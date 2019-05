Juul, la regina delle sigarette elettroniche valutata 38 miliardi

NEW YORK - Deve la sua fama al controverso “vaping”, esorcizzato come un’epidemia tra i minorenni dallo stesso governo americano. Adesso Juul Labs, società il cui marchio è diventato ormai sinonimo di un fenomeno diffusissimo tra giovani e giovanissimi, non è più solo l’ultima discussa evoluzione economica, sociale e culturale del tabacco.

Regina delle sigarette elettroniche e dell’assuefazione da nicotina con i tanti profumi - dal mango al cetriolo - aspirata attraverso un popolare e sofisticato gadget che assomiglia a un “memory stick”, è diventata a tutti gli effetti anche un gigantesco fenomeno finanziario: nata tre anni or sono, è corteggiata ora a suon di capitali dal vecchio colosso del tabacco Altria a caccia di nuova crescita, con la promessa di un investimento per impadronirsi di una quota del 35% che valuta l'intero gruppo di e-cigarettes ben 38 miliardi di dollari.

Una cifra - 38 miliardi - che fa volteggiare Juul ai vertici della classifica delle valutazioni delle società non quotate e delle startup, comprese quelle hi-tech. Vale di più, ad esempio, di gioielli di Silicon Valley del calibro di Airbnb e di Space X, soltanto nelle ultime ora valutata circa 30 miliardi. Ancora: Juul vale il triplo del social media Pinterest, che proprio in queste ore ha lasciato trapelare una possibile Ipo nel secondo trimestre 2019 ad una valutazione di 12 miliardi. E ha letteralmente raddoppiato il suo “prezzo” nel giro di pochi mesi. Paragonata a società già quotate, Juul si impone a sua volta: è a parimerito della compagnia aerea Delta Airlines come del leader del retail Target.

Quartier generale a San Francisco, Juul ha oggi 1.500 dipendenti e un giro d’affari annuale che appare avviato ai due miliardi di dollari, in forte crescita e con margini di profitto astronomici - del 75 per cento. Accano a una presenza dominante sul mercato statunitense delle nuove frontiere della nicotina - ne controlla addirittura il 72% stando a dati di settembre - Juul vanta ormai una presenza internazionale consolidata, dal Canada alla Gran Bretagna, dalla Russia a Israele. Piani di espansione, da mettere in pratica al più presto, sono già pronti per l’Europa continentale e l’Asia.

È di questa crescita, domestica e globale, che Altria è affamata: il titolo del pioniere del tabacco ha ceduto il 30% quest'anno a causa di declini nel “fumo” tradizionale. In un'altra recente mossa a caccia di innovazione e nuovi sbocchi, Altria ha rilevato un quota da 1,8 miliardi nella società di cannabis canadese Cronos. Adesso vuole portare nel suo portafoglio un marchio che sta alle e-cigarettes come lo Scottex alla carta assorbente.

Tanto più che le polemiche sulla salute e su più stringenti regolamentazioni ad oggi non hanno arrestato l'avanzata della società. Negli Usa uno studente di liceo su cinque, un totale di tre milioni, fa uso di sigarette elettroniche nonostante divieti alla vendita a minorenni e campagne per limitarne la diffusione. Di recente le autorità di regolamentazione della Fda statunitense hanno aperto inchieste sugli effetti e messo al bando la vendita di alcuni profumi particolarmente popolari tra i teenager. La stessa Juul ha preso iniziative per contenere le vendite ai minori, compresa l'eliminazione di tutti i profumi tranne quelli alla menta dagli scaffali dei retailer tradizionali. Le vendite online però continuano senza restrizioni, con l'azienda che difende la sua tecnologia per verificare l'età dei clienti come efficace. Juul ha inoltre cessato l’utilizzo di social media negli Stati Uniti per promuovere i suoi prodotti.

Juul, nella sua attuale incarnazione di successo, è stata tenuta a battesimo nel 2017 quale spin off della Pax Labs, nata dieci anni prima come Ploom e a sua volta tuttora non quotata. Il marchio e i primi devices con quel nome - Juul - sono stati introdotti nel 2015.

