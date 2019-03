Brexit, May cambia ancora idea. Cosa può succedere da oggi al 14 marzo

Alla vigilia di una tre-giorni decisiva per la Brexit, i negoziati fra Londra e la Ue tornano alla loro condizione privilegiata: lo stallo. Le trattative svolte nel weekend fra i delegati britannici e i diplomatici europei si sono conclusi con un nulla di fatto, dopo il rifiuto di Londra al compromesso sul backstop (i confini irlandesi) avanzato da Bruxelles. Ora la premier Theresa May è attesa da 72 ore decisive per il futuro dell’intero processo di separazione. La Camera dei Comuni, il parlamento britannico, dovrebbe votare il 12 marzo sull’accordo siglato da May con Bruxelles. In caso di bocciatura, si passerà al voto del 13 marzo sul bivio fra un’uscita con o senza accordo. Infine, in caso di preferenza a un’uscita con accordo, il 14 marzo sarà il turno di un voto a favore o contro il rinvio dell’uscita oltre la scadenza attuale (29 marzo 2019).

“Dovrebbe” perché i media anglosassoni fanno trasparire l’ennesimo colpo di scena rispetto alla procedura ordinaria: May, a quanto scrive via Twitter il cronista del Sun Tom Newton Dunn, starebbe progettando di cambiare il voto del 12 marzo da «voto significativo» (un giudizio secco sul suo accordo con la Ue) a «voto provvisorio» (un giudizio sul suo accordo con alcuni emendamenti).

Voto “significativo” e voto “provvisorio”, le sfumature diplomatiche

Il cambiamento sarebbe così netto? Sì. Per «voto significativo» (meaningful vote) si intende una procedura, istituita dagli accordi di divorzio tra Londra e la Ue, che subordina la ratifica finale della Brexit all’approvazione dei parlamentari britannici: la Camera dei Comuni deve dare il suo ok all’intesa siglata dal governo con Bruxelles prima di avviare la separazione. Era un «voto significativo» quello costato a May la stroncatura record del parlamento al suo accordo, con un margine negativo di 230 voti. Cambiando lo status a «provvisorio», May chiederebba alla Camera un giudizio parziale sul suo accordo integrato dalle modifiche proposte da Geoffrey Cox, il procuratore generale che ha condotto le trattative a Bruxelles nel fine settimana.

I negoziati si sono risolti con un flop per le distanze sulla questione dei confini irlandese e il cosiddetto backstop, la “polizza” per garantire che non venga eretto alcun confine fisico tra Irlanda e Irlanda del Nord. Un voto favorevole dei parlamentari al patto May-Cox, sempre a quanto scrive Newton Dunn, potrebbe trasformarsi in un nuovo strumento di pressione su Bruxelles, nel tentativo di strappare una modifica sostanziale proprio sul backstop. Non è tutto, però. La fronda di «Brexiter» più accaniti sostiene anche una terza opzione, oltre al voto significativo e provvisorio: non votare proprio, rimandando una consultazione rischiosa per la tenuta dell’intero governo.

E se si vota davvero per la Brexit?

Se si vota come da accordi, scatta la maratona di 72 ore annunciata da May in uno dei ultimi discorsi alla Camera. Per riassumere:

- Il 12 marzo la scelta è fra il sì e il no all’accordo di May con l’Europa. Un voto favorevole permette a May di ratificare l’accordo e avviare il divorzio con la Ue già il 29 marzo. Un voto negativo porterebbe al voto del giorno successivo (deal o no-deal)

- Il 13 marzo il bivio è fra la preferenza a una Brexit con o senza accordo. Se il parlamento vota a favore della seconda ipotesi, Londra si instrada a una Brexit «no-deal» il 29 marzo. Se il parlamento si schiera per un’uscita attutita da accordi diplomatici, bisogna transitare al voto successivo (rinvio o meno)

- Il 14 marzo si vota sull’ipotesi di un «delay»: il rinvio rispetto alla scadenza del 29 marzo, con estensione del cosiddetto articolo 50 (la procedura di separazione fra Londra e la Unione europea). In caso di esito favorevole, il rinvio verrebbe ratificato al summit europeo del 21-22 marzo, decidendo eventualmente sulla lunghezza dello slittamento.

In caso di esito sfavorevole, campo libero alle congetture. Il Guardian considera verosimili la richiesta di un secondo referendum, una Brexit no-deal o l’ennesimo voto sull’accordo di Brexit siglato da May. L’opposizione laburista sta già parlando di un nuovo voto di sfiducia alla premier, con l’obiettivo di «riprendere il controllo» della Brexit.

E l’Europa cosa ne pensa?

Michael Barnier, il capo-negoziatore europeo della Brexit, ha chiarito la linea di Bruxelles: «I negoziati sono fra il governo e il parlamento britannico», ha dichiarato all’agenzia Associated Press, lasciando intendere che la Ue non ha alcuna intenzione di rimettere mano all’imponente fascicolo di divorzio concordato ai tempi fra May e i partner comunitari. Bisogna capire se non ci sarà margine di ripensamento, visto la linea un po’ ondivaga di Bruxelles in materia. La Ue aveva già tentato un’apertura nel weekend, concedendo a Bruxelles una clausola per l’uscita unilaterale dal backstop di Londra (tradotto: la misura si sarebbe applicata solo all’Irlanda del Nord, e non all’intero Regno Unito). Ora ci sarebbe tempo fino al 12 stesso per concessioni in extremis, la speranza di Theresa May.

