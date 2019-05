Wall Street, il «rally» di Santo Stefano nel segno della volatilità

New York - È stato il rally di Santo Stefano. Wall Street, sotto il segno di un’estrema volatilità aggravata dalle giravolte dell’amministrazione di Donald Trump, ha visto l’indice Dow Jones mettere a segno il rialzo maggiore di sempre in termini di punti: mille, pari a quasi il 5 per cento. Un 5% che è stato di per sé l’incremento migliore in oltre nove anni, dal 2009.

L’S&P 500 ha accompagnato il Dow con un’impennata percentuale a sua volta simile e il Nasdaq è svettato ancora di più, di quasi il 6 per cento. Ma la storia di questo rally dei record non finisce qui: è rimasta proprio la volatilità, ben più di un ritorno di fiamma dell’ottimismo, a farla da padrona in Borsa - alimentata, al rialzo come al ribasso, da onnipresenti programmi automatici di trading. Vale a dire che il malessere, affermano gli analisti, non è svanito. È utile inoltre ricordare che gli indici restano in calo nell’arco dell’intero anno e di oltre il 10% soltanto in dicembre. Il Dow nelle quattro sedute precedenti aveva bruciato 1.800 punti, recuperandone quindi il 26 dicembre solo poco più della metà.

Molteplici fattori hanno contribuito al riscatto delle ultime ore: le ripetute assicurazioni che Donald Trump, nonostante continue minacce e dissapori con la Federal Reserve che potrebbero causare crisi istituzionali in futuro, non sarebbe al momento in procinto di licenziare in tronco il chairman della Banca centrale Jerome Powell. Le vendite di Natale ancora robuste, anzi le più robuste in sei anni cresciute di oltre il 5% a 850 miliardi tra novembre e dicembre, che hanno moderato timori di un’eccessiva debolezza già infiltratasi nell’economia americana. I prezzi del petrolio, che dopo cadute per la debole domanda globale hanno ripreso il 9 per cento. È poi scattato un rimbalzo tecnico successivo alle brutali ondate di vendita sofferte nelle sedute precedenti - la vigilia di Natale è stata la peggiore di sempre - che avevano lasciato il mercato “oversold”, vittima cioè stando agli analisti di eccessi di ribassi nell’immediato. Tutti ciò ha messo temporaneamente in ombra altre debacle striscianti, quali l’irrisolto shutdown parziale del governo federale giunto al quinto giorno consecutivo.

Tra settori e singoli titoli nelle ultime ore non a caso solo volati al rialzo re hi-tech particolarmente puniti di recente dalla fuga dal rischio quali Amazon, Facebook e Netflix, che hanno tutti guadagnato oltre l’8 per cento. Il cosiddetto gruppo dei titoli Fang, i tecnologici ad alta crescita, ha aggiunto ben 185 miliardi di dollari di market cap in un solo giorno - pur rimanendo sotto di mille miliardi dai picchi del 2018. Il comparto tecnologico dell’S&P 500 è lievitato del 6,1 per cento. I titoli dell’energia, trainati dal rincaro del greggio, hanno a loro volta marciato al rialzo. Il segmento retail, sostenuto dai consumi di fine anno, è balzato del 7,4 per cento.

Ma il rally di Santo Stefano, considerate le drammatiche oscillazioni e il nervosismo delle recenti sedute, ha sollevato però fin dalle ore successive anche non pochi avvertimenti e inviti alla prudenza. Michael Antonelli, di Robert W. Baird, ha sottolineato che questo genere di corse, così pronunciate, hanno chiare caratteristiche di “short covering”, di copertura di posizioni ribassiste rivelatesi esagerate. Meno, cioè, che sintomi di una ritrovata fiducia in brillanti prospettive di mercati e economia. «Questi movimenti possono apparire entusiasmanti, ma non si vedono in un mercato normale e in buona salute» ha commentato. Un monito, insomma, a non stappare lo champagne di fine anno per celebrare la Borsa.

