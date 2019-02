Air France-Klm, il raid olandese e l’antagonismo con Parigi

Il raid sul capitale di Air France-Klm del governo olandese, salito al 14% per rafforzare la presa sulla società, non ha colto alla sprovvista solo la Francia, già detentrice del 14,29% della compagnia aerea, ma ha sorpreso anche buona parte dell'opinione pubblica: davvero i Paesi Bassi, tradizionale bastione del liberismo, hanno imboccato la strada dell'interventismo statale, di una difesa “alla francese” dei campioni nazionali?

In parte è così. E lo confermano non solo le parole del ministro delle Finanze olandese Wopke Hoekstra - che si è detto intenzionato a proteggere gli interessi dell'economia nazionale e dell'aeroporto internazionale di Schiphol, a cui «parecchie volte negli ultimi anni non è stato dato abbastanza peso in importanti decisioni della compagnia» – ma anche una legge allo studio all'Aja per garantire alle società quotate un periodo “di grazia” di 250 giorni per ponderare un takeover ritenuto ostile. Anche l’Olanda, in definitiva, non sembra immune dai venti di protezionismo che soffiano su entrambe le sponde dell’Atlantico.

Nella decisione olandese, destinata a creare nuovi attriti con Parigi, come dimostrano le prime reazioni del governo e dell’Eliseo, si coglie però anche l’inevitabile deflagrazione di una tensione latente da almeno un anno, da quando cioè i Paesi Bassi hanno assunto la leadership di un terzo polo europeo, affiancato (o contrapposto) al tradizionale asse franco-tedesco e deciso a colmare il vuoto di potere lasciato dalla Gran Bretagna con la Brexit. Sono i Paesi della cosiddetta nuova Lega anseatica, il gruppo di otto nazioni (oltre all’Olanda, i Paesi Nordici, i Baltici e l’Irlanda) decise non solo a contare di più in Europa ma anche a contrastare eccessivi trasferimenti di competenze a livello europeo e, soprattutto, un eccesso di condivisione dei rischi.

Di fatto una posizione contrapposta al piano di riforme di ampio respiro per l’Europa tratteggiata da Emmanuel Macron nel suo famoso discorso alla Sorbona del settembre 2017. Ma è la posizione che sembra prevalere nella riforma dell’Eurozona che sta prendendo forma, dal nuovo Esm al bilancio della zona euro. Per la Francia di Macron l’Olanda di Mark Rutte, il premier liberalconservatore, sta dunque diventando un partner non semplice da gestire. E dire che, in vista delle elezioni europee, l’autunno scorso si ipotizzava un’alleanza tra i due per creare un nuovo, rafforzato gruppo liberale a Strasburgo. I presupposti non sembrano oggi i migliori.

© Riproduzione riservata