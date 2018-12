Vittoria dei Gilet gialli: il governo sospende l’aumento su carburanti, luce e gas

Il premier francese Edouard Philippe, nel corso del solenne discorso dinanzi alla nazione per placare la rabbia dei gilet gialli, ha annunciato la sospensione di «tre misure fiscali». Oltre alla moratoria sulle accise del carburante, le «tariffe di elettricità e gas non aumenteranno questo inverno», ha annunciato il premier.

«Bisognerebbe essere sordi o ciechi per non vedere o sentire» la collera dei francesi, «ne misuro la forza e la gravità»: lo ha detto il premier francese Edouard Philippe nel messaggio ufficiale alla nazione per placare la rabbia dei gilet-gialli.

«Nessuna tassa merita di mettere in pericolo l’unità della nazione», ha aggiunto Philippe, confermando la moratoria di 6 mesi dell’aumento delle accise sul carburante e appellandosi allo stop delle violenze. Il governo francese ha sospeso soprattutto l’aumento delle tasse sui carburanti, per placare l’ondata di violenze scatenate dal movimento dei gilet gialli. Lo ha appena confermato ai deputati il primo ministro Edouard Philippe, ufficializzando una voce circolata fin dalla mattina fra i media francesi. La moratoria era una delle

condizioni del movimento di protesta per avviare un dialogo, annunciato per oggi ma poi annullato per il rifiuto dei portavoce “moderati” di recarsi a palazzo Matignon dopo le minacce di morte ricevute da elementi più radicali. Philippe ha spiegato che il testacoda sul ricnaro cerca di «placare la collera» che sta montando nel paese: «Vediamo montare in Francia una rabbia profonda - ha detto rivolgersi ai deputati di maggioranza de La République En Marche -Dobbiamo placare la situazione per evitare che degeneri». Uno dei portavoce dei gilet gialli, Benjamin Cauchy, ha già avvertito però che «non basterà certo una moratoria ad addormentarci - ha detto ai microfoni di France

Info - le nostre rivendicazioni sono molto più ampie. Vogliamo gli stati generali della fiscalità e la rivalutazione degli stipendi, oltre a un vero elettroshock politico sulla rappresentatività dei cittadini».

Si tratta a tutti gli effetti di una resa di fronte al movimento che ha messo a ferro e fuoco Parigi il primo dicembre, con un bilancio finale di quasi 400 fermi e oltre 100f feriti. I cosiddetti gilets jaunes, chiamati così in riferimento al giubboti da automobilisti indossati, sono nati come movimento di protesta contro l’aumento del prezzo di diesel e carburante innescato da un programma del governo Macron sulla transizione energetica. La rivolta è iniziata il 17 novembre e si è riprodotta per tre sabati di fila a Parigi, con un’escalation culminata nelle tensioni del primo dicembre. L’esecutivo è arrivato a ipotizzare lo stato di emergenza, prima del testacoda annunciato oggi. «È un primo passo che avrebbe potuto essere annunciato settimane fa, senza tutto questo rancore» dice Benjamin Cauchy, uno fra i primi organizzatori delle manifestazioni.

I gilet gialli e il problema della rappresentanza

Il movimento di protesta incassa una vittoria storica, anche se al momento si trova sprovvisto di un fattore decisivo: la rappresentanza. Philippe avrebbe dovuto incontare oggi una delegazione dei gilet gialli,ma l’appuntamento sembra essere stato cancellato. La difficoltà è istituzionalizzare una forza nata ampiamente su web e social network, prima come contestazione spontanea al caro-carburante, poi come rivolta generica contro Macron e la pressione fiscale.I gilets jaunes si sono mantenuti del tutto apartitici e apolitici, nonostate le “avances” arrivate sia dall’estrema destra che dall’estrema sinistra in chiave anti-Macron. Marine Le Pen, leader del Rassemblement National, si è affrettata a precisare via Twitter che «una moratoria è solo un rinvio. Non è evidentemente all'altezza delle attese e della precarietà in cui versano i francesi». La marcia indietro del governo risponde al tentativo di arginare la protesta, nel timore che si possa allargare a categorie sensi bili come studenti e agricoltori. Fra i nuovi appelli dei gilet gialli sta spuntando anche la richiesta di un innalzamento del salario minimo, per frenare il calo di potere d’acquisto medio in Francia.

Le Parisien: le aperture del governo costeranno 2 miliardi

Il costo delle misure annunciate oggi dall'amministrazione del presidente Emmanuel Macron per placare la rabbia dei gilet-jaunes ammonta a circa due miliardi di euro allo Stato francese: è quanto emerge da una prima stima

realizzata da Le Parisien online. Il premier Edouard Philippe ha annunciato oggi tre principali misure di tregua fiscale di una durata di sei mesi: congelamento delle accise sul carburante, ma anche lo stop all'aumento dei prezzi su luce e gas. Nel corso del solenne intervento dinanzi alla nazione, Philippe ha detto a

chiare lettere che «se le tasse devono essere ridotte, allora bisognerà ridurre anche le spese».

