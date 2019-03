Brexit, May pronta a dimettersi se passa l’accordo con l’Europa

Theresa May è pronta alle dimissioni se il suo accordo di Brexit incasserà il via libera entro la settimana. Lo ha dichiarato la premier ai deputati conservatori durante una riunione privata del Comitato 1922, un gruppo interno alle file dei conservatori, secondo un’indiscrezione trapelata sui media inglesi e confermata da una nota di Downing Street. «Sono pronta a lasciare questo lavoro prima di quanto intendessi - ha detto May - Con il fine di fare quello che è giusto per il nostro paese e il nostro partito». La premier ha chiesto che tutti i deputati «appoggino l’accordo, così da completare questo impegno storico». Il primo ministro si è detta consapevole del «desiderio di un nuovo approccio» che attraversa il partito, sempre più lacerato da mesi di tira-e-molla sul divorzio da Bruxelles.

Le parole della premier confermano quello che era già emerso in giornata: May è intenzionata a “barattare” le sue dimissioni con il via libera della Camera al suo accordo, per la terza volta ai voti dopo una doppia bocciatura con 230 e 149 voti di scarto. Mano a mano che si avvicina la scadenza per l’avvio del divorzio, ora slittata al 12 aprile, alcune fronde del partito conservatore potrebbero riaggiustare il tiro e concedere il proprio appoggio in extremis a May. Il ministro della Brexit Stephen Barclay ha dichiarato che l’esecutivo ha intenzione di proporre un nuovo voto venerdì 29 marzo.



Jacob Rees-Mogg, il deputato che aveva capeggiato l’ala più oltranzista dei Tory, ha lasciato intendere in una intervista radiofonica di essere aperto al sì all’accordo di divorzio con la Ue («Mezza pagnotta è meglio di non avere pane»). Al tempo stesso, però, ci sono correnti della maggioranza che nonn hanno alcuna intenzione di fare marcia indietro. Il Democratic unionist party, il partito unionista dell’Irlanda del Nord, sembra incline a confermare il suo voto negativo. I 10 deputati in forza al partito di Belfast penalizzerebbero il tentativo di May, costretta a sperare nell’appoggio di qualche parlamentare dell’opposizione.



Il vincolo per May, ribadito sempre dallo speaker Bercow, è di garantire che l’accordo venga proposto in aula con «modifiche sostanziali» rispetto al testo già affossato a ripetizione dalla Camera. Nel frattempo, però, i deputati si esprimeranno stasera su un totale di otto «voti indicativi»: otto opzioni alternative all’accordo di May, dalla convocazione di un secondo referendum al ritiro dell’articolo 50, selezionati da Bercow su un totale di 16 proposti. Il voto si svolgerà attorno alle 20, ora italiana.

Cosa sono i «voti indicativi» e quali opzioni saranno votate

Lunedì 25 marzo il parlamento ha ripreso in mano l’agenda della Brexit, ottenendo il via libera a una serie di «voti indicativi» programmati sul 27 marzo. Che cosa sono? In breve, i parlamentari possono avanzare dei suggerimenti su come emendare l’accordo di Brexit: l’obiettivo è verificare quale sia il grado di consenso attorno alle varie ipotesi, influenzando così l’indirizzo della stessa May. Il governo non è tenuto a osservare le indicazioni del Parlamento, perché non sono vincolanti e May ha già chiarito di non avere intenzione di riaprire il dialogo con la Ue sull’accordo strappato a suo tempo. Resta il fatto che un grosso consenso su almeno una delle otto opzioni rivelerebbe qual è l’orientamento della Camera sulla modalità di uscita dalla Ue, aumentando ancora di più la pressione su May e il suo (terzo) tentativo di far passare l’accordo. In ogni caso, Bercow ha dato il via libera agli emendamenti che seguono:

- Mozione B, proposta dal deputato John Baron: il Regno Unito deve lasciare la Ue il 12 aprile, senza accordi diplomatici (la cosiddetta uscita no-deal)



- Mozione D, «Mercato comune 2.0», proposta dal deputato Nick Boles: un accordo di uscita che garantisca rapporti simili a quelli tra la Ue la Norvegia, con la permanenza nel mercato unico e accordi ad hoc sul fronte doganale

- Mozione H, proposta dal deputato George Eustice: rimanere un membro dello Spazio economico europeo e fare domanda per universi alla European free trade association (Efta)

- Mozione J, proposta dal deputato Kenneth Clarke: l’accordo di Brexit deve includere l’impegno a negoziare l’unione doganale con la Ue per tutta la Gran Bretagna

- Mozione K, il «piano alternativo dei Labour», proposta dal leader dell’opposizione Jeremy Corbyn: una stretta collaborazione economica con la Unione euriopea, che preveda l’unione doganale e «un forte allineamento» sul mercato unico

- Mozione L, proposta da Joanna Cherry: ritirare l’articolo 50, la procedura di divorzio dalla Ue, se il parlamento non permette l’uscita senza accordo

- Mozione M, proposta da Margaret Beckett: un referendum confermativo per approvae l’accordo di Brexit prima che sia ratificato dalla Camera dei Comuni

- Mozione O, proposta da Marcus Fysh: un processo di uscita «no-deal» controllato nel caso non si riesca a raggungere un accordo di divorzio con la Ue

© Riproduzione riservata