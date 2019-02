Honda chiuderà fabbrica inglese di Swindon nel 2022, a rischio 3.500 posti

Il colosso automobilistico giapponese Honda intende chiudere il suo stabilimento inglese di Swindon, tra Bristol e Londra, nel 2022 mettendo a rischio 3.500 posti di lavoro. È quanto riportato oggi da Sky News e dalla Bbc. La notizia, pur non commentata direttamente dalla Honda, è stata confermata dal deputato conservatore della regione di Swindon, Justin Tomlison, tramite Twitter. Secondo il deputato, la decisione non ha a che fare con l’incertezza legata alla Brexit ma con la strategia del colosso nipponico di riportare in patria buona parte della produzione attualmente dislocata in Europa entro il 2021.

Honda: @RobertBuckland & I have already spoken to the Business Secretary & Honda. They are clear this is based on g… https://twitter.com/i/web/status/1097507582820995072 – Justin Tomlinson MP(JustinTomlinson)

«La società doveva rilasciare una dichiarazione martedì mattina, ma la notizia è uscita prima - ha detto Tomlinson -. La decisione non è legata a Brexit. È piuttosto una conseguenza del mercato globale. Honda sta cercando di consolidare la produzione in Giappone».

Per il Paese si tratta in ogni caso di un ulteriore elemento di incertezza e preoccupazione a poco più di un mese dalla data fatidica del 29 marzo. Un paio di settimane fa la Nissan aveva annunciato di aver deciso di non produrre più in Inghilterra il suo cross-over X Trail mentre la Sony ha reso nota l’intenzione di trasferire il suo quartier generale in Olanda. Anche il colosso aerospaziale Airbus ha avvertito che potrebbe essere costretto ad adottare «decisioni molto dolorose» in caso di Brexit senza accordo.

Industria dell’auto Gb in declino

Honda ha fabbricato l'anno scorso poco più di 160.000 veicoli nella sua fabbrica di Swindon, dove produce i modelli Civic e CV-R: si tratta di poco più del 10% della produzione totale della Gran Bretagna. L’industria automobilistica britannica ha prodotto 1,52 milioni di auto nel 2018, con un calo del 9% rispetto all'anno precedente e con la previsione di un ulteriore calo della produzione nel 2019.

«L'industria automobilistica nel Regno Unito negli ultimi due decenni è stata il fiore all'occhiello del settore manifatturiero - e ora è stata ridimensionata dall'incertezza caotica di Brexit», osserva Des Quinn, funzionario nazionale per il settore automobilistico presso il più grande sindacato britannico, Unite.

Honda il mese scorso ha annunciato che avrebbe sospeso le sue operazioni britanniche per sei giorni in aprile per contrastare eventuali interruzioni del business collegati alla Brexit.

Il Giappone vuole l’accesso al mercato Ue

A meno di un accordo che dia al Regno Unito un accesso privilegiato al mercato dell’Unione Europea, non sarà possibile invertire l'esodo giapponese, ha scritto questo mese in un rapporto Han Dorussen, professore all'Università dell'Essex.

«Dalla metà degli anni '80, il Regno Unito è stato la porta di accesso del Giappone verso l'Europa - ha scritto Dorussen - Senza un commercio libero e aperto tra il Regno Unito e la Ue, le aziende giapponesi non si faranno impressionare da accordi commerciali bilaterali tra Regno Unito e Giappone».



