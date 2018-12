Giù Wall Street, vola «l’indice della paura»: Vix ai massimi da febbraio

New York - Con gli indici che crollano - 1.500 punti in due sedute bruciati dal Dow Jones - vola anche la paura a Wall Street, lasciando presagire continue scosse. Il popolare indicatore della volatilità azionaria, il Vix, meglio noto come Fear Index in Borsa, è balzato a livelli mai più visti dallo scorso febbraio, da quasi un anno a questa parte.

Sull’onda della nuova escalation delle tensioni tra Cina e Stati Uniti per l’arresto in Canada, avvenuto su mandato Usa, dell’erede dell’impero tlc cinese Huawei - complici anche le scosse sul petrolio e le ombre sull’economia globale - l’indice Vix è salito oggi anche di oltre il 20% sopra quota 25. Era per l’esattezza dal 9 febbraio che non raggiungeva simili vette, stando ai calcoli della società specializzata FactSet.

La paura non è pero ancora ai livelli che le flessioni di borsa in queste ore minacciano. Resta dunque da vedere se nel prosieguo il Vix si adeguerà a simili scosse, tradendo crescente nervosismo. Oppure se rimarrà in realtà più cauto, in attesa di chiarimenti e sviluppi sul quadro internazionale e americano, se insomma la spirale ribassista in atto non sia ancora scolpita nella roccia.

Vediamo più in dettaglio il messaggio in arrivo dal Vix: l’indicatore, calcolato sulla base delle opzioni sull’S&P 500, viene considerato premonitore dei movimenti nei successivi 30 giorni. Gli analisti stimano che un Vix a quota 16 preveda oscillazioni dell’1% in Borsa. Quindi anche oltre quota 20 secondo i più ottimisti suggerisce che la paura non è pari agli attuali scivoloni di Borsa in atto - dovrebbe superare quota 40 per esserlo. A 25 il movimento indicato in futuro è attorno all’1,5 per cento. A dare alle stampe in Vix è il Chicago Board Options Exchange sulla base di studi che risalgono al 1986.

© Riproduzione riservata