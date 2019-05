Lo Spiegel fa mea culpa: un reporter di punta ha inventato storie per anni

Una frode giornalistica «su larga scala». Il settimanale tedesco Der Spiegel descrive così l’operato di una delle sue firme di punta, il 33enne Claas Relotius. In unlungo articolo di scuse, la testata spiega che Relotius ha ammesso di aver falsificato citazioni, interviste e personaggi in 14 dei 60 articoli pubblicati dal 2011 ad oggi.

Il giornalista ha ceduto dopo essere stato messo alle strette dal suo stesso editore, allertato dalle segnalazioni di Juan Moreno, il collega che stava collaborando con Relotius per un reportage sul confine fra Messico e Stati Uniti. Moreno, insospettito sull’affidabilità del collega, ha scoperto che due dei presunti intervistati nel servizio non avevano mai visto o parlato con Relotious. Le indagini interne avviate dal Der Spiegel hanno fatto il resto, scoperchiando una lunga serie di manipolazioni nei suoi articoli. Relotious era diventato da un anno e mezzo redattore interno alla testa, dopo alcuni anni da freelance che lo avevano visto firmare pezzi per una lunga serie di testate tedesche come Cicero, Neue Zürcher Zeitung am Sonntag, Financial Times Deutschland, Die Tageszeitung, Die Welt, Süddeutsche Zeitung Magazin, Weltwoche, Zeit Online e la Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung.

Nel 2014 era stato premiato come «Giornalista dell’anno» dalla Cnn e, solo lo scorso dicembre, aveva incassato un riconoscimento come cronista tedesco dell’anno per la storia su un giovane siriano.

Il mea culpa bilingue del Der Spiegel

La tecnica di Relotious, a quanto scrive il Der Spiegel, consisteva nell’inventare interviste, situazioni o testimoni all’interno dei suoi servizi, ispirandosi al lavoro svolto da altri reporter. Fra i reportage manomessi ci sono anche quelli che gli sono valsi riconoscimenti e una certa notorietà giornalistica: il racconto di una cittadina statunitense che viaggia per assistere a un’esecuzione capitale negli States, la storia di due bambini iracheni rieducati dall’Isis e «Numero 440», un reportage su presunti prigionieri di Guantamano. Il Der Spiegel, di casa ad Amburgo, ha alle sue spalle una lunga tradizione di inchieste e reportage. La testata si è affrettata a denunciare e a prendere le distanze dall’accaduto, aprendo la sua homepage con un articolo in lingua sulle manipolazioni del reporter («Lo Spiegel rivela una frode in casa propria») e un ulteriore articolo, in inglese, dove riassume la vicenda con una serie di domande e risposte. L’editore precisa che le indagini sono appena entrate nel vivo, dopo aver messo in piedi un task force di reporter interni per individuare tutte le imprecisioni e le falsificazioni pubblicate dal Relotious. La testata sospetta che il totale di articoli manipolati sia anche più alto dei 14 ammessi dal giornalista.

