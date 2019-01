Brexit, rivincita della May: sì alla modifica dell’accordo con la Ue, no al rinvio dell’uscita

La Brexit torna alla Camera dei Comuni e Theresa May si prende la rivincita, anche se la vera partita si giocherà ora a Bruxelles e sembra difficile che la premier possa ottenere concessioni. In serata i deputati hanno bocciato con 321 voti contrari e 298 a favore l'emendamento presentato dalla deputata laburista Yvette Cooper che mirava a imporre al governo di estendere l'Articolo 50 (ovvero l'uscita della Gran Bretagna dalla Ue) di nove mesi fino al 31 dicembre nel caso in cui il primo ministro non fosse riuscita a raggiungere e far approvare dal parlamento un nuovo accordo con Bruxelles entro il 26 febbraio.

La Camera ha detto invece sì alla richiesta avanzata oggi dalla May di un

mandato per cercare di ridiscutere con l'Ue l'accordo sulla Brexit e di «depurarlo» dal cosiddetto backstop sul confine irlandese. I deputati hanno infatti approvato con 317 contro 301 l'emendamento alla mozione May presentato dal deputato Graham Brady - e fatto proprio dal governo - che impegna la premier a tentare di negoziare con Bruxelles un piano B che contenga «soluzioni alternative» rispetto a backstop.

Approvato invece un emendamento, cui si opponeva la May, che raccomanda il governo a escludere a priori l'opzione di un'uscita del Regno Unito dall'Ue senz'accordo (il cosiddetto no-deal). L'emendamento, elaborato trasversalmente dalla deputata Tory moderata Caroline Spelman e dal laburista Jack Dromey e approvato con 318 voti contro 310, ha in ogni caso un carattere non vincolante per l'esecutivo.

Lo speaker John Bercow ha definito ammissibili sette emendamenti, a partire dalle due proposte cruciali: quella avanzata appunto dalla laburista Yvette Cooper (dilazione della Brexit se May non riesce a far approvare il suo testo entro il 26 febbraio) e quella proposta dal conservatore Graham Brady (riapertura delle trattative con la Ue sul tema del backstop, appoggiata apertamente anche da Theresa May).

La premier è uscita meglio del previsto dal confronto in aula, sposando in pieno la linea della riapertura delle trattative con Bruxelles sul tema dei confini irlandesi. May punta a strappare ai partner europei le modifiche richieste entro il 13 febbraio, per poi sottoporre il testo al parere finale dell’aula. Il voto sugli emendamenti è atteso per le ore 20 italiane, quello sul piano B di May intorno alle 21-21:30.

Cosa dicono i due emendamenti-chiave

L’emendamento Cooper, sponsorizzato dai laburisti ma bocciato dall’aula, prevede che il governo sia costretto a chiedere una proroga dell'articolo 50 se non avrà raggiunto un accordo definitivo con Bruxelles entro il 26 febbraio. May ha fatto sua la causa dell'emendamento Brady, che delega al governo il compito di trovare una soluzione per i confini fra le due Irlande alternativa al backstop. La premier tornerà a Bruxelles per cercare nuove soluzioni con l'Unione Europea che siano legalmente vincolanti. Il refrain della May è stato ancora una volta che l'unico modo per evitare un'uscita senza accordo è di accettare e votare l'accordo da lei raggiunto con la Ue come verrà modificato nel corso delle prossime settimane. «L'Unione Europea ci ha chiesto di spiegare cosa vogliamo - ha detto la May - e questa è l'occasione per il Parlamento di dire cosa desidera. E' in particolare l'occasione per il Parlamento di dire cosa intende fare in relazione al backstop». La May, che ha invitato i lavoratori a stare tranquilli che il governo rispetterà la sua volontà, ha promesso di portare al voto il piano B «il prima possibile» e se questo sarà bocciato di dare spazio al parlamento per proporre delle alternative.

Corbyn: proroga articolo 50 ormai è inevitabile

L’arringa di May lascia freddo il leader dell’opposizione laburista, Jeremy Corbyn. «Una proroga dell'articolo 50 è inevitabile in ogni scenario», ha detto, aggiungendo che «anche nel caso in cui il nuovo accordo del primo ministro riceva il voto del parlamento a febbraionon vi sarà poi il tempo necessario per i decreti attuativi per essere pronti per la data del 29 marzo. E ovviamente a maggior ragione non saremo pronti in tutti gli altri casi». Corbyn ha ricordato che vanno tutelati gli interessi dei milioni di cittadini che hanno votato contro la Brexit - un’allusione all’ipotesi del secondo referendum - e ha espresso il suo parere favorevole a mantenere in ogni caso un'unione doganale con la Ue. Corbyn ha irriso la May per aver mancato «la scadenza da lei stessa indicata di avere un accordo approvato per il mese di ottobre». Il tentativo di May di ottenere entro il 13 febbraio nuove modifiche all’accordo, ha aggiunto Corbyn, «è vano e rischia di mettere il paese di fronte al pericolo d’uno sconsiderato no deal», con conseguenze «catastrofiche per l’economia e i posti di lavoro».

Macron: nessuna riapertura dei negoziati

Nel frattempo, arrivano le prime smentite alla «riapertura del dialogo» invocata da May. Un diplomatico intervistato da Reuters ha dichiarato che non sarà apportato alcun «cambio significativo» all’accordo raggiunto fra May e i partner europei. «Se le cose vanno avanti ci saranno più dichiarazioni e rassicurazioni, questo possiamo farlo - ha detto - Ma se May vuole riaprire l’intera questione, allora è un no». Il diplomatico ha anche criticato, nel merito, la formula utilizzata da May per prefigurare «accordi alternativi» sul backstop, la questione dei confini irlandesi. «Accordi alternativi sono menzionati non solo nell’accordo di ritiro della Gran Bretagna dalla Ue - ha detto - ma anche nella dichiarazione sul futuro dell’accordo». Chiude decisamente la porta ad una possibile riapertura del confronto il presidente francese Macron, secondo cui l'accordo con Londra sulla Brexit «è il migliore possibile e non è rinegoziabile».



