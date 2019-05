Ungheria, in 10mila in piazza contro Orbán. Il governo: li paga Soros

Si riaccende la protesta contro Orbán. Almeno 10mila persone sono scese in piazza a Budapest, il 5 gennaio, per manifestare contro la cosiddetta «legge schiavitù» approvata dal governo a dicembre (incremento degli straordinari fino a 400 ore l’anno) e le sterzate autoritarie dell’esecutivo di Orbán. Nel mirino c’è anche una riforma del sistema giudiziario che mina l’indipendenza della magistratura, portando i giudici della corte suprema sotto la supervisione del governo. Il presidente della Federazione sindacale unitaria ungherese,

Laszlo Kordas, ha annunciato che le parti sociali presenteranno al governo un pacchetto di richieste che include salari più alti e un sistema di pensionamento più flessibile.

Se il governo rifiuterà il dialogo, ha detto Kordas, sarà indetto uno sciopero generale il 19 gennaio. La mobilitazione ha coinvolto anche i parlamentari delle forze di opposizione. «Il governo Orban ha tradito il suo popolo, i lavoratori. Ed è così venuto il tempo della rivolta», ha dichiarato Ferenc

Gyurcsany, presidente del Partito democratico. L’esecutivo, per ora, non mostra segni di apertura. Il portavoce Istvan Hollik ha dichiarato che la mobilitazione sarebbe «foraggiata da George Soros», il filantropo di origine ungherese finito nel mirino di tutte le sigle populiste europee.

Svolta autoritaria, ma Fidesz resta al top della popolarità

Le tensioni di piazza per l’operato di Orbán sono esplose in dicembre, in concomitanza con l’approvazione di una legge che indebolisce - ulteriormente - i diritti dei lavoratori. Orbán, in carica dal 2010, ha alimentato la sua popolarità con un programma politico incentrato su xenofobia, conservatorismo economico ed euroscetticismo, almeno sul fronte della cooperazione fra stati nella gestione dei flussi migratori. Fra i provvedimenti più contestati c’è una legge che trasforma in reato l’assistenza ai migranti clandestini, oltre all’espulsione da Budapest della Central european university di George Soros per «incompatibilità ideologica» con il paese.

Nel settembre 2018 l’Europarlamentoha avviato contro di lui il cosiddetto articolo 7, una procedura di infrazione per violazione dello stato di diritto e principi fondativi della Ue. Il suo partito, Fidesz, gode comunque di una buona base di consensi interna e rappresenta un motivo di imbarazzo anche su scala europea. La sua famiglia di appartenza a Bruxelles sono i popolari, forza che - in teoria - dovrebbe collocarsi su posizioni più moderate rispetto a quelle di Fidesz. Il presidente della Commissione europea, Jean-Claude Juncker, è tornato a chiedere di recente l’espulsione di Fidesz fra le file del Ppe. Ad oggi non sono state avviate pratiche disciplinari.

© Riproduzione riservata