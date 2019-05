Il Giappone si apre con il Free trade

Appuntamento il prossimo primo febbraio per l’entrata in vigore dell’accordo di libero scambio tra Unione europea e Giappone, che coprirà il 37% del commercio internazionale, rilanciando i processi di liberalizzazione e avvicinando le economie delle due parti, con conseguenti nuove opportunità di business per le imprese italiane.

La ratifica da parte del Parlamento europeo è coincisa con la visita a Tokyo del sottosegretario allo sviluppo economico Michele Geraci, proveniente da un altro Paese considerato prioritario dalla diplomazia economica italiana, la Corea del Sud. Geraci, aprendo in ambasciata il seminario “Invest in Italy”, ha sottolineato il legame tra spinte all’intensificazione delle relazioni commerciali e flussi di investimenti. «Uno dei più avanzati accordi di libero scambio, tra due economie così importanti, lancia un segnale di distensione in un momento caratterizzato da tentazioni di eccessivo protezionismo - ha affermato - Ora dobbiamo prepararci a sfruttare questa porta che si apre. Le istituzioni italiane sono a disposizione delle imprese per informare e consigliare su come esplorare al meglio le nuove opportunita».

Il testo del trattato, in effetti, conta più di 500 pagine in un complesso linguaggio burocratese. Essenziale, comunque, sarà per gli operatori munirsi di un certificato di “esportatore autorizzato”, necessario per fruire dei dazi agevolati: a regime, la Ue stima che gli esportatori europei risparmieranno sulle tariffe un miliardo di euro. La Camera di Commercio italiana in Giappone, in particolare, assicura di poter dare alle Pmi tutte le spiegazioni del caso. Non si tratta solo di agevolazioni tariffarie, ma anche di semplificazioni procedurali e rafforzamento di tutele (come il riconoscimento specifico da parte nipponica di 45 Igp italiane su un totale Ue di poco più di 200. E la lista resta aperta). Rimangono da verificare le conseguenze in concreto della più spiccata apertura del mercato giapponese. «I vantaggi ci sono, ma non è tutto così semplice – dice Domenico Cantatore, imprenditore agroalimentare – ad esempio, sul vino le catene distributive ci hanno chiesto di tagliare i listini del 15%, l’ammontare esatto del taglio a zero del dazio. Ma noi desidereremmo tagliare di un po’ meno, perché stanno crescendo i costi, come quello dei trasporti. Qui ci sono carenze di manodopera e non si trovano autisti».

Per i due filoni principali della nostra diplomazia economica – promozione dell’export e attrazione di investimenti – il momento appare favorevole. Nei primi 9 mesi di quest’anno le esportazioni verso il Sol Levante risultano in crescita del 15% (siamo diventati il secondo partner nella Ue, con il superamento della Francia), mentre secondo le stime di Jetro gli investimenti diretti giapponesi in Italia risultano in ripresa a 502 milioni di euro, cui si aggiunge la maxiacquisizione da oltre 6 miliardi di Magneti Marelli annunciata da Calsonic. Tra le operazioni concluse quest’anno, spicca l’inaugurazione a Gambellara del più grande stabilimento europeo di Ebara.

A “Invest in Italy” il colosso giapponese Daikin Industries ha annunciato che creerà a Pegognaga, in provincia di Mantova, il suo centro di ricerca internazionale nelle tecnologie di refrigerazione. Una decisione che segue l’investimento da quasi 100 milioni di euro con cui due anni fa ha rilevato la Zanotti proprio per completare la sua gamma di attività, estendendola dalla climatizzazione e riscaldamento alla refrigerazione fissa e mobile con particolare riguardo al settore alimentare. L’annuncio è stato dato da Junji Umamoto, direttore new business di Daikin Europa. «È proprio il tipo di inevstimento che più desideriamo» ha commentato Geraci, in quanto sia “greenfield” (il centro sarà costruito appositamente) sia nella ricerca («Un campo in cui abbiamo bisogno di maggiori risorse dedicate»). A regime, dovrebbe impiegare fino a 150 ricercatori e ingegneri, con un impegno probabilmente stimabile sul lungo termine in una cinquantina di milioni. «Se è vero che negli ultimi mesi gli investitori puramente finanziari hanno alleggerito le loro posizioni verso l’Italia, gli investitori nell’economia reale continuano a dimostrare una grande fiducia nel nostro Paese», ha osservato il viceministro, aggiungendo: «Anzi, forse stiamo vendendo un po’ troppo».

Geraci ha presenziato anche alla firma di un accordo a tre tra Invitalia, Ice e il primo gruppo bancario giapponese, Mufg, per facilitare l’attrazione di investimenti nipponici nel nostro Paese. L’intesa rinnova il precedente accordo a due tra Invitalia e Mufg che negli ultimi 10 anni ha agevolato acquisizioni e sbarchi di aziende del Sol Levante giapponesi. «Ci aspettiamo che le imprese giapponesi, che sono investitori rilevanti in Italia, lo diventino ancora di più, sia nella produzione sia nella ricerca e sviluppo - afferma Stefano Nigro, direttore del dipartimento attrazione investimenti esteri di Ice Agenzia –Ice e Invitalia combinano presenza all’estero e competenza sul territorio, con un gruppo di lavoro congiunto che sta crescendo e una collaborazione operativa con le regioni: questo accordo metterà a disposizione il sistema Italia a tutti i potenziali investitori giapponesi, con il supporto del più grande gruppo finanziario nipponico». Agli interlocutori nipponici, Geraci ha promesso supporto principalmente in due modi, citando i piani governativi di alleggerimento dei carichi fiscali e quelli per la promozione della crescita economica.

