Usa-Cina: accordo commerciale vicino ma rischia di essere un’intesa di facciata

NEW YORK - L'accordo commerciale tra Stati Uniti e Cina, l'intesa che dovrebbe superare la guerra commerciale tra Washington Pechino, appare agli stadi finali del negoziato. A portata di mano. La sostanza, secondo quanto trapelato, prevede che il governo di Xi Jinping abbassi dazi recenti e alcune storiche barriere non tariffarie nei confronti di aziende americane in settori che vanno dalla chimica all'agricoltura e fino all'auto; in cambio l'amministrazione di Donald Trump si impegnerà a eliminare tutte o quasi tutte le ritorsioni contro la Cina fatte scattare nell'ultimo anno.

In totale Pechino importerebbe in futuro altri 1.350 miliardi di beni e servizi made in Usa nell'ardo dei prossimi cinque anni. Capitoli irrisolti restano durante questa stretta finale delle trattative, alimentando timori che le parti alla fine ritengano i vantaggi strappati dal rivale eccessivi per sottoscrivere il compromesso. È però affiorata ormai una data per il potenziale summit conclusivo, il 27 marzo, alla residenza presidenziale di Mar-a-Lago in Florida, tra Xi e Trump, con Xi che sarà allora reduce da un viaggio europeo che lo porterà in Italia e Francia.

Solo un’intesa di facciata?

Numerosi esperti avvertono che tuttavia esistono seri rischi: anzitutto che l'accordo si riveli soprattutto un'intesa di facciata, un compromesso giocato al ribasso per consentire a Trump di rivendicare un successo. Che non risolva o avvii a soluzione le grandi problematiche legate a riforme strutturali, di autentica apertura del mercato cinese. Alcune concessioni cinesi - anzitutto nell'auto e nel copyright - “comprerebbero” insomma poco altro.

FOCUS / Chi vince e chi perde con l’accordo Usa-Cina

Ecco alcuni dei capitoli più scottanti e oggetto degli ultimi sprint negoziali.

Auto

L'idea che si è fatta strada è che la Cina acceleri la cancellazione di limitazioni nel controllo delle venture nell'automotive da parte di imprese straniere. Scatterebbe anche una riduzione dei dazi sull'import in Cina di veicoli «made in Usa» al di sotto dell'attuale livello del 15 per cento.

Energia

Una delle ultime offerte cinesi per spianare la strada all'accordo prevede l'acquisto cinese di ben 18 miliardi di dollari di gas naturale liquefatto dalla Cheniere Energy. Un simile contratto potrebbe avere una lunga durata, forse dieci anni.

Proprietà intellettuale

La difesa del copyright e della proprietà intellettuale da furti e violazioni delle quali sono accusate da sempre i cinesi e' di particolare importanza per Washington. Nel documento negoziato ci sarebbero almeno 30 pagine su un totale di cento dedicate esplicitamente a questo aspetto, stando al rappresentante commerciale Usa Robert Lighthizer.

L’ANALISI / Per Trump riscatto possibile con intesa Usa-Cina

Meccanismi per le dispute

Un nuovo meccanismo verrebbe istituito per affrontare e risolvere dispute bilaterali. Il piano prevede incontri di un organismo composto da funzionari di entrambi i paesi e incaricasti di dirimere i conflitti. Un fallimenti di simili colloqui lascerebbe però la possibilità aperta all'imposizione di sanzioni di rappresaglia da parte americana. Gli Stat Uniti vorrebbero pero che invece la Cina rinunziasse al diritto alla rappresaglia in caso di dazi Usa, almeno in alcuni casi.

Stato e aziende

Negoziati non sono ancora completi sul problema degli aiuti e del sostegno statale cinese a molte grandi imprese, spesso di fatto a controllo pubblico. La politica industriale di Pechino è un tasto particolarmente delicato, cara ai cinesi e nel mirino invece degli americani.

Il nodo degli alleati

Uno dei problemi è che l'intesa potrebbe danneggiare, letteralmente, paesi alleasti degli stat Uniti. Nel caso dell'energia, ad esempio, l'impegno all'acquisto di gas naturale liquefatto da Cheniere chiude opportunità a paesi che hanno puntato su simile export quali Canada e Australia. Altri alleati asiatici degli Usa potrebbero risentire da capitoli che prevedono aumenti dell'export Usa in Cina - in totale stimati in 1.350 miliardi nell'arco dei prossimi cinque anni potrebbe tradursi in un calo dello stesso export da parte del Giappone, della Corea del Sud e di Taiwan pari o superiore al 3 per cento. Alleati dei quali gli usa hanno bisogno per contenere l'influenza cinese nell'area.

Lo scontro su Huawei

La saga del colosso delle telecomunicazioni allunga ancora esse ombre sulle relazioni tra Statui Uniti e Cina. Huawei dovrebbe presentare a sua volta una denuncia contro il governo americano in un tribunale del Texas. In gioco è una legge, la NDAA, o U.S. National Defense Authorization Act, che ha reso piu' severi i controlli sugli investimenti stranieri e in particolare piu' difficili i contratti con aziende cinesi. Intanto Huawei ha fatto ricorso contro il governo canadese che sta procedendo con il procedimento di estradizione del direttore finanziario dell'azienda, Meng Wanzhou, chiesta dagli Usa per violazione delle sanzioni contro l'Iran. Meng era stata arrestata il primo dicembre a Vancouver. Gli Stati Uniti hanno accusato Huawei anche di rappresentare una minaccia alla sicurezza nazionale per potenziali attivita' di spionaggio e stanno premendo su alleati perché escludano le sue tecnologie da progetti di reti di nuova generazione 5G.

© Riproduzione riservata