Juncker avverte May: così aumenta il rischio di una Brexit disordinata

BRUXELLES - Come prevedibile l'establishment comunitario ha respinto la richiesta britannica di rivedere l'accordo di divorzio, e in particolare il paracadute irlandese che deve servire a evitare il ritorno di un confine tra le due Irlande. Il contenuto dell'intesa non può essere oggetto di nuovo negoziato, ha detto il presidente della Commissione europea Jean-Claude Juncker. Non passa giorno senza che un paese membro o lo stesso esecutivo comunitario annuncino nuovi preparativi in vista di un hard brexit.



Parlando oggi davanti al Parlamento europeo, il presidente Juncker ha avvertito che il voto di martedì a Westminster «ha aumentato il rischio di una uscita disordinata del Regno Unito dall'Unione». Ha aggiunto che i Ventisette devono prepararsi «a tutti gli scenari, compreso il peggiore». Ha ribadito dal canto suo il capo-negoziatore Michel Barnier: «Per noi l'accordo di recesso è e resta l'unico, il migliore per garantire un'uscita ordinata del Regno Unito dall'Unione».



Lo stesso aveva detto poche ore prima il presidente del Consiglio europeo Donald Tusk per bocca di un suo portavoce e a nome dei Ventisette. In un voto martedì sera a Westminster i deputati hanno chiesto alla premier Theresa May di riaprire l'intesa di divorzio negoziata negli ultimi due anni tra Londra e Bruxelles, e che avevano bocciato il 22 gennaio scorso (si veda Il Sole/24 Ore di ieri). Nel contempo si sono espressi contro un hard brexit, ossia un brexit disordinato, senza accordo.



Da mesi la questione del paracadute irlandese è nodo di discordia tra Bruxelles e Londra. Prevede che dopo la fine del periodo di transizione, fissata il 31 dicembre 2020, pur di evitare il ritorno di una frontiera fisica tra le due Irlande, la Gran Bretagna faccia parte dell'unione doganale in attesa che un accordo di partenariato regolamenti il rapporto tra il Regno Unito e l'Unione europea. Il partito conservatore è contrario a questa ipotesi e chiede come minimo una scadenza al cosiddetto backstop.



Parlando a nome dei Ventisette, il presidente Tusk ha chiesto nuovamente al governo britannico di chiarire la sua posizione, esprimendo frustrazione per il tira-e-molla britannico su tutta la questione di Brexit. I Ventisette sono aperti ad altre soluzioni per evitare il ritorno di una frontiera fisica tra le due Irlande, ma in questi anni di trattative non sono state trovate alternative. Qui a Bruxelles si prevede che la signora May possa tornare in città anche già questa settimana.

Da tempo circola voce che un tentativo per raffreddare le tensioni potrebbe essere di allegare all'accordo di recesso una qualche forma di dichiarazione interpretativa come fu fatto in occasione dell'approvazione dell'accordo di libero scambio con il Canada (CETA) per rassicurare la Vallonia. Basterebbe per venire incontro ai Tories? E' pronto l'establishment comunitario a intraprendere questa strada quando è noto che in diplomazia qualsiasi pezzo di carta nasconde rischi e pericoli?



I nuovi incontri tra Londra e Bruxelles rischiano di essere inconcludenti, e molti diplomatici europei si aspettano che in fin dei conti la Camera dei Comuni, nel nuovo voto previsto il 13 febbraio, sarà chiamata ad esprimersi nei fatti e nuovamente sull'accordo di divorzio che fu rigettato il 22 gennaio scorso (si veda Il Sole/24 Ore del 23 gennaio). Nella sua presa di posizione nella notte tra martedì e mercoledì il presidente Tusk ha ribadito che i Ventisette continueranno a prepararsi per un hard brexit.



L'ex premier polacco ha anche spiegato che i Ventisette sono pronti a valutare un prolungamento dei due anni previsti dall'articolo 50 tra la notifica dell'uscita dall'Unione e l'uscita vera e propria. Qualsiasi decisione all'unanimità dei Ventisette considererà “le ragioni e la durata di una eventuale estensione così come la necessità di assicurare il funzionamento delle istituzioni europee”. Oltre la data del rinnovo del Parlamento, fissata per il 23-26 maggio, i Ventisette non vogliono andare.

Il rischio di hard brexit è visibilmente aumentato, anche per via di questa particolare preoccupazione dei Ventisette. Negli ultimi giorni, almeno due dirigenti europei, la presidente lituana Dalia Grybauskaitė e il ministro degli Esteri slovacchi Miroslav Lajcák hanno sostenuto che hard Brexit è meglio di una incertezza che si prolunga senza sbocchi visibili. Molti dei Ventisette sono consapevoli degli scompensi che provocherebbe, ma temono che una situazione di limbo sia pericolosa per la tenuta dell'Unione.

“Sono ottimista di natura”, cosa che “mi porta a credere che ci sarà un accordo con il Regno Unito”, ha spiegato in Parlamento lo stesso presidente Juncker. “Lavoreremo giorno e notte per farlo accadere; e per assicurare che siamo pronti in caso contrario”. Ancora oggi la stessa Commissione europea ha proposto che gli studenti europei in Gran Bretagna e quelli britannici nel resto dell'Unione possano terminare il loro periodo di studio, nonostante un hard brexit.

