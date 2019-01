Stop allo shutdown Usa: accordo per sospensione di 3 settimane

Donald Trump ha annunciato la riapertura temporanea del governo americano per tre settimane. Democratici e repubblicani hanno raggiunto un'intesa per porre fine allo shutdown, dopo 35 giorni di stop. Camera e Senato voteranno una legge per riaprire l'esecutivo fino al 15 febbraio. Durante questo periodo un Comitato bilaterale discuterà dei fondi per il piano di Trump per rafforzare la sicurezza ai confini, compreso il contestato finanziamento dei 5,7 miliardi di dollari per il muro al confine con il Messico.



Trump ha precisato che senza i soldi per il suo muro lo shutdown potrebbe riprendere dopo il 15 febbraio. Ma un accordo c'è. Almeno per ora. Ed è una vittoria politica per la speaker democratica della Camera Nancy Pelosi che insisteva nel non voler negoziare sul pacchetto sicurezza prima della riapertura del governo.



L’accordo per scongiurare il rischio tilt dell’aviazione americana

Il motivo che ha spinto democratici e repubblicani ha trovare un compromesso per superare il blocco delle attività del 25% del governo federale è stato il rischio di un tilt del sistema dell'aviazione civile americana. L'aeroporto LaGuardia ieri mattina è rimasto bloccato per alcune ore a causa dell'assenza dei controllori di volo e la Federal aviation administration ha temporaneamente ridotto i voli nel terzo scalo di New York per l'assenza dei controllori di volo. Con i ritardi che a catena si sono riversati nei principali aeroporti della costa est, Newark, Washington D.C. e Philadelphia. Indiscrezioni su un possibile accordo tra democratici e repubblicani sono arrivate nella tarda mattinata, dal sito Drudge Report. Dopo la bocciatura delle due proposte al Senato infatti sono ripartite le trattative.



Trump, nessun passo indietro sul muro del Messico

Trump aveva fatto sapere di essere disposto a firmare una tregua per riaprire il governo, nel caso fosse arrivato un «ragionevole accordo». Le posizioni però, nonostante la riapertura a tempo del governo, non sono cambiate: il presidente e i repubblicani chiedono i fondi per il muro al confine con il Messico, i democratici si oppongono alla barriera in acciaio, ma sono aperti a finanziare uno “smart wall”, che utilizzi la tecnologia, droni, radar e raggi X, per controllare le frontiere e gli altri capitoli del piano Trump per la sicurezza dei confini, sulle assunzioni di personale e il rafforzamento delle dogane nei porti e nel confine Sud. Si riapre il governo per tre settimane, come proposto dai democratici, per pagare gli stipendi.

© Riproduzione riservata