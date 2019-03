Boeing 737 Max, ecco le compagnie che utilizzano quest’aereo

Anche l’Italia e i maggiori Paesi europei hanno deciso di fermare i Boeing 737 Max per il sospetto di difetti al software dopo l’incidente di Addis Abeba di domenica scorsa. Vediamo quali sono le compagnie che utilizzano questo aereo.

In Europa ci sono 55 aerei Max

Il bireattore B737 Max è utilizzato in Europa da 12 compagnie di 10 Paesi, ha detto oggi a Madrid in un seminario sul traffico aereo Henrick Hololei, direttore generale della direzione generale della Commissione Ue per la Mobilità. «Ci sono 55 B737 Max in Europa con 12 compagnie di dieci Paesi, 74 negli Stati Uniti, in totale sono 387 i 737 Max in servizio in tutto il mondo», ha detto Hololei. Il dirigente Ue aveva anche fatto notare che «i 55 737 Max in Europa non sono stati fermati, per ora», parlando prima che la Gran Bretagna, poi Germania, Francia, Italia e infine l’Agenzia europea per il trasporto aereo decidessero lo stop.

Da Norwegian a Air Italy

Non c'è un elenco ufficiale di tutte le compagnie che lo utilizzano. Sul sito del costruttore del velivolo, l’americana Boeing, c'è una cartina con le compagnie che hanno già preso in consegna il Max. In Europa sono indicate Norwegian Air Shuttle (ne ha 18), la polacca Lot, Icelandair, il vettore charter tedesco Tui, Gecas e Travel Services (compagnia della Repubblica Ceca, Gecas è una società di leasing del gruppo americano Ge), la russa S7, la turca Corendon Airlines, infine Air Italy, l’ex Meridiana. La compagnia di Olbia ha tre B737 Max in leasing da Qatar Airways (azionista con il 49% di Air Italy).

Un elenco più analitico è sempre sul sito di Boeing, alla sezione ordini e consegne. Qui vengono indicate tra le società che hanno già ricevuto i B737 Max le società di leasing irlandesi Avolon Ireland (2 aerei) e Timaero Ireland (2 aerei), inoltre Turkish Airlines ne ha sette. Nell’elenco dei clienti ai quali è già stato consegnato il B737 Max ci sono anche altre società di leasing, pertanto non è indicato quali siano i vettori che utilizzano questi aerei. Oppure ci sono casi in cui una compagnia li ordina e li dà in leasing a un'altra: come Qatar Airways, che ne ha ricevuti 5 (su un ordine totale di 20), di questi 3 sono utilizzati in leasing da Air Italy.

L’elenco di Boeing, indicato qui di seguito, è aggiornato fino al 31 gennaio 2019. A quella data in totale Boeing aveva nel portafoglio ordini 4.661 velivoli B737 Max ancora da consegnare, rispetto a un portafoglio ordini di tutti i suoi jet commerciali pari a 5.870 aeroplani. Dunque i jet Max rappresentano il 79% di tutti gli aerei del portafoglio ordini di Boeing al 31 gennaio.

Boeing 737 Max Riepilogo al 31 gennaio 2019

Numero aerei.

CLIENTE TOTALE AEREI ORDINATI GIA’ CONSEGNATI DA CONSEGNARE 9 Air 1 1 - AerCap 100 5 95 Aerolineas Argentinas 11 2 9 Aeromexico 60 5 55 Air Canada 61 20 41 Air China 14 14 - Air Europa 20 - 20 Air Lease Corporation 168 14 154 Air Niugini 4 - 4 Air Peace 10 - 10 ALAFCO 40 - 40 Alaska Airlines 32 - 32 American Airlines 100 22 78 Arik Air 8 - 8 Aviation Capital Group 103 5 98 Avolon - Ireland 20 2 18 Avolon Aerospace Leasing Limit 75 - 75 Blue Air 6 - 6 BOC Aviation Limited 87 5 82 Boeing Capital Corporation 75 - 75 Business Jet / VIP Customer(s) 21 2 19 CALC 50 - 50 CDB Financial Leasing 1 1 - China Development Bank Fin. 78 1 77 China Eastern Airlines 13 13 - China Southern Airlines 50 16 34 CIT Aerospace LLC 37 - 37 Comair Limited 8 - 8 Copa Airlines 61 5 56 Donghai Airlines 25 - 25 Enter Air Sp. z o.o. 6 2 4 Ethiopian Airlines Group 30 5 25 Fiji Airways 5 2 3 flydubai 251 14 237 Garuda Indonesia 50 1 49 GECAS 176 22 154 GOL Linhas Aereas 135 6 129 Goshawk Aviation Limited 20 - 20 Hainan Airlines Holding 7 7 - ICBC Leasing 5 5 - Icelandair 5 3 2 Jackson Square Aviation 30 - 30 Jeju Air 40 - 40 Jet Airways 125 - 125 Jetlines 5 - 5 JIA 10 - 10 Korean Air 30 - 30 Lion Air 201 14 187 Malaysia Airlines 25 - 25 Mauritania Airlines 1 1 - Nok Air 6 - 6 Norwegian Air Shuttle 110 18 92 Okay Airways Company Limited 9 - 9 Oman Air (SAOC) 20 - 20 Qatar Airways 5 5 - Royal Air Maroc 1 1 - Ruili Airlines 36 - 36 Ryanair 135 - 135 SCAT Airlines 1 1 - Shandong Airlines 6 6 - Shenzhen Airlines 5 5 - SilkAir 37 5 32 SkyUp Airlines 7 - 7 Smartwings, a.s 8 1 7 SMBC Aviation Capital 91 2 89 Southwest Airlines 280 31 249 SpiceJet 136 7 129 SunExpress Airlines 32 - 32 TAROM Romanian Air Transport 5 - 5 Timaero Ireland Limited 22 2 20 TUI Travel PLC 72 11 61 Turkish Airlines 75 7 68 Turkmenistan Airlines 3 - 3 Unidentified Customer(s) 1045 - 1045 United Airlines 136 12 124 UTair Aviation 28 - 28 VietJet Air 100 - 100 Virgin Australia Airlines 40 - 40 WestJet Airlines 55 12 43 Xiamen Airlines 9 9 - Totale Boeing 737 Max 5011 350 4661 Fonte:Boeing

