Brexit, cosa potremo continuare a fare anche in caso di no deal

A meno di 100 giorni dal via alla Brexit non c’è ancora un accordo fra Londra e la Ue. E Bruxelles corre ai ripari: la Commissione europea ha pubblicato il 19 dicembre il suo Contingency action plan, un piano di azione di emergenza per tutelare i cittadini europei in caso di uno strappo no-deal fra Londra e il Continente. Il pacchetto legislativo prevede un totale di 14 misure in una serie di aree dove l’assenza di intese provocherebbe l’impatto più drastico, dal trasporto aereo all’unione doganale.

L’obiettivo è di mitigare il più possibile gli effetti di una cesura senza tutele diplomatiche, salvaguardando gli «interessi vitali» della Ue nella fase di definizione dei nuovi rapporti fra le due parti. Le misure previste saranno «temporanee, limitate nel raggio di azione e adottate unilateralmente dalla Ue», dando per scontata la collaborazione del governo britannico nei mesi a ridosso dell’addio di Londra alla Ue. Ma cosa potremo continuare a fare dopo l’avvio di Brexit?

1) I cittadini Ue potranno restare dove sono (e viceversa)

Cosa dice il testo: Bruxelles invita gli stati membri ad adottare un «approccio pragmatico per garantire uno stato di residenza temporaneo» ai cittadini britannici che vivono nella Ue, continuando a considerarli cittadini legali. La Commissione ricorda di aver già avanzato una proposta di regolmento che esenti i cittadini britannici dall’0bbligo di un visto, «assumendo che i cittadini europei siano ugualmente esentati dalla richiesta di un visto britannico». Per quanto rigurda la sicurezza sociale, la Commissione considera «necessario» che gli Stati membri affrontino tutti gli step necessari per cristallizzare i diritti acquisiti dai cittadini Ue e britannici che si muovevano liberamente prima del 29 marzo 2019.

Cosa vuol dire in pratica: In altre parole, la Commissione sembra voler garantire ai cittadini britannici il diritto di restare dove sono, a patto che Londra accordi lo stesso ai cittadini europei già residenti nell’Isola.

2) Salve le linee aree e i trasporti via camion

Cosa dice il testo: La Commissione prevede due misure distinte per «evitare la piena interruzione del traffico aereo in caso di no-deal», garantendo almeno i collegamenti di base (senza illudersi, ammette Bruxelles, di «riprodurre i vantaggi dello spazio unico aereo europeo»). Nel dettaglio, la Commissione avanza la proposta di un regolamento che assicuri per 12 mesi la fornitruradi determinati servizi aerei sulla tratta Ue-Regno Unito e l’estesnione per 9 mesi della validità di alcune licenze di sicurezza aerea. In aggiunta, la Commissione vuole consentire agli autotrasportatori britannici diimportare liberamente beni nella Ue, sempre a patto che Londra offra lo stesso diritto ai mezzi europei

Cosa vuol dire in pratica: Per un periodo di almeno un anno le linee aree dovrebbero continuare a coprire la tratta in maniera simile a quella prevista oggi. I camion che trasportano merce potranno spostarsi dalla Gran Bretagna all’Europa senza permessi particolari.

3) Regime di equivalenza per i servizi finanziari

Cosa dice il testo: la Commissione sta cercando di attutire anche l’impatto della Brexit sul sistema finanziario europeo. Bruxelles ha adottato tre soluzioni diverse per «salvare la stabilità» dell’Eurozona dopo il divorzio da Londra. Nel dettaglio: un sistema di equivalenza (reciprocità di diritti) di 12 mesi per garantire che non ci siano effetti «distruttivi» sulla compensazione (clearing) centralizzata dei derivati; un secondo sistema di equivalenza di 24 mesi per il servizio di deposito dei titoli finanziari; due regolamenti delegati per facilitare il rinnovamento di contratti over-the-counter, cioè esterni ai listini tradizionali, quando il contratto viene trasferito dal Regno Unito a unoi dei 27 paesi membri (sempre per 12 mesi).

Cosa vuol dire in pratica: Per evitare turbolenze finanziarie dal 30 marzo in poi, la Commissione propone una serie di sistemi-cuscinetto che garantiscano una collaborazione fr a ilsistema finanziario europeo e britannico.

4) Le altre “polizze” su clima, dazi e Irlanda

Bruxelles avanza proposte anche per evitare scossoni su commercio, policy sul cambiamento climatico e il tasto, delicatissimo, dei confini irlandesi. Fra le 14 misure del pacchetto d’emergenza ci sono la proposta di aggiungere il Regno Unito alla lista di paesi con un’unica autorizzazione valida in tutta la Ue per l’export di beni di duplice utilizzo, l’adesione del Regno Unito ai vincoli del sistema di scambio di quote di emissione europeo e l’obiettivo di tenere in vita fino al 2020 il programma Peace per l’Irlanda del Nord: un programma di fondi strutturali, con dotazione di 269 milioni di euro, per «promuovere la conciliazione» nella stessa Irlanda del Nord.

