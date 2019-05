Usa, Senato contro Trump: approvata una risoluzione anti Arabia Saudita

NEW YORK - Il Senato americano rompe con Donald Trump sull'Arabia Saudita. La Camera Alta, nonostante sia controllata dai repubblicani e lo resterà anche nel futuro biennio dopo le elezioni di Midterm, ha votato a netta maggioranza bipartisan di 56 a 41 per un rapido ritiro di ogni sostegno alla guerra di Riad nello Yemen. La risoluzione ha scarse probabilità di passare alla Camera entro fine anno e Trump ha nel caso minacciato di fermarla con un veto, ma potrebbe ritrovare slancio nel 2019 quando la Camera dei deputati passerà in mano democratica.

La presa di posizione dei senatori, comunque, rappresenta già uno duro schiaffo a Trump in politica estera, dopo che la Casa Bianca aveva esplicitamente chiesto continuo sostegno al regime del principe ereditario Mohammed bin Salman. E arriva, non a caso, dopo che numerosi esponenti di entrambi i partiti hanno criticato pesantemente l'amministrazione per l'atteggiamento morbido nei confronti di Mbs davanti alle sue responsabilità dirette, denunciate dagli stessi servizi di intelligente statunitensi, nell’efferato omicidio del dissidente e columnist del Washington Post Jamal Khashoggi, avvenuto in ottobre in Turchia per mano di almeno undici agenti sauditi.

La risoluzione è stata sponsorizzata dal democratico di sinistra Bernie Sanders del Vermont e dal repubblicano conservatore Mike Lee dello Utah. Invoca la cancellazione degli aiuti militari alla coalizione capitanata dai sauditi che in Yemen combatte le milizie Houthi sostenute dall'Iran: imporrebbe al Presidente di ritirare tutte le truppe che si trovino in Yemen o siano in qualche modo coinvolte nel dramma del Paese entro 30 giorni, con la sola eccezione dei soldati impegnati nella caccia ai terroristi di Al Qaeda.

Tra le misure concrete contenute nel testo c’è anche il divieto a operazioni di rifornimento di carburante agli aerei di Riad. Il conflitto yemenita ha ormai provocato disastri umanitari e pesanti denunce anche contro i sauditi per le atrocità commesse: i morti si contano a decine di migliaia e gli sfollati in milioni, oltretutto a rischio di morire di fame. A nulla sono valse le pressioni di numerosi esponenti dell'amministrazione per scongiurare il voto, citando la necessità di continuare ad appoggiare l'alleato saudita per contenere l'influenza di Teheran.

Sanders ha citato esplicitamente la prospettiva che la risoluzione bipartisan anti-saudita, ora varata dal Senato e al momento bloccata alla Camera, in gennaio venga invece messa al voto dalla nuova leadership democratica dei deputati. Il Senato potrebbe inoltre non aver finito con Riad: una seconda mozione preparata dal democratico Bob Menendez del New Jersey e dal repubblicano Todd Young dell'Indiana sospenderebbe le vendite di armi ai sauditi e imporrebbe sanzioni in risposta a qualunque ostacolo ai soccorsi diretti allo Yemen e nei confronti dei responsabili dell'assassinio di Khashoggi.

Il conflitto nello Yemen si trascina ormai da quattro anni e proprio nelle stesse ore ha registrato un raro passo avanti diplomatico, con le parti che durante negoziati in Svezia hanno concordato il passaggio sotto controllo Onu del porto di Hodeidah, principale punto di arrivo degli aiuti umanitari.

