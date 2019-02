Più scaltra e meno naïf: il manifesto di Rutte per l’Europa

Un’Europa più scaltra e meno naïf, capace di coniugare il suo tradizionale “soft power” con un atteggiamento più pragmatico che la faccia contare di più nel mondo. Questo in sintesi il pensiero del primo ministro olandese Mark Rutte, in un intervento tenuto ieri sera all’Università di Zurigo che sta a metà strada tra il ruolo sempre più assertivo dei Paesi Bassi nella Ue del dopo Brexit e una sorta di manifesto per una candidatura ai vertici delle istituzioni comunitarie.

Non solo «soft power»

A più di 70 anni dal famoso discorso sul futuro dell’Europa tenuto proprio a Zurigo nel 1946 da Winston Churchill, Rutte, storico di formazione, è partito dal nuovo scacchiere globale in cui si muove il Vecchio Continente: «un mondo multipolare in cui un numero crescente di Stati e leader politici» mettono il proprio Paese davanti a tutto. Non solo dunque l’“America First” di Trump, ma anche le scelte di Russia, Cina, India, Turchia.

In questo contesto il premier olandese ha trasmesso il suo messaggio chiave: «L’Europa deve essere realista: potere non è una parolaccia. La realpolitik deve essere parte essenziale della politica estera europea. Perché se noi, nell’arena politica, predichiamo solo i meriti dei principi e ci tiriamo indietro dall’esercitare il potere, il nostro continente potrà avere sempre ragione, ma raramente sarà rilevante. Potere e principi non si escludono a vicenda».

Commercio, sicurezza, energia: apertura a Trump



Fatta la premessa, Rutte si è concentrato sugli ambiti nei quali l’Europa deve agire per non finire «in seconda o terza fila»: il commercio mondiale, la politica estera e di sicurezza comune, l’approvvigionamento energetico nel contesto dei cambiamenti climatici. E qui, soprattutto sui primi due punti, sono arrivate anche interessanti aperture nei confronti del presidente americano Donald Trump. Sul commercio, per esempio, pur ribadendo la difesa delle regole e del multilateralismo, il premier olandese ha invitato l’Europa ad essere scaltra, accettando di «ballare» con chi si trova in questo momento «in pista». Fuor di metafora: sfruttare le critiche anche scomposte di Trump alla Wto (ma anche i suoi timori condivisibili nei confronti della Cina) per riformare e rafforzare l’Organizzazione mondiale del commercio. Oppure, sulla difesa comune (questione che passa inevitabilmente dal dibattito sulla Nato), tener fede agli impegni di spesa presi nel 2014 di alzare entro dieci anni al 2% del Pil le spese destinate appunto alla difesa, non perché lo chiede Trump ma perché «è nel nostro interesse» di fronte alle nuove minacce geopolitiche.

Sanzioni anche senza unanimità

Pe quanto riguarda la politica estera, invece, Rutte si è concentrato sullo strumento delle sanzioni Ue, suggerendo il superamento dell’attuale requisito dell’unanimità con quello della maggioranza qualificata, che a suo dire darebbe all’Europa una capacità di reazione più rapida ed efficace.

Infine la sicurezza energetica, dove l’Unione europea dovrebbe, secondo il primo ministro olandese, parlare con una voce sola e puntare sulla diversificazione e sulle rinnovabili, in modo da rendersi sempre più indipendente dalla Russia e dai grandi player mediorientali.

A questo discorso di ampio respiro Rutte ha accompagnato un’intervista, concessa sempre ieri al Financial Times e ad altri giornali europe, dove ha anche toccato il tema della Brexit imminente, con i suoi rischi e le sue incognite, in primis per la Gran Bretagna, ma anche con le opportunità che sta aprendo per Paesi come l’Olanda, sempre più attrattivi per investitori internazionali in cerca di alternative a Londra.

Dalla Lega anseatica ai vertici dell’Europa?

Nell’ultimo anno il leader liberaldemocratico olandese, 52 anni, da sempre molto vicino ad Angela Merkel, ha moltiplicato il suo attivismo internazionale e i suoi interventi sui media, conquistandosi il ruolo di guida della nuova “Lega anseatica”, come è stato ribattezzato il gruppo di otto nazioni (oltre all’Olanda, i Paesi Nordici, i Baltici e l’Irlanda), decise a contare di più nell’Europa orfana della Gran Bretagna. Ma ora, alla vigilia del rinnovamento dei vertici delle istituzioni comunitarie, si parla di lui anche come uno dei candidati più credibili per una di queste poltrone, in particolare quella di presidente del Consiglio europeo oggi occupata da Donald Tusk. Il discorso di Zurigo va in questa direzione.

