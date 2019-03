Brexit, May non chiederà un «rinvio lungo» a Bruxelles

Theresa May non chiederà ai partner Ue un rinvio lungo della Brexit. Lo specifica una fonte di Downing Street, spiegando che «la gente ha atteso da quasi tre anni ed è stufa dei fallimenti del parlamento nel prendere una decisione e il primo ministro condivide la loro frustrazione». In realtà, nella giornata di ieri i ministri pro Brexit del governo May si sono opposti alla possibilità di restare”intrappolati” nell’Ue per molto più tempo, dando luogo a uno scontro profondo nell’esecutivo britannico. I Brexiter più accaniti hanno minacciato di dimettersi in blocco se l’estensione sarà così lunga da comportare una partecipazione britannica alle elezioni per il parlamento europeo di fine maggio.

A questo punto si fa strada la possibilità concreta che il Regno Unito possa ottenere dall’Ue una proroga fino alla fine di giugno e questo potrebbe essere l’obiettivo del summit dei leader europei di giovedì, chiamati a esaminare e a dare il via libera alla richiesta di Londra. L’accordo di divorzio, però, hanno precisato ieri il capo negoziatore Barnier e oggi il presidente della Commissione Ue Juncker, non sarà rinegoziato. Per cui entro quella data un’intesa definitiva tra Londra e Bruxelles andrà trovata, pena l’uscita no-deal della Gran Bretagna dall’Unione.

