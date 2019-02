May apre a un rinvio della Brexit. «Unica alternativa al no deal»

Il primo ministro britannico Theresa May apre al rinvio della Brexit, posticipando per «un breve periodo» la data di inizio del divorzio dalla Ue (attualmente il 29 marzo 2019). La premier ha ufficializzato il proposito nel suo discorso alla Camera dei Comuni, annunciando un’agenda parlamentare scandita da tre step: un voto «entro il 12 marzo», come già previsto, sull’accordo siglato con i partner europei; un voto sull’ipotesi di una rottura («no-deal») con la Ue il 13 marzo; infine, il 14 marzo, un voto sull’estensione dell’articolo 50, cioè un «breve, limitato rinvio» della separazione dalla Ue oltre la scadenza ufficiale del 29 marzo.

La terza ipotesi è la più osteggiata da May, anche nel timore che Londra prenda parte al voto delle europee del 2019: «Che messaggio daremmo ai 17 milioni di cittadini che hanno votato per lasciare la Ue?» si chiede la premier. May ha rivendicato i «buoni risultati» dei negoziati con i partner europei sulla questione dei confini irlandesi, il nodo più difficile da sciogliere per incassare l’ok definitivo della Camera e della sua stessa maggioranza conservatrice.

L’obiettivo di May resta quello di evitare un divorzio «no-deal», senza accordi, giudicato come lo scenario più drammatico per il futuro economico del paese. «Se riusciamo a uscire dalla Ue con un accordo - ha detto May - Possiamo raggiungere progressi economici». Il rinvio potrebbe attenuare i rischi di uno strappo diplomatico, anche se non si può escludere del tutto l’incognita del no-deal: «Un’estensione non può escludere l’ipotesi del no-deal - ha detto - L’unica via sarebbe di revocare l’articolo 50, cosa che non farà, o accordare un patto».

Corbyn: May fa solo promesse, spieghi qual è il suo piano B

Immediata la reazione del leader dei laburisti Jeremy Corbyn, che ieri ha aperto all’ipotesi di un secondo referendum. Corbyn fa notare che «May ha promesso un voto, ma lo aveva promesso anche a dicembre, gennaio, febbraio, marzo. Però c’è stato solo quello di gennaio». Corbyn, suscitando contestazioni nella Camera, ha dichiarato che «i laburisti hanno un piano credibile» in alternativa a quello difeso finora da May. Corbyn ha risposto così all’accusa, lanciata dalla premier, di essere «tornato sui suoi passi», sostenendo l’opzione di un secondo voto referendario sulla Brexit. Yvette Cooper, la deputata laburista che ha proposto un emendamento per bloccare il no-deal, ha aggiunto che il voto del Parlamento è già stato «ignorato» in passato dalla premier. Lo scenario per il divorzio dalla Ue si fa ancora più teso, mano a mano che si avvicina la scadenza - teorica - del 29 marzo. I deputati conservatori temono che il rinvio equivarebbe a una retromarcia definitiva sulla Brexit.

