Quattro anni di carcere a Manafort, ex manager della campagna di Trump

Paul Manafort, l’ex manager della campagna elettorale di Donald Trump e potente consulente repubblicano al centro di scandali finanziari e del Russiagate, è stato condannato ieri sera a 47 mesi di carcere per truffa bancaria e evasione fiscale. Una pena decisa da un giudice della Virginia per reati che ha definito «gravi». Una pena che ha destato scalpore perché nettamente inferiore al previsto e a quanto suggerito dalle linee guida del sistema giudiziario americano per simili crimini. Manafort, che ha 70 anni, rischiava tra i 19 e i 24 anni dietro le sbarre.

GUARDA IL VIDEO. Le accuse della magistratura a Manafort

Oltre alla prigione, dovrà sborsare 20 milioni in risarcimenti e una multa da 50mila dollari. L’accorciata condanna - nel primo grande caso portato a processo dalla squadra del procuratore speciale del Russiagate Robert Mueller che ha scoperto i reati - ha suscitato un immediato dibattito parallelo a quello sul futuro delle inchieste che attanagliano vecchi e nuovi collaboratori di Trump e lo stesso Presidente. Un dibattito sull’equità della giustizia e del trattamento privilegiato dei potenti, per quanto caduti in disgrazia. I critici di area liberal e dell’opposizione democratica sono insorti contro una pena che, hanno denunciato, negli Stati Uniti viene comminata a cittadini poveri e di minoranze etniche per piccoli furti. Trump, al contrario, non ha mai nascosto di considerare l’incriminazione di Manafort come parte di una caccia alle streghe contro di lui.

Il giudice del distretto di Alexandria T.S. Ellis III, in una motivazione che ha destato stupore, ha dichiarato di esser rimasto sorpreso dall’assenza di rimorso da parte dell’ex super lobbista ma ha aggiunto che Manafort «altrimenti ha condotto un’esistenza esemplare e generosa». E che quindi le linee guida per la pena erano da considerarsi eccessive. Durante il processo il giudice era già parso apertamente scettico sulle tesi della pubblica accusa. Ma la definizione di un’esistenza esemplare riferita a Manafort è parsa ai critici inverosimile: la truffa in questione è proseguita per almeno dieci anni senza contare che il faccendiere, anche quando lo ha fatto legalmente, ha rappresentato durante la sua lunga carriera a Washington gli interessi di alcuni tra i più brutali dittatori al mondo. In corte giovedì 7 marzo si è presentato in sedia a rotelle e uniforme del carcere, dove si trova da giugno. «Mi sento umiliato, gli ultimi anni sono stati i più difficili della mia vita», ha detto al giudice chiedendo clemenza, richiesta invocata poi dai suoi avvocati citando ragioni di età e salute.

Manafort era stato condannato in Virginia per otto reati legati a una truffa da decine di milioni di dollari. Almeno 55 milioni li aveva nascosti in conti bancari segreti all’estero, frutto del sul lavoro di lobbista e in particolare di quello irregolare, tenuto segreto, a favore di forze pro-russe in Ucraina. Manafort aveva inoltre fornito false informazioni alle banche, una volta finiti i soldi ucraini, per strappare 25 milioni in prestiti e finanziare uno stile di vita di gran lusso e stravaganza. Solo la sua evasione fiscale è stimata in oltre sei milioni di dollari. Manafort aveva ammesso di essere colpevole anche di un’altra decina di reati di truffa che gli erano stati imputati e sui quali la giuria non era riuscita a pronunciarsi.

La saga di Manafort non è però finita. La settimana prossima verrà condannato da un secondo magistrato a Washington, il giudice Amy Berman Jackson, per reati questa volta di associazione a delinquere e intimidazione di testimoni sempre legati alla sua attività di lobby politica. La pena massima in questo caso è di dieci anni di carcere, che potrebbero sommarsi ai 47 mesi oppure decorrere assieme. Manafort, durante questo secondo procedimento giudiziario, aveva inizialmente raggiunto e in seguito violato un accordo di cooperazione con l’inchiesta di Mueller. L’intesa fu ritrattata dai procuratori federali che accusarono Manafort di non aver in realtà collaborato e di aver continuato a mentire, anzitutto sui rapporti con emissari russi. Il giudice aveva dato loro ragione. Di recente è emerso che Manafort aveva anche condiviso dati della campagna elettorale con un suo collaboratore, Konstantin Kilimnik, considerato un agente dell’intelligence di Mosca.

L’ex manager della campagna di Trump, hanno confermato gli inquirenti, non ha fornito informazioni rilevanti né sui piani di Mosca, né su eventuali rapporti con l’organizzazione di Trump. Sul Russiagate, vale a dire sulle manovre di manipolazione delle elezioni Usa da parte di Vladimir Putin e sullo spettro di collusione da parte della campagna Trump, una parola chiave rimane affidata al rapporto finale di Mueller che verrà inviato al Dipartimento della Giustizia. Il documento è atteso nelle prossime settimane.

