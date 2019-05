Heathrow, ripresi i decolli dopo allerta drone

Voli ripresi all'aeroporto londinese di Heathrow dopo un'ora circa di stop seguito all'allarme lanciato per il presunto avvistamento di un drone non

identificato vicino allo spazio aereo dello scalo. Lo rende noto una portavoce dello stesso aeroporto. La misura era stata intrapresa per evitare «ogni minaccia alla sicurezza operativa» dei voli mentre si cercava di accertare la natura dell'incidente. Fra il 19 e il 21 di dicembre centinaia di voli sono stati annullati all'altro aeroporto di Londra, Gatwick, sempre per l'avvistamento di droni. Sulla vicenda non è mai stata fatta pienamente chiarezza e non è stato individuato alcun responsabile.

Un sistema di difesa da «diversi milioni di sterline»

Il caso di Gatwick è costato l’annullamento di circa 1000 voli, con disagi per almeno 140mila passeggeri in transito dallo scalo londinese. Sia Gatwick che Heathrow hanno poi ordinato un sistema di difesa anti-drone, una tecnologia militare dal valore di «diversi milioni di sterline». L’aeroporto di Heathrow ha fatto sapere a gennaio di essere al lavoro con le autorità per individuare altre soluzioni di tutela dalle incursioni aeree. Lo scalo ha rivelato proprio questa mattina l’obiettivo di aggiungere un totale di 25mila voli ancora prima dell’inaugurazione di una nuova pista di decollo. Il progetto, che rientra in una consulenza da 16 miliardi di sterline, potrebbe innescare controversie con i residenti locali ancora prima del debutto della pista (prevista per il 2026). Heathrow ha proposto di superare il tetto massimo di 480mila voli, con un aumento stimato del 5% dei movimenti.

© Riproduzione riservata