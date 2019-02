Nuovo vertice Trump-Kim in Vietnam tra speranze e apprensioni

Otto mesi dopo il primo vertice a Singapore tra il presidente americano Donald Trump e il leader nordcoreano Kim Jong-un, il loro nuovo incontro ad Hanoi il 27 e 28 febbraio suscita grandi aspettative ma anche apprensioni: appare nell'ordine delle possibilità una storica dichiarazione sulla fine della guerra di Corea (conclusasi nel 1953 con un mero armistizio, durato finora), ma i pessimisti dubitano che Pyongyang metta davvero sul tavolo negoziale i fatidici “passi concreti” verso una denuclearizzazione “completa, verificabile e irreversibile”, pur cercando di strappare significative concessioni.

Gli obiettivi di massima

Già a Singapore le parti avevano concordato in termini generici sulla ricerca di una denuclearizzazione della penisola coreana (senza precisare il concetto) e sulla volontà di far avanzare le relazioni bilaterali. Il secondo summit dovrebbe dare contenuti più specifici a questi obiettivi. Dal punto di vista tradizionale Usa, la questione più importante riguarda come far procedere una prospettiva di disarmo nucleare e, almeno in parte, missilistico della Corea del Nord. Trump ha dichiarato che lui e Kim si attendono una «continuazione dei progressi» fatti a Singapore, chiudendo un tweet di domenica con la parola “denuclearizzazione?” (con il punto di domanda, ossia senza dare una risposta chiara).

Very productive talks yesterday with China on Trade. Will continue today! I will be leaving for Hanoi, Vietnam, ear… https://twitter.com/i/web/status/1099654763531055104 – Donald J. Trump(realDonaldTrump)

La parte nordcoreana appare interessata a una dichiarazione formale di pace e a porre le basi per un allentamento del regime di sanzioni internazionali che resta in vigore. Prima di partire per il Vietnam, Trump ha dichiarato anche di «non avere fretta» e di «non voler far fretta» a nessuno, aggiungendo che la cosa più importante al momento è che la Corea del Nord non faccia test militari. In effetti Pyongyang ha effettuato l’ultimo test nucleare (il sesto) nel settembre 2017, e l’ultimo test missilistico nel novembre dello stesso anno. Vari osservatori hanno cominciato a notare segnali di un potenziale annacquamento della posizione finora sostenuta da Washington ( ossia fine delle sanzioni solo con il disarmo nucleare del Nord). Trump ha fatto intendere di poter metter mano alle sanzioni se ci saranno «progressi significativi» sulla denuclearizzazione. Inoltre una «dichiarazione di pace» potrebbe aprire la strada a progressi nelle collaborazioni economiche intercoreane, al di là del regime sanzionatorio.

Sviluppi in questo senso sono considerati pericolosi dal Giappone, che odia l’idea di una normalizzazione dei rapporti internazionali con una Corea del Nord ancora nuclearizzata e dotata di missili a corto e medio raggio in grado di colpire il suo territorio (dal punto di vista di Tokyo, una rinuncia del Nord a missili intercontinentali non ha importanza). Inoltre il premier giapponese Shinzo Abe ha telefonato nei giorni scorsi a Trump per cercare di fargli mettere all’ordine del giorno anche la questione dei cittadini giapponesi rapiti dai servizi segreti nordcoreani negli anni '60 e '70.

Il “New York Times” ha rivelato che, in discussioni riservate, il segretario di Stato Mike Pompeo avrebbe ammesso che sarebbe già una fortuna se la Corea del Nord accettasse di smantellare il 60% di quanto richiesto dagli Usa. In dichiarazioni pubbliche, Pompeo ha detto di sperare in sostanziali progressi questa settimana, ma ha richiamato che Pyongyang deve ancora fare passi concreti sulla denuclearizzazione, ventilando infine che sarà necessario un terzo summit oltre a quello di Hanoi. Intanto da Mosca è arrivata una sollecitazione verso una ripresa del tavolo negoziale a sei parti (Usa, Cina, Russia, Giappone e le due Coree): «La situazione in Asia nordorientale - ha detto il ministro degli esteri Sergey Lavrov - non è semplice, prima di tutto a causa della questione nucleare coreana, (...) ma l’obiettivo è quello di stabilire un meccanismo di pace e sicurezza nella regione. Si tratta di uno degli obiettivi concordati durante le trattative a sei sulla questione nucleare nella penisola coreana quando i negoziati erano ancora in corso. Adesso sono bloccati ma il loro potenziale dovrebbe essere tenuto in considerazione».

Le difficoltà di un trattato di pace

In teoria, formalizzare la fine della guerra sarebbe un semplice riconoscimento di una situazione di fatto che dura da oltre 65 anni. Ma la questione è molto più complessa di quel che sembra. Anzitutto, se pure i due leader dovessero arrivare a una «dichiarazione di pace», un vero trattato che sancisca la fine della guerra deve coinvolgere la Cina (in quanto l'armistizio coinvolse direttamente il “Corpo dei volontari cinesi” inviato da Mao a combattere). Inoltre avrebbe voce in capitolo il Congresso Usa. A Seul i conservatori temono questo sviluppo in quanto ritengono che l'obiettivo vero del Nord nel sollecitare un trattato di pace è quello di far disimpegnare le forze americane (circa 28.500 soldati) dalla penisola.

Peraltro Trump ha detto che la presenza militare americana non è oggetto di trattative (dopo Singapore aveva però sospeso a sorpresa esercitazioni congiunte con le forze armate sudcoreane, venendo incontro a una richiesta del Nord). Ad ogni modo, proprio l'ufficio di presidenza sudcoreano ha fatto crescere le aspettative di un accordo che proclami la fine della guerra di Corea. Si tratterebbe allora di una sorta di “ponte” tra l’armistizio e un trattato vero e proprio, di cui avrebbe un valore legale e politico inferiore. «Se Trump riuscirà a metter fine all'ultimo pezzo del sistema della Guerra Fredda, lascerà un grande risultato che entrerà nella storia», ha dichiarato lunedì il presidente sudcoreano Moon Jae-in.

I diversi simbolismi di Hanoi

La località in cui si svolge il summit evoca simbolismi differenti. Da un lato, il Vietnam di oggi è un Paese emergente in rapido sviluppo economico: una testimonianza di come la Corea del Nord potrebbe diventare come membro integrato della comunità internazionale. Dall’altro, il Vietnam è il Paese che sconfisse gli Usa (anche con un piccolo aiuto da parte della Corea del Nord ) dopo una lunga guerra devastatrice. Il nonno dell’attuale leader nordcoreano, Kim Il-Sung, si recò in Vietnam nel 1958 e nel 1964, passando per la Cina e utilizzando il treno per buona parte del viaggio. Sarebbe anche per ricalcare le orme del fondatore della dinastia, secondo vari analisti, che Kim Jong-un ha scelto un viaggio in treno (il suo convoglio blindato) di circa 60 ore attraverso la Cina, fino all’estremo confine meridionale, per recarsi al secondo summit con Trump.

