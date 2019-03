Brexit, dopo la batosta si torna al voto in Parlamento. Ecco gli scenari

Dalla batosta all’aula. In 24 ore. Dopola (seconda) bocciaturadel suo accordo di Brexit, Theresa May si ripresenta alla Camera dei Comuni per un nuovo voto. I parlamentari dovranno scegliere il 13 marzo se preferiscono un divorzio con o senza accordi diplomatici. Nel caso optino per un accordo, come sembra inevitabile, la palla passa alla terza e ultima votazione del 14 marzo: la richiesta o meno di un rinvio della Brexit oltre la scadenza originaria del 29 marzo 2019. A Londra si parla sempre più insistentemente di un «delay», uno slittamento di qualche mese, ma il percorso deve essere scandito e ufficializzato dal parere della Camera. Vediamo le varie opzioni sul tavolo.





Il 13 marzo: il bivio (quasi) scontato fra deal o no-deal

Nel voto del 13 marzo, i parlamentari dovranno stabilire se sono favorevoli o contrari a un’uscita senza accordi dall’Ue. Nel caso vinca la prima opzione, il Regno Unito si avvierebbe alla temutissima Hard-Brexit: la rottura senza accordi diplomatici, equivalente a una cesura totale dei vari legami giuridici, commerciali e politici fra i due blocchi. Nel caso prevalga la seconda linea, si passerà direttamente al round di voti del 14 marzo. Per il momento, non ci sono margini per pensare a colpi di scena. Nel dibattito che si è svolto mercoledì alla Camera dei Comuni, i deputati hanno di fatto escluso lo scenario di una Brexit no-deal. Le conseguenze economiche e politiche di un divorzio senza tutele sembrano troppo gravi per essere scelte, almeno intenzionalmente. In effetti, il voto contrario al no-deal non equivale a scartare del tutto ipotesi. Se May non trovasse un accordo sul rinvio, l’Isola si avvierebbe alla rottura con Bruxelles senza alcun accordo di appoggio. Un rischio considerato sia da Londra (che ha predisposto di azzerare i dazisu quasi il 90% dei prodotti) sia, e soprattutto, dall’Europa (già attrezzata con un «kit di emergenza» in caso di Hard Brexit).





Il 14 marzo: rinvio sì, rinvio no. E di quanto?

E qui si arriva all’ultima votazione, quella del 14 marzo. I parlamentari sembrano inclini a votare per il rinvio, l’unico spiraglio per dare ossigeno a nuove trattative e consentire un ritocco all’accordo. Ma non è tutto così semplice. May ha lanciato il 12 marzo un accorato appello perché i suoi deputati «indichino una posizione» chiara su cosa vogliono dall’Europa. Perché? Le ragioni vanno cercate, questa volta, a Bruxelles. Un portavoce del caponegoziatore Michel Barnier ha dichiarato che non sarà concesso alcun rinvio al buio, senza una «valida motivazione». Se May si presenta dai partner europei senza una agenda definita, il Consiglio europeo potrebbe respingere la richiesta e lasciare Londra in balìa di un’uscita no-deal.



D’altro canto, c’è un’altra questione che va considerata: i tempi. Il rinvio, per quanto «breve e limitato» possa essere, rischia di portare le trattative oltre la data del voto alle Europee. La Commissione ha già fatto sapere di non volere rinvi oltre il 21-22 maggio, la vigilia delle urne per il rinnovo dell’Eurocamera. Ma nessun può escludere del tutto che si superi quella data, magari grazie a un rinvio più ampio dei due-tre mesi suggeriti in origine. Da Bruxelles era trasparsa la disponibilità a un rinvio di lunga portata, fino al 2021. May si è sempre schierata contro, spiegando che «tradirebbe» lo spirito del referendum. Visto l’esito delle sue ultime battaglie, non si può essere certi che sarà ascoltata.

© Riproduzione riservata