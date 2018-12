Putin a tutto campo: dubita per ritiro Usa dalla Siria, difende Brexit di May

Stessa scenografia, stessa posa come ogni fine anno: Vladimir Putin incontra i giornalisti alla tradizionale conferenza stampa in cui riassume il suo pensiero che è ben conosciuto ma espresso con più libertà del solito, quest’anno ad esempio si lascia andare anche a confessioni personali come la necessità di un matrimonio prima o poi perché «lui è una persona perbene», un palcoscenico a cui comunque il presidente russo non vuole rinunciare ma da cui si offre al mondo con la solita solennità figlia di una nostalgia per il passato che non passerà mai.

Dubbi e soddisfazione per il ritiro Usa dalla Siria

Si dice molto soddisfatto del ritiro Usa annunciato ieri da Trump con cui si trova d’accordo: «In linea di principio sono d’accordo con Trump. Abbiamo ottenuto considerevoli cambiamenti con la lotta al terrorismo in quel territorio - ha detto Putin - e abbiamo inflitto gravi colpi allo Stato islamico in Siria». Ma avverte che i terroristi si potrebbero spostare dalla Siria all’Afghanistan. Soprattutto non si fida fino in fondo dell’annuncio americano: «Quando si parla di ritiro delle truppe americane non so esattamente di cosa si parla. Gli Usa sono rimasti in Afghanistan per 17 anni, capisce cosa intendo? E quasi ogni anno si diceva che le truppe si sarebbero ritirate, ma sono ancora lì». «Finora - ha continuato - non abbiamo segnali precisi di un ritiro delle truppe Usa ma accetto che la cosa possa avvenire».

Male le «intromissioni» Usa nella chiesa ucraina

Il feeling con il presidente Trump si incrina quando Putin denuncia le interferenze americana nella chiesa ucraina che ha appena scelto Epifanio, un patriarca nazionalista e anti-russo. Le interferenze degli Usa e del governo ucraino nella creazione di una nuova Chiesa ucraina indipendente dal Patriarcato di Mosca sono «inaccettabili», dice Putin al World Trade Center di Mosca. «Questa - ha detto Putin - è un'intromissione diretta dello Stato nelle questioni religiose e della Chiesa. Una cosa del genere non avveniva dall'epoca sovietica». Putin giudica «assolutamente inaccettabile» che «il segretario di Stato Usa abbia chiamato Kiev su questo tema e abbia discusso della questione».

Brexit

Parla di tutto, Brexit e rapporti con la Gran Bretagna: «sono in un vicolo cieco» ma l’interesse di entrambi è trovare una via d’uscita. Più preciso sulla Brexit: «Theresa May ha poche chance di migliorare l’accordo», contrario ovviamente a un secondo referendum «capisco la posizione del Primo Ministro britannico, che sta combattendo per la Brexit: il referendum si è svolto, cosa può fare lei? Deve soddisfare la volontà delle persone espressa nel referendum. O non era un referendum? Qualcuno non ha gradito il risultato e quindi lo si ripete? Questa è democrazia».

Sulle sanzioni dell’Occidente

Sfocia nella propaganda sulle sanzioni: «La Russia è sempre stata per quasi tutta la sua storia sotto sanzioni, ciò ha ache fare con il crescente potere della Russia e la sua capacità di competere con il resto del mondo come un nuovo player che deve essere preso in considerazione». «La nostra economia si è sempre adattata a questi condizionamenti esterni, e ne ha tratto vantaggio. In che senso? Ci ha costretto a cambiare il moedo in cui pensiamo in molte cose».

Non sottovalutare la minaccia nucleare

Non bisogna - avverteil Putin - «abbassare la soglia di tolleranza riguardo alle

armi nucleari, cioè introdurre armi atomiche “per uso tattico”» perché questopotrebbe portare a una «catastrofe globale». Esistono poi, ha continuato, i missili balistici senza testate nucleari e noi dunque «non possiamo sapere» se viene lanciato un missile balistico, se è armato con testata nucleare o meno, e questo ha un impatto sui «nostri sistemi di difesa» programmati per

rispondere «ad un attacco fatale». Parlando dei rapporti col Giappone, ha condannato una volta di più lo scudo missilistico Usa. «Per noi questi sistemi non sono solo difensivi perché sono in realtà sincronizzati con l'apparato offensivo, e lo capiamo benissimo».

