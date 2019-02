«I Brexiters meritano un posto all’inferno». Bufera su Donald Tusk

Bufera sul presidente del Consiglio europeo, Donald Tusk, per un tweet polemico sulla Brexit: «Mi chiedo - ha scritto in un messaggio che ha ricevuto già 30mila like a metà pomeriggio - a cosa assomigli quel posto all'inferno per coloro che hanno promosso la Brexit senza nemmeno avere la bozza di un piano di come portarlo a termine in sicurezza».

I've been wondering what that special place in hell looks like, for those who promoted #Brexit, without even a sket… https://twitter.com/i/web/status/1093112742293266435 – Donald Tusk(eucopresident)

Il tweet ovviamente non è passato inosservato e ha scatenato l’immediata reazione di Downing Street. «Sta a Donald Tusk valutare se usare questo tipo di linguaggio sia d'aiuto», ha detto un portavoce di Downing Street. Il referendum sulla Brexit, ha aggiunto, «è stato il più vasto esercizio di democrazia nella storia di questo Paese», ha tagliato corto il portavoce: «Il popolo ha votato per lasciare l'Ue», l'obiettivo è ora «uscire in modo ordinato, con un accordo, nel miglior interesse sia del Regno Unito sia dell'Unione Europea».

