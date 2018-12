Brexit, il parlamento voterà un nuovo accordo entro il 21 gennaio

Il parlamento britannico voterà un nuovo accordo sulla Brexit entro il 21 gennaio. Lo ha dichiarato un portavoce della premier Theresa May, a margine della decisione di rinviare un passaggio parlamentare che si rischiava di trasformarsi in una sconfitta bruciante per il numero uno di Downing Street. May sta cercando ora nuovi margini di manovra con i vertici della Ue. Dopo aver incontrato il primo ministro olandese Mark Rutte, May è impegnata ora in un vertice con la cancelliera tedesca Angela Merkel, prima di un doppio appuntamento di peso a Bruxelles: Donald Tusk ale 17 e Jean-Claude Juncker alle 19:15. I leader Ue hanno già messo in chiaro, però, che l’accordo raggiunto con Londra è «il migliore possibile», escludendo qualsiasi margine di revisione del testo approvato lo scorso 25 novembre dal Consiglio europeo. Lo stesso organismo che, ora, troverà di nuovo la Brexit sul tavolo della sua riunione di giovedì 13 e venerdì 14 dicembre.

Il muro della Ue: non torneremo a negoziare la Brexit

Il nodo più delicato dell’accordo sono sempre i confini irlandesi, il punto che ha persuaso May a temporeggiare per il voto di Downing street. La premier spera di strappare un accordo che sblocchi la questione del backstop: la “polizza” che, al momento, manterebbe l’Irlanda del Nord nei confini dell’unione doganale, frammentando di fatto la coesione della Gran Bretagna. Da parte dei leader europei, però, non c’è alcuna intenzione di rivedere i contenuti dell’intesa. Juncker ha spiegato che la Brexit sarà solo un «ospite inatteso» sull’agenda del Consiglio europeo: May può ottenere qualche chiarimento in più, ma nessuna modifica sostanziale del testo. Nel frattempo crescono le ostilità nella sua stessa maggioranza. Le ali più intransigenti dei Brexiter, i deputati favorevoli al divorzio, chiedono un passo indietro della premier. Lo scenario di un divorzion no-deal, senza accordi, viene preferito a quello di una separazione sbilanciata a favore dei partner europei.

