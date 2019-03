Caos Brexit, il Parlamento al voto per rinviare l’uscita. Tusk: Ue favorevole a una lunga proroga

In un clima sempre più teso e caotico, giovedì sera il Parlamento britannico è chiamato per il terzo giorno consecutivo a votare sulla Brexit. Questa volta la posta in palio è il rinvio della data di uscita del Regno Unito dall’Unione Europea, al momento prevista per il 29 marzo.

Donald Tusk, il presidente del Consiglio europeo, ha detto di essere pronto a chiedere ai 27 Paesi membri di essere disponibili «a una lunga estensione della data di uscita se la Gran Bretagna riterrà necessario di ripensare la sua strategia sulla Brexit». Un chiaro segnale di disponibilità dell’Unione Europea ad appoggiare anche un clamoroso dietro front di Londra.

L’ipotesi della proroga è osteggiata da Theresa May, che ha tentato due volte - senza successo - di far passare alla Camera dei Comuni due versioni diverse dell’accordo di divorzio con la Ue. La premier non si è ancora arresa al rinvio, che a suo avviso fa aumentare non poco il rischio di una permanenza della Gran Bretagna in Europa. Mercoledì sera, dopo che i parlamentari avevano approvato un emendamento che escludeva un’uscita senza accordo - il cosiddetto «no deal» - Theresa May ha annunciato la sua intenzione di sottoporre nuovamente all’aula l’accordo rivisto. Un estremo tentativo di vincere le resistenze interne al suo partito e all’alleato di governo, gli unionisti nordirlandesi (Dup). Secondo quanto scrive la Bbc, il Dup starebbe considerando la possibilità di appoggiare l’accordo promosso dalla May e sta negoziando con il governo. La premier punta sul fatto che lo scenario di un lungo rinvio della data di uscita potrebbe convincere i Brexiteers più convinti a scegliere il male minore, cioè votare a favore dell’accordo negoziato dalla May. Una scommessa rischiosa.

IL RITRATTO / Theresa May, la premier che tiene in ostaggio l’Europa

La situazione insomma è assai fluida, per non dire caotica. La premier ha detto che se il Parlamento continuerà a respingere l’intesa il suo Governo sarà costretto a proporre un rinvio della Brexit di tre mesi. Una proroga a fine giugno comporterebbe la partecipazione del Regno Unito alle elezioni europee di fine maggio, un ulteriore fattore di caos e incertezza.

In una notte drammatica a Westminster, Theresa May ha perso il controllo del suo partito: quattro membri del suo governo - Amber Rudd, David Gauke, Greg Clark e David Mundell - l’hanno sfidata appoggiando di fatto la mozione che esclude il «no deal» in ogni caso, mentre la May aveva sostenuto una dichiarazione che lasciava aperta questa eventualità. Con il governo sempre più spaccato, ogni scenario sembra a questo punto possibile.

© Riproduzione riservata