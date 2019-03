Trump riconosce a Israele sovranità sul Golan. Critiche dalla Russia

Un tweet che rischia di scatenare una polveriera in Medio Oriente. «Dopo 52 anni è il momento per gli Stati Uniti di riconoscere in pieno la sovranità di Israele sulle Alture del Golan, che hanno una importanza strategica per la sicurezza dello Stato di Israele», ha scritto il presidente americano Donald Trump. Rilanciando un messaggio uscito dal vertice tra il premier Benyamin Netanyahu e il segretario di Stato Mike Pompeo a Gerusalemme.

Immediati i ringraziamenti via twitter di Netanyahu: «Tu hai fatto la storia».

Critiche arrivano invece dalla Russia, che ha fatto sapere che non accetterà “mosse unilaterali” sullo status delle Alture del Golan, 1.800 km quadrati di area montana al confine tra Siria, Israele, Giordania e Libano, territorio siriano conteso, occupato da Israele nel 1967 dopo la guerra dei sei giorni e amministrato sempre da Israele, con una annessione unilaterale dal 1981.

Una condanna è arrivata anche dai palestinesi. Il dirigente e capo negoziatore Saeb Erekat ha detto che il riconoscimento di Trump della sovranità israeliana sulle Alture del Golan «porterà una destabilizzazione certa e spargimento di sangue nella regione». L’annessione israeliana è sempre stata respinta finora dalla comunità internazionale che la considera tuttora come “territorio occupato”. Quella di Trump è vista da molti come una mossa in sostegno al premier israeliano conservatore Netanyahu prima delle prossime elezioni del 9 aprile, in difficoltà e in calo di consensi dopo le accuse di corruzione, che lui finora ha sempre negato. Lunedì prossimo Netanyahu, tra l’altro, è atteso a Washington per una visita ufficiale in cui incontrerà Trump e avrà una cena alla Casa Bianca.



Il cambio di rotta della politica americana verso il Golan era scritto tra le righe nel report annuale sui diritti umani pubblicato la scorsa settimana dal Dipartimento di Stato, nel quale, parlando delle Alture del Golan, della Cisgiordania e di Gaza, è stata accantonata l'espressione dei “territori occupati da Israele” come nelle passate edizioni durante l’era Obama-Kerry, sostituita con la nuova definizione possibilista “territori controllati da Israele”. Preludio del twitter di Trump. Il capo della diplomazia Pompeo aveva subito precisato che non si trattava di un errore: «Riteniamo che sia la descrizione fattuale appropriata per il rapporto». Insomma, termini nuovi per fotografare uno stato di fatto dell’area. Non è chiaro se il nuovo status americano sulla sovranità del Golan rientri nel piano di pace per il Medio Oriente che la Casa Bianca da tempo ha annunciato di voler presentare.

