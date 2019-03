Nuova Zelanda, estremista di destra fa strage in due moschee: 49 morti

Sparatorie in due moschee a Christchurch in Nuova Zelanda, quando sono le tre del mattino in Italia. Le prime notizie parlano di pochi feriti, ma con il passare dei minuti il bilancio si aggrava a decine di morti. In base a quanto riportato dai media locali, quattro assalitori hanno preso di mira due mosche di Christchurch, la più grande località dell’Isola del Sud, uccidendo diversi fedeli. Una persona è stata arrestata, ma non si esclude che altri assalitori siano ancora in azione. Le autorità chiedono ai residenti di chiudersi in casa. La premier Ardern parla di «uno dei giorni più bui» per il Paese.

Ore 10,39 - Juncker, orrore e tristezza per attacco

«È stato con orrore e profonda tristezza che ho appreso dell'attacco terroristico alla moschea a Christchurch. L'Unione europea starà sempre dalla parte della Nuova Zelanda e contro coloro che vogliono annientare le nostre società e il nostro stile di vita». Lo scrive su Twitter il presidente della Commissione europea Jean-Claude Juncker.

Ore 10,37 - Macron omaggia vittime, agire contro terrorismo

«Tutto i nostri pensieri vanno alle vittime dei crimini odiosi contro le moschee di Christchurch in Nuova Zelanda e ai loro cari. La Francia insorge contro ogni forma di estremismo e agisce con i suoi partner contro il terrorismo nel mondo»: lo scrive in un tweet il presidente francese, Emmanuel Macron, riferendosi agli attacchi odierni che hanno provocato la morte di 49 persone.

Ore 10.36 - Legale Traini, sconcerto e condanna

«È veramente drammatico quello che è successo in Nuova Zelanda. Con me anche Luca Traini condanna quell'attentato crudele. Lascia sconcertati anche la citazione di Traini nei caricatori degli attentatori. Non c'è assolutamente alcuna attinenza. La mamma degli imbecilli è sempre incinta in tutti i paesi del mondo». Così Giancarlo Giulianelli, legale di Luca Traini, l'autore del raid xenofobo a colpi di pistola contro migranti di colore del 3 febbraio 2018, a proposito degli attentati alle moschee.

Ore 9.48 - Strage preannunciata su forum online

L’autore della strage nelle due moschee della città neozelandese di Christchurch, Brenton Tarrant, aveva preannunciato il suo gesto su un forum online e pianificava gli attacchi da due anni: è quanto emerge dal manifesto anti-migrati di 74 pagine dello stesso Tarrant pubblicato su Internet. Il terrorista, riporta il sito australiano News.com.au, aveva preannunciato la strage sul forum “8chan” ed ha scelto di colpire la Nuova Zelanda - che non era il suo obiettivo originale - solo tre mesi fa.



Ore 9.26 - Bandiere a mezz’asta in Australia

«La Nuova Zelanda, come l'Australia è la casa delle presone di tutte le fedi, culture e origini. Non c'è assolutamente alcun posto nei nostri Paesi per l'odio e

l'intolleranza che hanno generato questa violenza estremista e terroristica e la condanniamo». Lo ha dichiarato il premier australiano Scott Morrison annunciando che in segno di rispetto le bandiere dell'Australia saranno a mezz'asta.

Ore 9.21 - Bilancio dei morti sale a 49

È salito a 49 il bilancio delle vittime degli attentati odierni contro due moschee di Christchurch, in Nuova Zelanda: lo ha detto in conferenza stampa il capo della polizia del Paese, Mike Bush, sottolineando che i feriti sono 48. Quarantuno persone sono state uccise nella moschea di Deans Avenue e sette in quella di Linwood, mentre una persona è morta in ospedale

Ore 8.51 Su arma killer nome di Traini

Le due mitragliatrici usate dall’autore della strage nelle moschee di Christchurch, in Nuova Zelanda, erano coperte con scritte in inchiostro bianco che facevano riferimento ad antiche battaglie e più recenti attacchi contro le comunità musulmane: tra queste, una riportava anche il nome «Luca Traini», l’estremista di destra autore dell'attacco contro migranti compiuto l'anno scorso a Macerata. Lo riporta il sito australiano News.com.au che pubblica una parte del video della strage, ripreso e trasmesso in diretta streaming dallo stesso terrorista.

Ore 8.25 - Autore strage è Brenton Tarrant, 28 anni

L'autore della strage di oggi in due moschee di Christchurch, in Nuova Zelanda, si chiama Brenton Tarrant ed è un australiano bianco di 28 anni: lo ha reso noto la polizia australiana, secondo quanto riporta il quotidiano neozelandese New Zealand Herald. Secondo l'emittente tv australiana Nine News Sydney, l’uomo è originario dello Stato di New South Wales, sulla costa orientale del Paese, e sarebbe un estremista di destra. Il video di 17 minuti è stato poi rimosso dal social network. L'uomo ha anche diffuso un “manifesto” anti-immigrati

di 74 pagine

Ore 8.16 - Autore ha trasmesso strage in diretta

L'autore degli attacchi odierni contro due moschee di Christchurch, in Nuova Zelanda, ha ripreso la strage in diretta streaming: lo riporta il sito del quotidiano neozelandese New Zealand Herald. Il video, pubblicato su Facebook, è durato 17 minuti ed è poi stato rimosso dal social network, ha spiegato la responsabile dei contenuti di Facebook Australia-New Zealand, Mia Garlick



Ore 8.02 - I feriti sono almeno 20

Sono almeno 20 i feriti, tutti in gravi condizioni, degli attacchi di oggi contro due moschee nella città di Christchurch, in Nuova Zelanda: lo ha detto la premier neozelandese Jacinda Ardern, secondo quanto riporta il sito del quotidiano neozelandese New Zealand Herald



Ore 7.45 - Premier: «È terrorismo»

Il primo ministro neozelandese Jacinda Ardern ha detto che la strage compiuta oggi in due moschee della città neozelandese di Christchurch è stata frutto

di un “attacco terroristico”: lo riporta il sito del quotidiano neozelandese New Zealand Herald secondo il quale la premier neozelandese avrebbe confermato che 40 persone sono morte. Ardern, che ha parlato di situazione “senza precedenti”, ha detto che 10 persone sono state uccise nella moschea di Linwood e le altre 30 nella moschea sulla Deans Avenue, vicino ad Hagley Park

Ore 7.37 - Almeno 40 morti

È salito ad almeno 40 morti il bilancio degli attacchi di oggi contro due moschee nella città neozelandese di Christchurch: lo riporta il sito del quotidiano

neozelandese New Zealand Herald senza citare la fonte della notizia. Per ora le autorità non hanno reso noto un bilancio ufficiale della strage

Un immagine della Tv New Zealand mostra un immagine dei soccorsi

Ore 5.59 - Dissinescati ordigni su veicoli

La polizia neozelandese rende noto di aver disinnescato un certo numero di ordigni esplosivi improvvisati trovati all'interno di veicoli dopo le

sparatorie nelle moschee della città di Christchurch.

Ore 5.45 - Fermati 3 uomini e 1 donna

La polizia neozelandese rende noto di aver preso in custodia tre uomini e una donna in merito alle sparatorie avvenute oggi in due moschee della città

di Christchurch

Police are currently responding to reports of shots fired in central Christchurch at around 1:40pm.Armed police hav… https://twitter.com/i/web/status/1106368186708979712 – New Zealand Police(nzpolice)

Ore 5.33 - Rivendicazione anti-migranti

Un uomo ha rivendicato la responsabilità delle sparatorie nelle moschee della città neozelandese di Christchurch lasciando un manifesto anti-immigrati di 74 pagine in cui ha spiegato chi è e il motivo delle sue azioni, che definisce un attacco terroristico. Non è chiaro se si tratti della persona già presa in custodia dalle autorità neozelandesi. L'uomo dice di essere un australiano bianco di 28 anni che è venuto in Nuova Zelanda solo per pianificare e addestrarsi all'attacco. Ha detto di non essere membro di nessuna organizzazione, ma di aver fatto donazioni e interagito con bmolti gruppi nazionalisti, sebbene abbia agito da solo e nessun gruppo abbia ordinato l'attacco. Ha aggiunto di aver scelto la Nuova Zelanda a causa della sua posizione, per dimostrare che anche le parti più remote del mondo non sono esenti da “immigrazione di massa”.

Ore 5.03 - Polizia, chiudetevi in casa

Resta alta l'allerta in Nuova Zelanda, dopo le sparatorie avvenute in due moschee di Christchurch che avrebbero causato diversi morti: la polizia invita i residenti a chiudersi in casa e la premier Jacinda Ardern afferma che “altre persone potrebbero essere coinvolte” oltre a quella già presa in custodia dalle autorità

Un poliziotto presidia la zona attorno a una delle moschee dove è avvenuto l’attentato a Christchurch (EPA)

Ore 4.38 - Premier, giorno buio per paese

Il primo ministro neozelandese Jacinda Ardern parla di “uno dei giorni

ì più bui della Nuova Zelanda”, dopo le sparatorie avvenute oggi in due moschee di Christchurch che avrebbero causato molteplici vittime.

“Quello che è successo è un atto di violenza straordinario e senza precedenti”, ha detto la Ardern, aggiungendo che molte delle persone colpite potrebbero essere migranti o rifugiati che “hanno scelto di fare della Nuova Zelanda la loro casa. Ed è la loro casa. Sono noi. La persona che ha perpetuato questa violenza contro di noi non lo è”.

Ore 4.29 - Diversi morti, un arresto

Le autorità neozelandesi parlano di molteplici morti e di una persona presa in custodia in seguito alle sparatorie avvenute oggi in due moschee della città di Christchurch.

Ore 3.58 - Spari in altra moschea Christchurch

Una nuova sparatoria è avvenuta stamani in una seconda moschea della città neozelandese di Christchurch, secondo i media locali.

Ore 3.15 - Spari in moschea Christchurch, vittime

Diverse persone sarebbero state uccise in una sparatoria avvenuta in una moschea della città neozelandese di Christchurch, secondo testimoni. La polizia non ha al momento reso noto un bilancio delle vittime,ì ma invitato i residenti a rimanere in casa. Un testimone afferma che un uomo armato vestito di nero è entrato nella moschea Masjid Al Noor e ha fatto fuoco: “Ho visto persone morte ovunque”. L'assalitore sarebbe quindi fuggito prima dell'arrivo dei servizi d'emergenza

