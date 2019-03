Ucraina, il comico Zelenskiy al ballottaggio con Poroshenko

Ha accolto l’esito del voto giocando a ping pong, tanto per marcare il vento della novità che intende portare. E quando gli hanno chiesto come si sentisse, subito dopo l’annuncio dei primi risultati che lo vedevano chiaramente in testa, ha risposto in russo: «Normale». Per poi aggiungere, sempre sorridendo, di sentire il peso della grande responsabilità. Volodymyr Zelenskiy, rispettando ogni previsione, ha vinto il primo turno delle elezioni presidenziali ucraine e il 21 aprile dovrebbe sfidare al ballottaggio il presidente uscente, Petro Poroshenko.

Esclusa dai giochi, al suo terzo tentativo, Yulia Tymoshenko, terza con il 14,2% dei voti secondo i primi exit polls mentre Poroshenko avrebbe avuto il 17,8% dei voti e Zelenskiy, un attore comico estraneo fino a pochi mesi fa al mondo della politica, sarebbe primo con il 30,4% dei consensi.

Dati che dovranno trovare conferma nel conteggio, come ha seccamente ricordato Yulia Tymoshenko che molti ritengono capace di richiamare i sostenitori in piazza, se non vorrà accettare il risultato. Agli elettori ucraini domenica veniva chiesto un verdetto sui cinque anni trascorsi dalla Rivoluzione del Maidan, sulla linea europeista imboccata dal presidente Poroshenko e sul confronto con Mosca seguito alla perdita della Crimea e del Donbass, in mano ai separatisti filorussi. Ha vinto invece la protesta contro il sistema perché Zelenskiy è un candidato che si presenta come anti-politico. E come nelle sue interpretazioni, promette onestà e lotta alla corruzione. Malgrado la totale mancanza di esperienza, e l’assenza di idee e dettagli concreti dal suo programma elettorale costellato di belle intenzioni, buona parte degli ucraini ha voluto credergli.

Un presidente in canottiera

Volodymyr Zelenskiy, 41 anni, è stato la vera sorpresa di questa campagna elettorale, e il più grande interrogativo sul futuro del Paese. Arrivare fin qui per lui è stata la parte più semplice: piombare in scena nel mondo vero direttamente da quello della fiction, e immaginare - insieme ai milioni che lo hanno votato - che sia possibile trasferire nella realtà politica una sceneggiatura.

Vasyl Holoborodko, il timido insegnante delle scuole superiori che Zelenskiy ha impersonato nella serie tv “Servo del popolo”, viene ripreso di nascosto da uno studente mentre si sfoga contro i politici e la corruzione, una colorita sfuriata che - pubblicata online - lo porta diritto alla presidenza. Quando glielo comunicano lui è in canottiera ed è così, come un uomo qualunque, che imposta il proprio governo basato su valori morali e onestà.

“Sta per cominciare una nuova vita, una vita normale, una vita senza corruzione, senza tangenti. La vita in un Paese nuovo, il Paese dei nostri sogni” Volodymyr Zelenskiy





Qualcuno alle spalle di Zelenskiy ha voluto provare a cavalcare questa protesta anti-establishment che l’Ucraina condivide con tanti altri Paesi. «La gente vuole vedere un presidente come Vasyl Holoborodko - ripeteva Zelenskiy in campagna elettorale -. La gente è stufa dell'establishment, vuole vedere qualcosa di nuovo». Domenica, circondato dai giornalisti mentre andava a votare, l'attore ha ripetuto: «Sta per cominciare una nuova vita, una vita normale, una vita senza corruzione, senza tangenti. La vita in un Paese nuovo, il Paese dei nostri sogni».

La sfida del ballottaggio

Nel suo quartier generale in festa, domenica sera Zelenskiy non ha accettato di discutere le alleanze in vista del secondo turno. Ma fonti di stampa ucraine già parlano di un'intesa con la Tymoshenko, la grande esclusa che con lui condivide l’avversione verso il presidente in carica. Poroshenko - sempre in base a risultati ancora provvisori - può ripartire da un secondo posto che non era scontato, e rafforzare il consenso che gli viene da chi lo considera la guida più affidabile per proseguire sulla strada dell’integrazione con l'Occidente, sul legame stabilito con il Fondo monetario internazionale che in questo momento è il principale sostenitore finanziario dell'Ucraina. Malgrado Poroshenko non abbia potuto mantenere la promessa fatta cinque anni fa, mettere fine rapidamente alla guerra. Di fronte al salto nel buio che rappresenta Zelenskiy, al secondo turno molti potrebbero preferire le certezze di un uomo già provato, se pure impopolare. Nelle prossime settimane, inoltre, sarà interessante studiare le indicazioni del quarto arrivato, Yuriy Boyko, il candidato apertamente vicino a Mosca che ha raccolto quasi il 10% dei voti. Interessante anche perché non è ancora chiaro chi ci sia esattamente, dietro il fenomeno Zelenskiy. Non sarebbe certo strana una preferenza di Mosca per un presidente inesperto e imprevedibile, che riporti l’Ucraina nel caos.

Niente urne in Crimea e nel Donbass

Nel bollettino, gli elettori ucraini domenica avevano trovato un numero record di candidati, 39: alle prime elezioni dell’Ucraina indipendente nel 1991 si erano presentati in sei. L'elettorato, invece, questa volta è rimasto privo dei 10 milioni di persone impossibilitate a votare, in Crimea e nel Donbass. Dei circa 30mila seggi elettorali, nessuno ha riguardato la Crimea, riconosciuta unilateralmente da Mosca come parte della Federazione Russa, né le regioni dell'Est sotto il controllo di amministrazioni separatiste filorusse, Donetsk e Luhansk. Terre che ancora vivono una guerra dimenticata, che dal 2014 ha fatto più di 13mila vittime. E che sono rimaste intrappolate in una situazione che gli accordi di Minsk tra Mosca e Kiev avrebbero dovuto sciogliere: cessate il fuoco, ritiro degli armamenti da entrambe le parti della linea del fronte, elezioni locali e ritorno al controllo ucraino con uno statuto autonomo. Russi e ucraini non sono riusciti a concordare la successione degli ultimi due passaggi, in particolare, così la guerra in Donbass non è mai finita. E gli abitanti vivono in un limbo sospeso.

Per ritirare la pensione erogata dallo Stato ucraino, gli anziani rimasti dalla parte dei separatisti sono costretti a passare regolarmente il confine, superando i posti di controllo. Così anche chi desiderava prendere parte al voto di domenica, ha dovuto chiedere un'autorizzazione speciale per registrarsi altrove rispetto alla residenza abituale e facendo riferimento ai seggi organizzati oltre la frontiera, per loro e per i militari in servizio nell'Ucraina della guerra.

