Shutdown, Pelosi blocca Trump. E i Kiss offrono pasti gratis ai dipendenti degli aeroporti senza stipendio

NEW YORK - Due componenti della band dei Kiss hanno deciso di donare pasti gratis ai dipendenti federali addetti ai controlli di sicurezza negli aeroporti, costretti a lavorare senza stipendio dal 21 dicembre, per lo shutdown del governo americano, entrato ormai nel secondo mese.

Gene Simmons e Paul Stanley che dopo aver lasciato le scene si sono buttati nell'imprenditoria, sono i proprietari della catena di ristoranti negli aeroporti chiamata Rock & Brews. Sulla pagina Facebook della loro catena di ristoranti hanno annunciato, in abito nero da rocker ma senza il trucco al viso che li ha resi famosi quando calcavano le scene negli anni Settanta e Ottanta, che per sostenere gli agenti alla sicurezza che lavorano senza stipendio hanno deciso di offrire gratuitamente a tutti loro, fino a quando durerà il blocco del governo, dei sandwich al prosciutto e delle insalate. «Come segno di rispetto - ha detto Simmons - verso il duro e diligente lavoro di ognuno di questi agenti del Tsa per assicurare la sicurezza di tutti noi».

Continua il braccio di ferro tra Donald Trump e la leader dell'opposizione Nancy Pelosi. Tra la prima e la terza carica dello Stato è ormai scontro frontale, proprio mentre l'ex avvocato personale di Trump, Michael Cohen, decide di posticipare la sua testimonianza al Congresso, prevista il 7 febbraio,per le «minacce in atto contro la mia famiglia da parte del presidente Trump».

La speaker della Camera Pelosi ha deciso di non autorizzare il presidente a tenere il discorso sullo stato dell'Unione il 29 gennaio a Capitol Hill fino a che lo shutdown non sarà finito. Trump poche ore prima le aveva inviato una lettera che ha acceso le micce dello scontro: «Non vedo l'ora di vederti il 29 gennaio alla Camera per il discorso sullo stato dell'Unione», ha scritto provocatoriamente Trump. «Prima ancora di chiedere, ero stato contattato dal Dipartimento della sicurezza nazionale e dai servizi segreti: mi avevano spiegato che non ci sarebbe stato assolutamente alcun problema di sicurezza per l'evento. Lo hanno confermato pubblicamente», sottolinea nella lettera a Pelosi. «Quindi onorerò il suo invito, e adempierò al mio dovere costituzionale, a fornire importanti informazioni al popolo e al Congresso degli Stati Uniti sullo stato dell'Unione». «Niente discorso finché lo shutdown non sarà finito», ha replicato la leader democratica.

«Non sono sorpreso. E' vergognoso quello che sta accadendo con i dem che ormai sono guidati dalla sinistra radicale»: così Trump ha risposto ai cronisti che gli chiedevano di commentare la decisione della speaker della Camera di non farlo parlare. Un corto circuito istituzionale senza precedenti. Alla vigilia del voto al Senato giovedì di due proposte di legge per tentare superare il blocco del governo. Venerdì 800mila dipendenti federali non riceveranno lo stipendio per la seconda volta». La gente è arrabbiata per questo scontro politico e la popolarità di Trump è ai minimi. Riassume bene questo sentimento uno dei due Kiss-imprenditore, Paul Stanley: «È orribile quanto sta accadendo. Il governo è del popolo. La politica sta facendo male alla gente. E’ il momento di mettere da parte le proprie convinzioni. La priorità deve essere quella di riportare la gente al lavoro e sul libro paga».

© Riproduzione riservata