group, Harald Krüger di Bmw, che impossibilitato a partecipare all’incontro ha inviato il cfo Nicolas Peter, e Dieter Zetsche, ceo in uscita di Daimler-Mercedes che dal primo gennaio sarà sostituito da Ola Kaellenius. I tre executive vedranno il consigliere economico Lawrence Kudlow, il segretario al Commercio Wilbur Ross e il Rappresentante al Commercio Robert Lighthizer per valutare le modalità con cui migliorare la produzione di auto negli Stati Uniti e ridurre la dipendenza degli impianti Usa dall’import di componentistica cinese ed europea.

Da parte tedesca, l’obiettivo è scongiurare i dazi. Previsto anche un breve incontro con Trump. A giugno il presidente americano aveva minacciato l’intenzione di voler imporre dazi del 20% sull’import di auto europee. I car maker tedeschi cercheranno, numeri alla mano, di convincere l’amministrazione Usa sul fatto che sono grandi esportatori di auto proprio dagli Stati Uniti. Negli ultimi dieci anni hanno aumentato di quattro volte la produzione di auto negli Usa: 804.200 veicoli nel 2017, il 7,4% della produzione totale di auto Usa. Bmw in particolare produce negli Stati Uniti, a Spartanburg in South Carolina dove ha investito nove miliardi per un impianto che dà lavoro a novemila persone, gran parte dei modelli di suv e crossover destinati al mercato cinese ed è la più penalizzata, tra i car maker che producono negli Usa, dai dazi del 40% imposti dai cinesi sulle auto made in Usa. Lo scorso anno ha esportato 100mila auto dagli Stati Uniti verso la Cina: i dazi hanno pesato per almeno 300 milioni di euro sul fatturato della casa tedesca, come prima valutazione dei dati della guerra commerciale. Ma gran parte delle case automobilistiche ha rivisto al ribasso le stime su fatturato e utili per i problemi legati ai dazi della war trade, una guerra commerciale che mal si combina con un settore abituato a confrontarsi sui mercati globali.

Trump vuole diminuire il deficit commerciale con la Germania, legato in gran parte all’export di auto premium dei tre gruppi. E attraverso il peso della lobby tedesca spera di accelerare i negoziati commerciali con l'Ue - l'Unione europea ha l'autorità per stipulare i trattati commerciali per gli stati membri - che sono praticamente fermi dopo le aperture seguite alla visita del presidente della Commissione Jean-Claude Juncker la scorsa estate alla Casa Bianca.

Sui dazi legati all’automotive la situazione è alquanto confusa in casa americana, a pochi giorni dalla cena con la delegazione cinese a Buenos Aires nella quale è stata raggiunta una tregua di 90 giorni sulle dispute commerciali. Donald Trump lunedì in un tweet ha annunciato che i cinesi durante la cena avrebbero accettato di – letterale - «eliminare o ridurre» i dazi del 40% sulle importazioni di auto prodotte in America. Dopo il tweet tutti i titoli legati al settore auto hanno accelerato nei mercati finanziari. Ma la notizia non è stata confermata da parte cinese. Sugli esiti del vertice argentino le versioni sono discordanti tra Cina e Stati Uniti, aggravate dal fatto che non esiste un documento ufficiale condiviso dalle due delegazioni.

Tanto è vero che poche ore dopo il tweet presidenziale, il Consigliere economico della Casa Bianca Larry Kudlow ha ammesso che a lui non risulta si sia parlato di dazi sull’auto a Buenos Aires, quantomeno non nei toni definiti dal suo presidente. Una confusione quella sui dazi che non aiuta le case automobilistiche. Costrette da mesi a definire nuove strategie per bypassare i problemi legati alle forniture e alla produzione sui vari mercati. A inizio anno in Sudafrica Bmw ha aumentato la produzione dei nuovi modelli di Bmw X3 destinati al mercati cinese per evitare i dazi del 40% sulle auto made in Usa. La casa tedesca ha così deciso di investire per ampliare di 26mila metri quadri gli stabilimenti di Rosslyn, vicino Pretoria. Per lo stesso motivo Daimler a giugno ha stanziato 600 milioni di euro per allargare gli stabilimenti sudafricani di East London dove assemblerà i modelli della classe C delle Mercedes destinati al mercato cinese.

Volvo, a sua volta, controllata dalla cinese Geely, è stata costretta dopo l'aumento delle tensioni sulla war trade a rallentare i suoi piani per il nuovo stabilimento negli Stati Uniti a Charleston, nel South Carolina, dove sono si prevedevano investimenti per 1,1 miliardi di dollari. L’impianto a regime avrebbe dovuto dare lavoro a 4mila lavoratori americani. Per ora ne sono stati assunti 1.500 con la produzione che va a basso regime, sia per i problemi legati alla guerra Cina-Usa che per il calo delle vendite di auto negli Stati Uniti. Proprio ieri sono stati diffusi i dati delle vendite di novembre che mostrano un calo dell’1,3% del mercato americano rispetto al novembre 2017, favorito anche da un aumento dei tassi di interesse. Tutta l’auto made in Usa (anche quella delle case straniere come le tedesche o Toyota) soffre. L’associazione americane dell’industria dell’auto (Aam) qualche mese fa ha diffuso uno studio dove valuta i maggiori costi per il settore causati dalle politiche protezionistiche in 45 miliardi di dollari. I maxi tagli di 14.500 posti di lavoro, pari al 15% degli occupati, appena annunciati dal primo gruppo automotive americano General Motors sono l’ennesimo campanello d’allarme.

