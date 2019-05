Brexit, l’appello delle imprese: il Parlamento approvi accordo con l’Ue

LONDRA - Mancano 100 giorni a Brexit e le imprese britanniche esasperate chiedono certezze in tempi brevi per evitare una disastrosa uscita dall’Unione Europea senza accordo. Le cinque maggiori organizzazioni dei datori di lavoro in Gran Bretagna hanno lanciato stamani un appello congiunto a Governo e Parlamento a tralasciare le loro faide interne e a pensare all'economia e al futuro del Paese.

Il messaggio di Cbi, la Confindustria britannica, le British Chambers of Commerce, la Federazione delle piccole imprese, Eef e l'Institute of Directors è molto diretto. «Abbiamo guardato con orrore i politici concentrarsi su dispute tra fazioni invece delle misure pratiche che servono alle imprese -, scrivono -. La mancanza di progressi a Westminster significa che il rischio di un no deal Brexit sta aumentando».

Le organizzazioni, che rappresentano migliaia di imprese britanniche di ogni dimensione, si rivolgono direttamente ai deputati per chiedere loro di approvare l’accordo raggiunto da Londra con Bruxelles per evitare il no deal. «La responsabilità di stabilire i passi successivi ed evitare l’incertezza è nelle mani dei 650 parlamentari», affermano.

La Cbi avrebbe preferito restare nella Ue, ma ora sostiene il compromesso concordato dalla premier Theresa May perché garantisce certezza alle imprese. Un secondo referendum, che sta guadagnando consensi in Parlamento e nel Paese, per ragioni pratiche e legali non può essere organizzato prima della data prevista di Brexit, il 29 marzo 2019, e costringerebbe quindi a chiedere ai 27 un rinvio, allungando i tempi di una decisione definitiva.

La May ha rinviato di oltre un mese il voto in Parlamento sull’accordo, dalla data prevista dell'11 dicembre alla settimana del 14 gennaio, nella speranza di convincere abbastanza deputati ad approvarlo. Nel frattempo il Governo ha accelerato i preparativi per un “no deal”, assegnando 2 miliardi di sterline in più ai vari ministeri e mettendo 3,500 soldati in stand-by per assistere in caso di blocchi alle frontiere e caos nei trasporti.

Oggi il Governo ha inviato lettere a 140mila imprese per invitarle a prepararsi alla possibilità di un'uscita senza accordo attivando i loro piani di emergenza. Secondo la Cbi e le altre organizzazioni è «comprensibile» che data la situazione di stallo a Westminster il Governo sia costretto a prepararsi per un no deal, ma nel loro appello sottolineano che un'uscita senza accordo sarebbe comunque disastrosa per l'economia britannica. «È chiaro che non c'è abbastanza tempo per impedire il caos in cento giorni», affermano, e l’idea di un «no deal gestito», proposta dal fronte pro-Brexit, «non è credibile».

In vista dell'uscita dalla Ue, con o senza accordo, Londra ha pronti i piani sull'immigrazione. Il ministro dell'Interno Sajid Javid presenterà oggi la nuova strategia del Governo che, ha dichiarato stamani, «ci farà riprendere il controllo delle nostre frontiere». In futuro i cittadini Ue non avranno più ingresso libero o accesso privilegiato in Gran Bretagna ma dovranno ottenere un visto come i cittadini di India, Australia o Cina.

Non ci saranno più limiti prefissati al numero di visti di lavoro che verranno concessi ogni anno, ma verranno rilasciati in base alle necessità dell'economia e delle imprese britanniche, privilegiando persone qualificate come medici o ingegneri. L'obiettivo finale del Governo resta però quello di far calare l'immigrazione dal livello attuale (273mila all'anno) che Javid ha definito «inaccettabile».

© Riproduzione riservata