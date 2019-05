Una società italiana per salvare i porti inglesi dalla Brexit

LONDRA - C'è anche una società italiana pronta a correre in aiuto del porto inglese di Ramsgate, l'hub fantasma chiuso dal 2013 dopo il fallimento della società di gestione, che il governo di Theresa May a meno di 60 giorni dalla fatidica data del 29 marzo spera di riaprire nel tentativo disperato di evitare la congestione delle merci al porto di Dover nel caso dell'uscita dell'Inghilterra dall'Unione Europea senza un accordo. La Jobson Italia di La Spezia, specializzata nella manutenzione e riparazione di grandi navi, con cantieri a Genova, La Spezia, Singapore e Shangai, da mesi sta negoziando con la inglese Seaborne freight l'utilizzo di uno dei suoi traghetti per i collegamenti da Ramsgate a nord di Dover e Ostenda, in Belgio.



La riapertura del piccolo porto nella contea del Kent, voluta dal ministro dei Trasporti Chris Grayling, è soltanto uno degli anelli della catena che dovrebbe portare al rafforzamento dei collegamenti con i porti europei per evitare che Dover diventi la Caporetto della Brexit: per la sua ubicazione, è il principale punto di attracco per le merci che arrivano dall'Europa. Mettere in difficoltà di porti della Gran Bretagna è un rischio per le pesanti ripercussioni sull'economia del paese dal momento che il 55% delle merci internazionali che transitano dai porti della Gran Bretagna arriva dalla Ue e circa il 95 per cento di tutte le importazioni e le esportazioni verso il Regno Unito sono trasportate via mare, secondo i dati dell'ufficio del commercio.

Società europee per salvare i porti inglesi dalla Brexit

Il Dipartimento dei Trasporti britannico è corso ai ripari facendo ricorso a proprio società europee per evitare le ricadute della Brexit. Nei mesi scorsi ha firmato tre contratti per circa 107 milioni di sterline con tre società di navigazione: la francese Brittany Ferries, la danese DFDS e la Seaborne freight, a capitale inglese e francese. Il contratto ha irritato Eurotunnel, la società che gestisce il tunnel della manica, che ha ritenuto sleale e anticoncorrenziale l'accordo stipulato con le tre società di navigazione.

Oltre alle minacce di azioni legali di Eurotunnel, si sono aggiunte le difficoltà di attuare il progetto della riapertura del porto di Ramsgate, in totale abbandono da anni, ma che la Seaborne Freight ha promesso di far tornare a nuova vita entro la scadenza fatidica del 29 marzo. Pur non avendo un solo traghetto a disposizione, la start up fondata nel 2017 da ex dipendenti e manager della My Ferry Link, è riuscita a strappare parte del contratto del governo per 13,8 milioni di sterline.

L’esecutivo è corso ai ripari e ha posto come condizione di stanziare i fondi soltanto una volta avviati i collegamenti rigorosamente entro il 29 marzo. «Il nostro obiettivo è di essere pronti per il 29 marzo – ha confermato al Sole 24 Ore, Green Dudley il fondatore della società -. Andremo avanti con o senza i fondi del governo” confermando i negoziati con la società italiana.

Negoziato in corso con società italiane per i traghetti

La Seaboard è convinta che entro quella data ci saranno almeno tre traghetti operativi a Ramsgate, uno dei quali sarà fornito dall'italiana Jobson Italia. «Il negoziato è ancora in corso - ha detto una fonte di Jobson Italia vicino alla trattativa al Sole 24 Ore - ma al momento non abbiamo firmato nulla».

Il traghetto che la società di La Spezia sarebbe pronta a mettere a disposizione è Le Riff, attraccato al porto di Genova, di proprietà dell'armatore del Marocco DWLM (Detroit World Logistic Marittime) utilizzato per il trasporto passeggeri nel mare Mediterraneo. Il ferry costruito nel 1980 ha subito un lungo restyling e oggi sarebbe in grado di trasportare fino a 60 camion, assicurano al quartier generale di La Spezia. «Non ci sono molti traghetti di dimensioni medie come Le Riff in grado di potere essere utilizzato per un porto di medie dimensioni come quello di Ramsgate», dicono alla Jobson.

A rendere la ricerca disperata non è soltanto il ridotto numero di traghetti a disposizione: secondo fonti del Sole 24 Ore, ad ottobre tre navi della flotta della Tirrenia, la Beniamino Carnevale, la Barbara Krahulik e la Hartmut Puschmann sarebbero state prese in considerazione per il porto di Ramsgate. La società italiana avrebbe rifiutato per non avere ricevuto sufficienti assicurazioni sulla solvibilità dell'operazione, circostanza non confermata da Tirrenia. La difficoltà di trovare operatori europei disponibili, ha spinto la Seaborne freight a contattare armatori cinesi per trovare traghetti compatibili con il porto.



La recente costituzione della Seaborne Freight è un altro fattore che non gioca a suo favore: dai documenti pubblici consultati dal Sole 24 Ore, a fine dicembre 2018 gli unici asset della società erano i computer, il fatturato era pari a zero e aveva già accumulato perdite per 249,6 mila sterline. Quanto basta per sollevare dubbi sulla fattibilità del progetto mettendo in allarme le associazioni locali: «È un progetto senza futuro – ha detto Steve Coombes, di Ramsgate Acton group – sappiamo esattamente dove sono i traghetti e chi sono i proprietari e nessuno di essi al momento è disponibile per essere operativo presso il porto di Ramsgate. Anche al punto di vista economico si rischia un buco nell'acqua». E mentre la Brexit si avvicina, l'Europa è sempre più lontana.

