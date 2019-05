Davos, il responsabile della sicurezza è un ex manifestante anti-Forum

DAVOS - Uno degli uomini chiave della sicurezza attorno al World economic forum di Davos è un ex manifestante anti forum. Peter Peyer, esponente del partito socialista, è stato infatti eletto l’anno scorso nel governo dei Grigioni, cantone all’interno del quale Davos si trova. E ora è responsabile del Dipartimento (ministero cantonale) di giustizia, sicurezza e sanità.

«Quando negli anni Duemila il Wef diventò sempre più grande, si allargò anche l’opposizione - ha affermato Peyer in un’intervista pubblicata dal giornale svizzero Schweiz am Wochenende - e chiaramente da presidente del partito socialista retico allora ero parte dell’opposizione al Wef stesso; ho anche partecipato a manifestazioni a Davos e a Coira».

Potenza della pace sociale elvetica, che cerca sempre di limare le punte e di trovare vie pragmatiche, secondo alcuni osservatori della realtà svizzera. Ma lui, l’ex oppositore del Wef ora in pratica ministro cantonale dell’interno, come si sente, viste le sue attuali responsabilità operative? «Ho una distanza critica nei confronti del Wef, - ha detto Peyer- e d’altronde non sono responsabile del convegno, bensì del fatto che la nostra polizia, con il sostegno dell’esercito, faccia un buon lavoro quando si tratta di proteggere le personalità».

E di personalità della politica e dell’economia mondiali ce ne saranno molte a Davos, da domani sino a venerdì, nei quattro giorni del forum. L'assenza a questa edizione del Wef di Trump, May, Macron non cambia di molto il dispositivo di sicurezza, presentato dalle autorità questa mattina. Un dispositivo che prevede, come da 17 anni a questa parte, anche l’impiego dell’esercito, sino a un massimo di 5.000 uomini.

Alle forze armate elvetiche spetta anche il compito di garantire la sicurezza aerea. In un raggio di 46 chilometri i cieli sono off limits. Per sgravare l’aeroporto di Zurigo, per 120 voli si ricorrerà a quello di Dübendorf, vicino alla maggiore città svizzera. A Davos è stato allestito come in passato un eliporto. Se le condizioni meteorologiche non dovessero permetterlo, molte personalità raggiungeranno gli innevati Grigioni in limousine. L'impiego delle forze di polizia per la sicurezza in occasione del forum ha un costo di circa 9 milioni di franchi. Il costo dell'impiego delle forze armate comporta costi maggiori, dell'ordine di almeno un paio di decine di milioni di franchi.

Quest'anno sono previste manifestazioni di protesta, sul posto ne è stata autorizzata una della gioventù socialista, una cosa positiva secondo il comandante della polizia dei Grigioni, Walter Schlegel, perché ha permesso di contattare gli organizzatori in anticipo e fissare le condizioni. Se ne attendono però anche in altre città svizzere. Tra coloro che sperano che tutto si svolga senza incidenti c'è anche il ministro cantonale, ed ex manifestante, Peter Peyer.

© Riproduzione riservata