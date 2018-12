La Germania vuole reclutare nel suo esercito italiani, polacchi e rumeni

Nell’attesa che nasca un esercito europeo, la Germania pensa di riempire i ranghi del suo reclutando cittadini di altri Stati della Ue, a patto che già vivano nel Paese da un po’ di anni e parlino tedesco fluentemente . Il piano, svelato dal settimanale Der Spiegel, è in un documento riservato messo a punto dal ministro della Difesa Ursula von del Leyen. La Bundeswehr, l’esercito federale, ha deciso di aumentare i propri effettivi portandoli dagli attuali 179mila a 198mila nel 2024.

Per realizzare l’aumento le campagne di reclutamento tra i giovani tedeschi non si stanno dimostrando efficaci - complici calo demografico e piena occupazione - ed ecco quindi spuntare l’idea di aprire ai non cittadini. Secondo il documento del ministero in Germania vivono circa 255mila polacchi, 185mila italiani e 155mila rumeni in età compresa tra 18 e 40 anni. Queste tre nazionalità insieme rappresentano la metà di tutti gli europei residenti nel Paese . Se soltanto il 10% di essi fosse interessata a diventare un soldato della Bundeswehr, si potrebbero avere 50mila nuove domande e l’incremento di effettivi diventerebbe realtà in poco tempo.

A spingere Berlino verso il rafforzamento dell’esercito come parte di una più generale revisione delle politiche militari è stata dapprima l’invasione della Crimea da parte della Russia nel 2014 e successivamente il disimpegno in Europa degli Stati Uniti, più volte minacciato da Donald Trump nel corso delle riunioni dell’Alleanza Atlantica. L’ultima volta è avvenuto nel luglio scorso: il presidente americano ha chiesto un aumento importante delle spese per la difesa da parte dei Paesi della Nato altrimenti, disse, le truppe Usa di stanza in Europa sarebbero state ritirate.

Quello che non è ancora chiaro è se nei piani del ministero della Difesa tedesca ci sia la costituzione di una sorta di “Legione Straniera” alla francese oppure se le reclute di altra cittadinanza europea verrebbero inserite nei reggimenti ordinari. Il piano è però andato oltre la fase embrionale e, al fine di contenere le preoccupazioni dei partner europei, per il momento l’offerta verrebbe limitata a chi già vive in Germania da tempo. Per i Paesi meno ricchi sarebbe infatti difficile sostenere la competizione per attirare soldati e gli eserciti dei partner potrebbero subire la concorrenza.

Il ministero della Difesa tedesco ha anche sondato funzionari di alcuni Paesi Ue con «risultati molto diversi» secondo quanto scrive Der Spiegel. L’ipotesi non piace, per esempio, a Varsavia. Il ministro della Difesa polacco, Jacek Czaputowicz ha dichiarato che il servizio militare deve essere «strettamente connesso alla nazionalità».

© Riproduzione riservata