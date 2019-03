Lavoro Usa, “gelata” di febbraio: creati solo 20mila posti

New York - Ventimila. L’economia americana ha creato solo ventimila posti di lavoro il mese scorso. Una chiara delusione, anche se il tasso di disoccupazione, ricavato da un sondaggio tra le famiglie anziché tra le imprese e considerato meno rilevante, è rimasto tuttora molto basso e anzi è sceso, come da previsioni, al 3,8% dal 4% del mese precedente.

GUARDA IL VIDEO / Usa e Cina: il tema comune dei dazi e i rischi per la crescita

Ma è il dato sulla battuta d’arresto nella creazione di buste paga che ha attirato tutti i riflettori: nessuno se lo aspettava. I pronostici medi degli economisti erano infatti, nonostante qualche recente sintomo di frenata nella crescita, di quasi 180mila nuovi posti in febbraio. Il mercato del lavoro si è infatti quasi sempre dimostrato finora uno dei barometri più positivi e attendibili dell’espansione.

Esaminando con maggior attenzione le statistiche, eccessivi allarmi potrebbero mostrarsi prematuri e rivelarsi errati; ma le preoccupazioni, da parte di policymakers e operatori, sono diventate improvvisamente più legittime e concrete. Il dato dovrebbe insomma dare quantomeno credibilità, per adesso, allo stop nella normalizzazione della politica monetaria da poco annunciato dalla Federal Reserve per prendere seriamente segnali di maggior incertezza e debolezza economica. L’invito dei mercati è sicuramente in questa direzione: le chance di una riduzione del costo del denaro nel 2019 per stimolare l’economia sono salite fino al 25 per cento.

GUARDA IL VIDEO / Anche a gennaio corre il mercato del lavoro Usa, cresce da 100 mesi

Certo, ci sono attenuanti per la delusione odierna nella fotografia del lavoro. Maltempo e abbondanti nevicate che potrebbero aver viziato il dato, con paralisi una tantum delle assunzioni. Alcuni osservatori hanno previsto che una singola statistica non fa tendenza e che il dato verrà rivisto in meglio. I due mesi precedenti avevano inoltre registrato exploit (gennaio 311mila nuovi impieghi, dicembre 227mila, oggi rivisti nell’insieme al rialzo di 12mila) e quindi una pausa può essere comprensibile. E altri dati allargati sull’occupazione sono rimasti più incoraggianti in febbraio: lo U6, indicatore anche di sottoccupazione, forzati del part-time e impieghi marginali, è in realtà stato pari al 7,3%; era all’8,1% in gennaio (anche se quel dato era stato di dubbia attendibilità per via della paralisi dl governo causata dallo shutdown per 35 giorni a cavallo del nuovo anno).

Lo spettro è però oggi soprattutto quello che ormai si sta materializzando con sempre maggior insistenza: una frenata e indebolimento dell’espansione americana, oggi oltretutto faro globale considerando i rallentamenti in Cina e le ambasce in Europa (confermate nei giorni scorsi da nuove scelte di stimolo da parte della Bce). È un’espansione, quella a stelle e strisce, che compirà ben dieci anni di età, un record di longevità, verso l’estate, e dovrebbe rallentare il passo verso e sotto il 2% dal circa 3% del 2018 con alcuni che cominciano a temere una recessione all’orizzonte, forse l’anno prossimo.



Il dato occupazionale del mese scorso mostra inoltre una combinazione particolarmente esecrata se protratta e finora rara: quella di assunzioni fragili, vale a dire scarsa attività economica, e spinte salariali, ovvero potenziali pressioni inflazionistiche. I salari orari sono lievitati del 3,4% su base annuale, il massimo dall’aprile 2009. Un matrimonio insomma scomodo per le prospettive di stabilità e salute dell’economia, anche se i guadagni salariali sono stati in passato modesti e hanno quindi margini per recuperare.

Anche Wall Street e gli analisti, altro segno rivelatore dei dubbi che aumentano, guardano con malcelata apprensione al futuro. Subito dopo il dato odierno, non a caso, i mercati obbligazionari hanno guadagnato terreno, sia i bond a due anni che i decennali (parsi particolarmente nervosi, in un sintomo di boom della volatilità tra gli investitori). Mentre l’indice della paura della piazza azionaria, il Vix, è balzato al rialzo, con la Borsa che sembrava avviata a una seduta in netto ribasso, almeno nella prima parte. L’oro, bene rifugio per eccellenza, è salito dello 0,8 per cento. Gli investitori hanno inoltre alzato le scommesse su un prossimo taglio, non rialzo, dei tassi di interesse: i future indicano fino a un quarto di probabilità di una simile mossa accomodante entro l’anno contro il 14% di ieri.

La stessa Federal Reserve non fa più mistero dell’incremento dei rischi: ha fermato indefinitamente quest’anno la sua manovra di graduali incrementi dei tassi di interesse e parlato di una prossima fine anche della riduzione del suo portafoglio titoli, accumulato con il Quantitative easing durante la crisi del 2007-2008. La debolezza occupazione in febbraio è stata diffusa, altra indicazione che può dare da riflettere e invitare la Federal Reserve a rimanere molto cauta e “paziente” - oggi il suo slogan d’adozione - nelle sue scelte di politica monetaria, con un occhio di riguardo ai ricoli di debolezza. I settori sotto pressione in febbraio sono andati dalle costruzioni al retail fino al minerario. Anche se, nel giorno della festa della donna, il Presidente Donald Trump ha preferito concentrarsi su un calo nella disoccupazione femminile.

© Riproduzione riservata