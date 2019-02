Kim-Trump, fallisce il vertice di Hanoi: nessun accordo

Colpo di scena finale nel secondo vertice tra Donald Trump e Kim Jong-un: nonostante le ripetute dichiarazioni ottimiste che si sono susseguite fino all’ultimo, l’insistenza di Kim su una revoca totale delle sanzioni e la sua scarsa disponibilità a smantellare il suo armamento nucleare hanno fatto saltare l’atteso accordo tra i due leader, che hanno lasciato separatamente il Metropole Hotel di Hanoi. Uno sviluppo che finisce per mettere in dubbio la stessa ripresa dei negoziati per la denuclearizzazione della penisola coreana e rischia di portare al ritorno di forti tensioni politiche.

Una svolta inattesa arrivata appena prima dell'ora prevista per la firma di un accordo congiunto. È stata la portavoce della Casa Bianca, Sarah Sanders, ad annunciare che «nessun accordo è stato raggiunto», indicando anche che «le rispettive delegazioni intendono incontrarsi in futuro». Sanders ha premesso che i leader hanno avuto un incontro «molto buono e costruttivo», ma queste appaiono parole al vento. A impedire l'intesa, ha poi rivelato lo stesso Trump, è stata la fermezza con cui Kim ha chiesto la revoca integrale delle sanzioni internazionali, senza essere disposto a smantellare siti e armamenti nucleari come richiesto dalla Casa Bianca. In particolare, Kim sarebbe stato disposto a smantellare il complesso di Yongbyon ma non altre parti del suo programma atomico, e comunque esigeva che le sanzioni venissero rimosse da subito.

Alla vigilia, sembrava anche che si sarebbe potuti arrivare a una dichiarazione congiunta sulla fine della guerra di Corea e l'apertura di un ufficio di rappresentanza statunitense a Pyongyang.

Un Donal Trump imbarazzato, nella conferenza stampa, ha iniziato svicolando, citando le situazioni di tensione tra India e Pakistan e la crisi in Venezuela. Ha detto che l’incontro è stato comunque costruttivo, come ha dichiarato anche il segretario di Stato Mike Pompeo al suo fianco. «Continueremo a dialogare», ha aggiunto il presidente, sottolineando che Kim ha promesso di non effettuare nuovi test missilistici o nucleari.

È saltata dunque per Trump l'occasione di conseguire e promuovere un suo successo in politica estera, in un momento in cui si moltiplicano su di lui le pressioni negative sul fronte interno dopo la clamorosa testimonianza di ieri al congresso del suo ex avvocato e consulente personale Michael Cohen. In proposito, Trump ha detto che Cohen ha mentito ma ha evidenziato che il suo ex consigliere non ha sostenuto che ci siano state collusioni dirette con la Russia in campagna elettorale.

La sorpresa era stata grande quando per la prima volta il leader nordcoreano Kim Jong-un aveva risposto a domande di giornalisti occidentali, tramite un interprete, affiancato da Trump, in una pausa dei negoziati ad Hanoi nel secondo e ultimo giorno del vertice bilaterale. «È pronto a rinunciare alle armi nucleari?», gli è stato chiesto e Kim ha risposto: «Se non lo fossi, non sarei qui», suscitando il commento entusiasta di Trump: «Questa potrebbe essere la miglior risposta che avete sentito». Kim aveva anche detto di accogliere con favore l’idea di istituire un ufficio di rappresentanza del governo americano a Pyongyang, cosa che il presidente aveva definito «una buona idea». Ad ogni modo, Trump aveva ribadito che per lui non è tanto importante avere fretta nel processo di denuclearizzazione. Ma neanche questo sembra essere bastato a Kim per accondiscendere a una “road map” in proposito, in quanto la sua priorità è la fine delle canzoni internazionali.

Da Seul il presidente sudcoreano Moon Jae-in aveva indicato di essere pronto a fare nuove proposte sulla collaborazione intercoreana. Tutto ora è rimesso in discussione e la Borsa sudcoreana ha subito reagito con un forte ribasso, assecondato su altre piazze azionarie asiatiche..

