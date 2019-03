Boeing, allarme extra sui 737 Max. Ma la Cina ora frena sulle commesse

NEW YORK - Un segnale d’allarme aggiuntivo. Per avvisare i piloti in fase di decollo se il sistema elettronico anti-stallo ha qualche anomalia. Sarebbe questa, oltre a una revisione di tutto il software nel giro del prossimo mese, la risposta che Boeing starebbe valutando assieme alla Federal Aviation Administration, per migliorare la sicurezza dei suoi velivoli a medio raggio 737 Max 8 e 737 Max 9, costretti a terra dopo il divieto al volo emesso dalle agenzie regolatrici dell’aviazione civile in tutto il mondo.

GUARDA IL VIDEO / Boeing ha sviluppato nuovo software per 737

Un bando successivo ai disastri aerei di due 737 Max 8s che si sono verificati a distanza di pochi mesi: l’incidente del volo 302 Ethiopian Airlines il 10 marzo, ad Addis Abeba (157 morti), e quello del volo 610 Lion Air il 29 ottobre 2018, a Jakarta, in Indonesia (189 morti), entrambi avvenuti durante le fasi del decollo.

GUARDA IL VIDEO / Boeing si schianta in Etiopia, 157 morti

Sicurezza opzionale

Un errore dei sensori che misurano l’angolo di incidenza (denominato Aoa) dell’aereo in tempo reale nel sistema anti stallo dell’aereo Mcas (che sta per Maneuvering Characteristics Augmentation System), secondo un rapporto preliminare, si sospetta sarebbe dietro al repentino cambio di direzione del naso del volo Lion Air durante il decollo, nel primo schianto in Indonesia. E i primi rilievi sul volo Ethiopian Airlines suggeriscono che un problema simile nel sistema di sensoristica e software Mcas potrebbe essere avvenuto nel secondo incidente. Il gruppo di Seattle avrebbe deciso di aggiungere un segnale di allarme ulteriore nelle cabine di pilotaggio degli aerei 737 Max accanto a quelli già esistenti. La luce avvisa i piloti se i due sensori Aoa che misurano l’angolo di attacco dell’aereo danno indicazioni diverse. Era già prevista tra gli allestimenti degli aerei ma come optional. E non tutte le compagnie aeree, nell’era dei voli low cost, hanno deciso di richiederla. Ora con molta probabilità diventerà di serie sui 737 Max, secondo una fonte vicina al dossier riportata dai media americani. Il portavoce di Boeing non ha rilasciato dichiarazioni. Ma Randy Tinseth, vice president del marketing degli aerei Boeing in un incontro a Londra con gli investitori ha detto di avere molta fiducia nel processo di revisione che Boeing ha attivato sui 737 Max. «Conosco la disciplina e il rigore con cui vengono portati avanti la progettazione e la produzione dei nostri aerei».

L’aereo più venduto di sempre

Il 737 Boeing, aereo a medio raggio che ha cominciato a volare nelle sue prime versioni alla fine degli anni Sessanta, è il modello più venduto di sempre dell’industria aeronautica mondiale. Best-selling e maggiore fonte di ricavi per il gruppo aerospaziale americano. La nuova versione dei 737 Max ha già raccolto oltre 5.000 ordinativi, compresi i 371 già consegnati, per un controvalore di circa 600 miliardi di dollari. Il 737 Max Boeing si divide il mercato globale delle vendite degli aerei a medio raggio con la famiglia dei nuovi A320 Airbus. Il costruttore europeo fa fatica a stare dietro agli ordini. Boeing non ha interrotto le linee produttive dei 737 Max, ma ha interrotto le consegne. Gli aerei non possono volare per un tempo indeterminato, e passerà del tempo prima che potranno ricominciare a farlo, con le autorizzazioni che dovranno arrivare da tutte le agenzie regolamentari per i voli civili. Processo lungo, complesso e costoso.

Inchiesta penale negli Stati Uniti

Il Dipartimento di giustizia Usa ha avviato una indagine penale con diversi capitoli sul procedimento di certificazione del Faa che ha portato ad autorizzare il volo dei 737 Max e sulle politiche di marketing adottate dal gruppo di Seattle per lanciare il nuovo aereo. L’inchiesta, che è ancora a uno stato iniziale, è stata avviata subito dopo il primo incidente del 737 Max della Lion Air nell’ottobre scorso. Martedì il segretario ai Trasporti Elaine Chao ha chiesto all’ispettore generale dell’agenzia di indagare sulla certificazione del Max, sulle procedure adottate, compresi i manuali di training utilizzati dai piloti, e sui metodi adottati dalla compagnia per vendere i suoi aerei. Non è chiaro ancora quale possa essere il reato contestato. Le indagini sono guidate dall’ufficio Fbi di Seattle di concerto con la divisione penale del Doj a Washington. Anche il Congresso ha messo in calendario delle audizioni nelle prossime settimane sul caso Boeing.

Cina: via i 737 Max dal deal con gli Usa

La Cina è tra i maggiori acquirenti dei 737 Max. La delegazione cinese sta valutando di escludere i Jet 737 Max dalla lista di prodotti americani che il governo vuole impegnarsi ad acquistare in misura maggiore nei prossimi anni per ridurre i 300 miliardi di surplus con gli Usa e porre fine alla trade war. L’accordo Usa-Cina, tra l’altro, che sembra negli ultimi giorni probabile, vicino, con la delegazione americana che la prossima settimana volerà a Pechino, ma rimandato a fine aprile, rispetto al vertice a Mar-a-Lago in marzo di cui si parlava finora.

Il 20% dei 737 Max a Pechino

Le linee aeree cinesi finora hanno ricevuto il 20% dei 737 Max consegnati da Boeing su scala mondiale, secondo i dati dell’azienda. China Southern Airlines ha 16 737 Max, con altri 34 ordinati. China Eastern Airlines ne ha 13 nella sua flotta. Air China ne ha 14. Altre compagnie cinesi hanno ordinato i 737 Max, come Shandong Airlines e Hainan Airlines Holding. La maggior parte delle compagnie aeree cinesi hanno lo stato come azionista di controllo, e gli acquisti di nuovi aerei sono spesso decisi in coordinamento con le agenzie statale l’agenzia dell’aviazione civile cinese o la commissione nazionale dello sviluppo e delle riforme.

Maggiore domanda globale

Nessun altro paese, neanche gli Stati Uniti o tantomeno i paesi dell’Unione europea messi assieme, ha una domanda così elevata di nuovi aerei come la Cina. Le ultime stime di Boeing sulla domanda complessiva cinese parlano di 7.690 nuovi aerei da ordinare nei prossimi 20 anni, fino al 2037, per un valore di circa 1.200 miliardi di dollari.

© Riproduzione riservata