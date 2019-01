Migranti, deputata Leu blocca bus in uscita da Cara. Salvini: «Agito da buon padre di famiglia»

Si è messa davanti a un pullman con a bordo migranti impedendone l'uscita dal Cara di Castelnuovo di Porto dove oggi sono in corso nuovi trasferimenti in vista della chiusura del centro di accoglienza alle porte di Roma. Protagonista Rossella Muroni, deputata di Liberi e Uguali. Il gesto simbolico è stato accolto con un applauso da un gruppo di persone presenti fuori dalla struttura. Secondo quanto si è appreso da fonti di polizia, la situazione starebbe tornando alla normalità.

Foto postata su twitter da Rossella Muroni, deputata di Liberi e Uguali, già presidente nazionale di Legambiente. Scrive la Muroni: “Bambini, donne, uomini, vogliamo solo sapere dove vanno e che condizioni troveranno. Restiamo umani per favore”

Sono due i fronti caldi riguardo al tema immigrazione in questi giorni: la chiusura del centro di Castelnuovo di Porto, il centro accoglienza richiedenti asilo alle porte di Roma, il secondo più grande d'Italia, che chiuderà entro fine mese, e sul fronte delle relazioni internazionali le frizioni con la Germania che si sfila dall'attività della missione Sophia. Il ministro degli Interni Salvini si è detto critico con Sophia dando la colpa al governo Renzi.

Salvini: su Cara agito da padre di famiglia

«Abbiamo fatto oggi quello che farebbe qualunque buon padre di famiglia. A Castelnuovo c'era il secondo più grande centro di migranti, era arrivato ad accogliere più di mille persone. Lo stato pagava un milione di affitto all'anno più cinque milioni per la gestione. Quindi essendosi dimezzati gli immigrati ospiti di quel centro e liberati altri posti nel Lazio, è giusto chiudere quella struttura, risparmiare quelle risorse, liberando quella enorme struttura. Tutti gli ospiti che erano dentro con diritto saranno ospitati in altre strutture». Il ministro dell'Interno Matteo Salvini difende dalle accuse. «Mi date del nazista? Fate un torto a chi ne fu vittima. Non ci sono deportazioni. In questi giorni si ricorderà quello che accadde veramente di drammatico in passato. Noi stiamo chiedendo il rispetto delle regole: diritti e doveri».

Mogherini: pronti a chiudere Sophia

Fonti vicine alla Mogherini riferiscono all’Ansa: «Operazione Sophia è stata ed è ancora un'eccellenza della politica di difesa europea. Ha contrastato il traffico di esseri umani nel Mediterraneo fino quasi a fermarlo del tutto, addestrato la guardia costiera libica, e salvato vite. Sophia ha portato tutta l'Ue nel Mediterraneo, dove l'Italia era sola prima del 2015. Se oggi l'Italia, che ha il comando e il quartier generale dell'operazione, non vuole più Sophia, siamo pronti a chiuderla».

L'operazione europea Sophia è stata lanciata nel 2015 per togliere aria al business dei trafficanti di uomini nel Mediterraneo, ma anche per vigilare sul rispetto dell'embargo alla Libia e addestrare la Marina e la Guardia costiera libiche. Il 4 luglio il Comitato politico e di sicurezza ha deciso di prorogare il mandato della missione al 31 dicembre. Per finanziare la missione l'Italia ha speso 59.486.740 euro nel 2015; 69.799.938 nel 2016 e 43.149.186 euro nel 2017. Per un totale di 172,4 milioni.

Il ministro dell’Interno Matteo Salvini, intervenendo a Radio Anch’io ha detto: «La missione navale Sophia ha come ragione di vita che tutti gli immigrati soccorsi vengano fatti sbarcare solo in Italia. Accordo geniale sottoscritto dal Governo Renzi, non so in cambio di cosa. O cambiano le regole o finisce la missione». Aggiungendo poi in conferenza stampa che «il prossimo commissario Ue che nominerà l'Italia farà gli interessi degli italiani. La sinistra è riuscita a farsi rappresentare in Europa da qualcuno che si è dimenticato dopo un quarto d'ora di essere italiano». A Mogherini il ministro dell’Interno ricorda ancora «che non è l'Italia che si sfila da Sophia ma Francia e Germania. Se pensavano di fare un dispetto all'Italia, in realtà fanno un dispetto a loro stessi».

Crollo domande protezione umanitaria, solo 2%

Crollano le domande di protezione umanitaria dopo l'entrata in vigore della legge Salvini, che ha modificato i requisiti per ottenerla: dai dati delle commissioni territoriali del Viminale emerge che nei primi 20 giorni dell'anno sono state solo il 2%, mentre nello stesso periodo dell'anno scorso erano state il 26%. Restano invece invariate le percentuali di chi ha fatto domanda per lo status di rifugiato: erano l'8% del totale delle richieste nel 2018, sono il 9% nel 2019.

